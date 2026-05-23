Slovenija

Predsednico skrbijo načrti koalicije glede RTVS in KPK ter spopad s sindikati

Ljubljana, 23. 05. 2026 18.13 pred 24 minutami 2 min branja 34

Avtor:
STA
Nataša Pirc Musar

Predsednico države Natašo Pirc Musar po petkovi izvolitvi mandatarja za sestavo vlade Janeza Janše skrbijo napovedane spremembe, povezane z RTV Slovenija (RTVS) in Komisijo za preprečevanje korupcije (KPK), ter neposreden spopad s sindikati, je poročal Radio Slovenija. To ni nekaj, kar bi prineslo mir in blaginjo državi, je ocenila Pirc Musarjeva.

Predsednica države Nataša Pirc Musar je po poročanju nacionalnega radia ob robu Bogatajevih dnevov zaščite in reševanja v Novi Gorici izpostavila, da si v času nove vlade želi čim več političnega sodelovanja in čim manj ideoloških bojev, ob tem pa je izrazila zaskrbljenost zaradi nekaterih napovedi prihodnje koalicije, kot sta sprememba zakona o RTVS in ukinitev KPK.

"Pri RTV govorimo o javnem servisu. Če bodo šle spremembe v smer, da bo država tista, ki bo financirala RTV, in ne več prispevek, bomo govorili o državni televiziji. To seveda ni dobro," je utemeljila.

Janez Janša in Nataša Pirc Musar
FOTO: Bobo

V zvezi s KPK pa se je treba po njenih besedah vprašati, kaj danes manjka, "da korupcije ne znamo preganjati". "Če mene vprašate, zakonske podlage so, posebno tožilsko skupino imamo, manjkajo verjetno dodatna sredstva in dodatni kakovostni zaposleni. Ukinjati eno institucijo samo zato, ker je ne maraš ... to preprosto ni dobro," je prepričana.

Pirc Musarjeva je izpostavila še, da je pri neodvisnih državnih nadzornih institucijah najpomembnejša neodvisnost, predvsem glede postopkov imenovanja in financiranja. Napovedala je, da bo na to po potrebi tudi opozarjala.

Kot je nova koalicija zapisala v koalicijski pogodbi, načrtujejo noveliranje zakona o RTVS, cilj pa je oblikovati sodoben, profesionalen in nepristranski javni zavod. Na obravnavo DZ sicer že čaka novela zakona, ki jo je novembra lani vložila stranka Resnica, ter predvideva ukinitev obveznega rtv-prispevka in prehod na proračunsko financiranje RTVS. V osrednjem koalicijskem dokumentu je medtem napovedana tudi ustanovitev nove tožilske enote Skok, ki bi ji priključili zdajšnjo KPK.

Poslanci SDS in NSi pa so že pred podpisom koalicijske pogodbe v DZ vložili predlog novele zakona o delovnih razmerjih, ki predvideva ukinitev delodajalčeve obveznosti odtegovanja sindikalnih članarin neposredno od plač zaposlenih. Sindikati v tem vidijo maščevanje za referendumsko akcijo zoper interventni zakon za razvoj Slovenije. S predlaganimi spremembami se jih želi finančno oslabiti in utišati, se bojijo.

DZ je v petek na tajnem glasovanju z 51 glasovi za in 36 glasovi proti predsednika SDS Janeza Janšo izvolil za mandatarja. Janša, ki ima tako mandat za sestavo svoje četrte in 16. slovenske vlade, je napovedal, da bodo pogovore o kadrovskem razrezu začeli v ponedeljek. Na zaprisego ministrske ekipe računa najpozneje v dveh tednih, je še dejal.

Janša je kandidaturo vložil s podpisi poslancev, medtem ko predsednica republike ne v prvem ne v drugem krogu kandidata za mandatarja ni predlagala.

janez janša nataša pirc musar

KOMENTARJI34

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
nemski_ovcar
23. 05. 2026 18.44
Ona je precednica...preceja.....
Odgovori
0 0
JOSEPH HAYDN
23. 05. 2026 18.43
Tudi mene bi, če bi bila javna televizija, ki jo plačujemo vsi, v resnici levo trobilo. Izgubiš nekoga, ki ti dela reklamo
Odgovori
+1
1 0
zrela hruška
23. 05. 2026 18.42
nima Janez jajc, da se spravi na sindikate... 🤣🤣
Odgovori
+0
1 1
nemski_ovcar
23. 05. 2026 18.42
Samo brez milosti...kar ste obljubili morate narediti.
Odgovori
+2
2 0
IvanJaJo
23. 05. 2026 18.41
Naj sama placuje to gnojsnco od RTVja ce hoce gledat krs od servisa😏
Odgovori
+5
5 0
Dolenjc5
23. 05. 2026 18.40
Če ni TTV državna zakaj pa je uzakonila plačevanje RTV prispevka. Glede sindikalnih članarin pravilno kje piše da mora delodajalec avtomatično postedovati članarino sindikatom. Kje pa so bili sindikati ko so delodajalci ukinili avtomatsko odtrgovanje krrdita delavcev in nskazovanja bankam to pa je bilo b redu sedaj pa jok se ve zakaj trićetrzine članov bodo izgubili
Odgovori
+5
5 0
Celjan78
23. 05. 2026 18.43
Tudi ene vejice nisi vstavil! Tipični nešolani desničar!
Odgovori
-1
0 1
Endless
23. 05. 2026 18.40
ta predsednica je že zdavnaj izgubila svojo kredibilnost. Predsednik bi moral biti predsednik vseh Slovencev, ne pa zgolj ene politične opcije. Ona to vsekakor ni.
Odgovori
+2
3 1
Borec21
23. 05. 2026 18.40
Ni je pa skrbelo zmerjanje zdravnikov s strani levakov ....ki mimogrede morajo opraviti delo prevzeti odgovornost....
Odgovori
+3
3 0
Meter
23. 05. 2026 18.39
Noben ne govori o ukinitvi RTV-ja, ampak o obveznem plačilu in to za trobilo politično obarvanih, kjer se pasejo ideološki kvazi novinarji. Vsaj polovica jih je preveč, če ne več. Naj bo plačilo RTV-ja izbira in ne prisila. To je demokracija!
Odgovori
+5
6 1
zmerni pesimist
23. 05. 2026 18.39
Glede ba slovenijo bi bili 500 zaposlenih ki bi delalo ravno dovolj
Odgovori
+4
4 0
BUONGIORNO
23. 05. 2026 18.39
RTVS ni moja televizija , niti javna ne, je levičarsko ropotalo in jo naj vzdržujejo tisti, katere reklamira in podpira. Takoj ukiniti prispevek
Odgovori
+4
5 1
PoldeVeliki
23. 05. 2026 18.38
Kar naj jo skrbi.
Odgovori
+4
5 1
Žmavc
23. 05. 2026 18.38
Glej, Nataša... Brez popuščanj. Čisto enostavno in razumljvo.
Odgovori
+4
4 0
Kviz
23. 05. 2026 18.37
Naj jo nič ne skrbi, ona naj dela svoje delo, vlada pa svoje, kot je obljubila, lahko pa odstopi nič hudega, nobeden jo ne bo pogrešal.
Odgovori
+4
5 1
asgard
23. 05. 2026 18.37
Državljane pa prav malo briga kaj skrbi NPM...
Odgovori
+4
5 1
Brezbesed80
23. 05. 2026 18.37
Se je že začelo....pa sploh še nisno dobili vlade.... joj joj joj... Česa,se dragi 24ur tako bojite???
Odgovori
+3
4 1
Dolenjc5
23. 05. 2026 18.37
Kamo sramotno koga pa je nastavila na KPK svojo kolegico njej lojalno. RTV čigava pa je sedaj D Golobova a to pa je v redu Sicer pa ne se sekirat nadlednje leto po poti Goloba
Odgovori
+2
3 1
FreedomMan
23. 05. 2026 18.36
Najbolj pošteno bi bile nove volitve
Odgovori
-3
4 7
BUONGIORNO
23. 05. 2026 18.40
Bodo 'ez 4leta
Odgovori
+2
3 1
AtleticoSLO
23. 05. 2026 18.41
Ko je Janša na začetku govoril o neligitimnosti se je pritožil in ni upel sedaj ko so levičarji izgubili pa oni stokajo o ne legitimnosti. A oglasili so se potem ko so ugotovili da Janša ima možnost sestave vlade, pred tem pa so vabili stranke na sestanke. Zdaj ko je Golob izgubil bi radi nove volitve. Ne pozabimo daj e Golob zmagal volitve. In ne Janša. Tako da sami niso našli 46 glasov. Med tem pa o Black Cube ni nonenih dokazov zgolj špekulacije
Odgovori
+2
2 0
Žmavc
23. 05. 2026 18.36
Predsednico najbolj skrbi, da bodo razkrinkane levaške rabote. Med njimi tudi njene.
Odgovori
+1
4 3
Naiven_od_rojstva
23. 05. 2026 18.35
Mene skrbi, zakaj mamo tako predsednico?
Odgovori
+1
6 5
poper00
23. 05. 2026 18.39
Ker je bila izvoljena v nasprotju z Janšo.
Odgovori
+0
1 1
