Predsednico skrbijo načrti koalicije glede RTVS in KPK ter spopad s sindikati

Predsednica države Nataša Pirc Musar je po poročanju nacionalnega radia ob robu Bogatajevih dnevov zaščite in reševanja v Novi Gorici izpostavila, da si v času nove vlade želi čim več političnega sodelovanja in čim manj ideoloških bojev, ob tem pa je izrazila zaskrbljenost zaradi nekaterih napovedi prihodnje koalicije, kot sta sprememba zakona o RTVS in ukinitev KPK. "Pri RTV govorimo o javnem servisu. Če bodo šle spremembe v smer, da bo država tista, ki bo financirala RTV, in ne več prispevek, bomo govorili o državni televiziji. To seveda ni dobro," je utemeljila.

V zvezi s KPK pa se je treba po njenih besedah vprašati, kaj danes manjka, "da korupcije ne znamo preganjati". "Če mene vprašate, zakonske podlage so, posebno tožilsko skupino imamo, manjkajo verjetno dodatna sredstva in dodatni kakovostni zaposleni. Ukinjati eno institucijo samo zato, ker je ne maraš ... to preprosto ni dobro," je prepričana. Pirc Musarjeva je izpostavila še, da je pri neodvisnih državnih nadzornih institucijah najpomembnejša neodvisnost, predvsem glede postopkov imenovanja in financiranja. Napovedala je, da bo na to po potrebi tudi opozarjala. Kot je nova koalicija zapisala v koalicijski pogodbi, načrtujejo noveliranje zakona o RTVS, cilj pa je oblikovati sodoben, profesionalen in nepristranski javni zavod. Na obravnavo DZ sicer že čaka novela zakona, ki jo je novembra lani vložila stranka Resnica, ter predvideva ukinitev obveznega rtv-prispevka in prehod na proračunsko financiranje RTVS. V osrednjem koalicijskem dokumentu je medtem napovedana tudi ustanovitev nove tožilske enote Skok, ki bi ji priključili zdajšnjo KPK.