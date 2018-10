Aktualnih vprašanj, ki terjajo odgovore, je veliko – od imenovanj za nekatere pomembne položaje v državi, kjer kandidate predlaga on – guverner Banke Slovenija, ustavni sodniki, varuh človekovih pravic – do odnosa z novo vlado in premierjem Marjanom Šarcem.

Med drugim je predsednik republike Borut Pahor po ponovni izvolitvi rekel, da se je iz kampanje veliko naučil, da bo predsednik vseh, gradil na tem, kar je skupno, da pa je razumel tudi, da ljudje od predsednika republike pričakujejo, da se pogosteje in jasneje izreče o nekaterih pomembnih vprašanjih. Po letu dni bomo pretresli vsaj nekatere od njih.