Predsednik DZ pozval vlado k vzpostavitvi socialnega dialoga

Predstavniki sindikalnih central so Zorčiča opozorili na to, da ESS ne deluje in da ni socialnega dialoga, čeprav ima DZ pred seboj in za seboj kar nekaj zakonov, ki rešujejo vprašanja, povezana z epidemijo covida-19. "Zato je ključnega pomena, da v teh časih vzpostavimo socialni dialog, ne pa, da ga rušimo," je Zorčič poudaril v izjavi za javnost. Socialni dialog naj vlada in minister, odgovoren za to področje, po njegovih besedah vzpostavita tako, da se bodo upoštevala vsa mnenja, in ne način, "kjer bodo socialni partnerji samo sedeli in bili obveščeni o dejstvih" .

Predsednika DZ so zato po njenih navedbah želeli opozoriti na dogajanje okoli socialnega dialoga, na to, da bi bili lahko v okviru zakonodajnega postopka v DZ pozorni na vključevanje civilne družbe in socialnih partnerjev, ter na pomanjkljive zakone, ki gredo skozi DZ zaradi politične volje, so pa način v nasprotju z resolucijo normativnih dejavnosti in pravili ESS.

Sindikati se bodo za pogajalsko mizo vrnili ob spoštovanju pravil ESS, je zagotovila in pojasnila, da je "socialni dialog zamenjava za ulico". "To je tripartitni sporazum, ki ga je podpisala tudi ta vlada in ki med ostalim določa zakonodajo, ki mora v prvi vrsti skozi javno obravnavo in pogajanja na ESS," je navedla.

Spomnila je na zakone, ki jih vlada v DZ pošilja mimo teh pravil, ter naštela predloge zakona o nacionalnem demografskem skladu, davčnih sprememb in uvedbe socialne kapice. Kot je še navedla, je vlada prejšnji teden spremenila uredbo o davčni obravnavi povračil stroškov in drugih dohodkov iz delovnega razmerja brez posvetovanja in oškodovala veliko število delavcev.