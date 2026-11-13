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Predsednik Fiskalnega sveta mora v dveh tednih vrniti službeno stanovanje

Ljubljana, 13. 11. 2026 14.27 pred 39 minutami 3 min branja 148

Avtor:
K.H.
Davorin Kračun

Na začetku nujne seje odbora za finance je predsednik Fiskalnega sveta Kračun s člani odbora delil zasebno novico. Kot je dejal, je ravno pred sejo izvedel, da mora v dveh tednih zapustiti službeno stanovanje. Pri službenih stanovanjih imajo namreč po novem prednost poslanci, o čemer so sicer Kračuna obvestili že marca.

Odbor DZ za finance je danes še enkrat obravnaval predlog državnega proračuna za leto 2028, potem ko je morala vlada na osnovi zadnjih makroekonomskih podatkov in predlogov poslancev pripraviti dopolnjen predlog. Še preden se je obravnava začela, pa je predsednik Fiskalnega sveta Davorin Kračun članom odbora sporočil: "Najprej bi vas rad obvestil o nečemu: pred nekaj minutami sem prejel sporočilo vodstva Državnega zbora, da moram v dveh tednih izpraznit službeno stanovanje, ki ga uporabljam kot predsednik Fiskalnega sveta. V dveh tednih. Ne vem, kako naj si to razlagam."

Nato je začel s predstavitvijo ocene Fiskalnega sveta. Ko je končal, mu je predsednik odbora Rado Gladek na to odgovoril: "Kar se tiče vaše pripombe, jaz s tem nisem seznanjen. Tudi odbor za finance ne dodeljuje stanovanj, tako da tukaj res ne morem komentirat. Predlagam, da to uredite s službami Državnega zbora."

Po poročanju Svet24 je namreč Državni zbor (DZ) 16. marca sklenil, da bodo imeli pri službenih stanovanjih prednost poslanci, nato pa pridejo na vrsto uslužbenci državnega zbora.

Kračuna o tej možnosti obvestili že marca

V uredništvu smo pridobili dopis, iz katerega je razvidno, da je bil Kračun o tem, obveščen še pred nastopom nove vlade. "Z dopisom z dne 16. 3. 2026 smo vas obvestili, da bodo v novem mandatu Državnega zbora vsa službena stanovanja dana najprej na razpolago poslancem, vsa ostala s strani poslancev nezasedena stanovanja pa potem še uslužbencem Državnega zbora," piše v obvestilu o odpovedi najemne pogodbe za službeno stanovanje.

Prav tako je iz dokumenta razvidno, da je bila najemna pogodba s Kračunom z aneksom 26. marca podaljšana do dokončnosti sklepov Mandatno-volilne komisije o dodelitvi stanovanja oziroma dokončnosti sklepa generalne sekretarke o dodelitvi službenega stanovanja uslužbencu.

Tega so po Razpisu o oddaji službenih stanovanj v najem zdaj oddali uslužbencu Državnega zbora, zato Kračunu najemne pogodbe ne morejo več podaljšati. "Najemno razmerje odpovedujemo, zato vas prosimo, da službeno stanovanje izpraznite najpozneje do 27. 11. 2026," še piše v obvestilu.

Kdo ima pravico do službenega stanovanja?

Državni zbor sicer razpolaga z 49 stanovanji v velikosti od 20 do 66 kvadratnih metrov za poslanke in poslance. Večina stanovanj, ne pa vsa, imajo tudi urejen parkirni prostor.

Na spletni strani DZ piše, da lahko za stanovanje za potrebe lastnega bivanja zaprosijo poslanci in generalni sekretarji. "Pri dodelitvi mandatno-volilna komisija upošteva razpoložljivost stanovanj. Če je število prosilcev za stanovanja večje od števila razpoložljivih stanovanj ali če je prosilcev za isto stanovanje več, ima prednost prosilec, ki je po kriteriju časovne oddaljenosti po najhitrejši cestni povezavi od bivališča prosilca, od koder se dejansko vozi, do sedeža državnega zbora bolj oddaljen. Časovna oddaljenost se določi na podlagi spletnega daljinomera, ki ga ob začetku mandata v razpisu določi mandatno-volilna komisija," še piše. 

Prav tako pravila tudi določajo, da je najemnik po prenehanju najemnega razmerja dolžan v 15 dneh stanovanje izprazniti in zapustiti ter ključe predati pooblaščenemu uslužbencu Državnega zbora. 

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KOMENTARJI148

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Damienne
13. 11. 2026 16.46
Službeno stanovanje? Pri teh plačah, ki jih imate? Da vas ni sram.
Odgovori
0 0
muri67a
13. 11. 2026 16.44
Kaj tale Kračun ni pismen? Potem naj mu nekdo prebere in razloži, da ima 24 dni časa, da spakira in gre!
Odgovori
+1
1 0
rogla
13. 11. 2026 16.44
DZ se predsednikom na čelu: banda kriminalcev (SDSS, NSi, Fokus, Res(Laž)Nica),ki vse samo za slabo Slovenije! 6. 12. NE na referendumu!
Odgovori
-1
0 1
Slovenska pomlad
13. 11. 2026 16.42
Janša ni Slovenec in zato nima mandata urejati zadeve slovenskega naroda.
Odgovori
-1
3 4
barjan?ek1
13. 11. 2026 16.41
Boljš kot svojega
Odgovori
0 0
zavetnik
13. 11. 2026 16.38
Ja kaj pa drugo pričakujete od pravičnih vladajočih SDS nsi demokrati in resni.ca samo diktat in represija to kar smo izvolili to imamo samo pozabljajo eno malenkost bumerang
Odgovori
-1
4 5
Vera in Bog
13. 11. 2026 16.38
Jank je težek golobovec, sicer nima vse napačno ampak ne mu nasedat.
Odgovori
+1
3 2
JApajaDAja
13. 11. 2026 16.35
sedaj bo več ur v medijih kot je bil v času službe na vekš-epf na predavanjih v mb.....
Odgovori
+6
7 1
BrezPitt
13. 11. 2026 16.35
To zgleda, da ga hočejo odstaviti. Vendar ne bo šlo. Neodvisnost Fiskalnega sveta ni le stvar domačega zakona, temveč tudi ustave (148. člen) in evropskih direktiv (t. i. fiskalni pakt). Sodišča zato vsak poseg politike v mandat članov presojajo izjemno strogo in potem se bo vrnil nazaj, da oddela svoj mandat+kakšna odškodnina bo padla.
Odgovori
+2
5 3
Perrun
13. 11. 2026 16.34
Dobro kam pa pridemo, ce bomo zdaj strokovnjake poslusali. Partija tega ne bo pustila. Zivel Tito, ups Jansa
Odgovori
+0
5 5
jank
13. 11. 2026 16.34
Janševiki se tukaj sprašujete, v čem problem. Madona, imate pa tako izprano tisto tako malo v glavi. Še osel bi se vam smejal.
Odgovori
-4
4 8
25.maj
13. 11. 2026 16.33
pa če si v vseh letih, kot profesor na ekonomiji, ki je prodajal projekte, dekan , minister itd, ni uspel kupiti enega bogega stanovanja, boljše, da zataji, da je profesor na ekonomiji,no, to je sramota za kračuna
Odgovori
+3
5 2
bobiv
13. 11. 2026 16.33
Žal pri nas država nima mafije, ampak ima mafija državo!
Odgovori
+2
4 2
JApajaDAja
13. 11. 2026 16.33
za popolno info manjka foto pogodbe....
Odgovori
+3
3 0
Castrum
13. 11. 2026 16.31
Golobovi so mu že marca meseca sporočili, da bo dobil obvestilo da se mora v 15 dneh izseliti. In sedaj je to obvestilo prejel. ...In kje je problem?
Odgovori
+9
10 1
muri67a
13. 11. 2026 16.30
Kaj pa, če ga kot vrli ekonomist oddaja preko Airbnb-ja, pa ima zasedeno do leza 2030?
Odgovori
+0
3 3
123soba
13. 11. 2026 16.28
Ja težko boš brez tega poceni stanovanja. Verjetno plačuješ do 100 € na mesec, medtem ko drugi za enako stanovanje 1000€. To je ekonomski svet....
Odgovori
+7
7 0
Slovenska pomlad
13. 11. 2026 16.27
Stanovanja je v janšizmu potrebno nameniti izraelskim agentom
Odgovori
-1
8 9
boslo
13. 11. 2026 16.30
16.3. ni čelavi vsega kriv...
Odgovori
+6
8 2
prfox
13. 11. 2026 16.30
Mekina trdi, da jim je informacije o Black Cube “posredoval občan z minimalno plačo”, razumeš?
Odgovori
+1
3 2
dededetox
13. 11. 2026 16.27
A je 76-letnik res toliko nenadomestljiv, da predseduje fiskalnemu svetu? Že gesta, da joče ker mora vrniti brezplačno stanovanje dokazuje da je bolj primerno kako varovano stanovanje. Verjamem, da tudi z odločbo o dolgotrajni oskrbi ne bo imel problema, če res noče odpreti svojega mošnjička ki ne bi smel biti ravno prazen glede na plače ki jih vleče desetletja!
Odgovori
+8
10 2
jank
13. 11. 2026 16.31
Pa o čem in kom ti. O uglednem profesorju dr. ekonomskih znanosti, ki z njegovo ekipo nastavlja ogledalo vladam, ne samo tej najbolj nesposobni in pokvarjeni.
Odgovori
-3
3 6
bobiv
13. 11. 2026 16.26
Spodaj jih veliko piše, da je Kračun svoje oddelal, da naj gre v penzijo. Se strinjam, ampak tudi ivan je svoje oddelal, pa še kar noče it v penzijo, edino kar bi rad, da bi zraven bajne plače še prjemal 100% penzijo!
Odgovori
-3
2 5
Pajki
13. 11. 2026 16.31
Ja, ampak 25% Slovencev želi, da Janša dela. Volja ljudstva. Kračuna pa res nihče ne rabi, poklicni zajedalec.
Odgovori
+4
5 1
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