Predsednik Fiskalnega sveta mora v dveh tednih vrniti službeno stanovanje

Odbor DZ za finance je danes še enkrat obravnaval predlog državnega proračuna za leto 2028, potem ko je morala vlada na osnovi zadnjih makroekonomskih podatkov in predlogov poslancev pripraviti dopolnjen predlog. Še preden se je obravnava začela, pa je predsednik Fiskalnega sveta Davorin Kračun članom odbora sporočil: "Najprej bi vas rad obvestil o nečemu: pred nekaj minutami sem prejel sporočilo vodstva Državnega zbora, da moram v dveh tednih izpraznit službeno stanovanje, ki ga uporabljam kot predsednik Fiskalnega sveta. V dveh tednih. Ne vem, kako naj si to razlagam." Nato je začel s predstavitvijo ocene Fiskalnega sveta. Ko je končal, mu je predsednik odbora Rado Gladek na to odgovoril: "Kar se tiče vaše pripombe, jaz s tem nisem seznanjen. Tudi odbor za finance ne dodeljuje stanovanj, tako da tukaj res ne morem komentirat. Predlagam, da to uredite s službami Državnega zbora." Po poročanju Svet24 je namreč Državni zbor (DZ) 16. marca sklenil, da bodo imeli pri službenih stanovanjih prednost poslanci, nato pa pridejo na vrsto uslužbenci državnega zbora.

Kračuna o tej možnosti obvestili že marca

V uredništvu smo pridobili dopis, iz katerega je razvidno, da je bil Kračun o tem, obveščen še pred nastopom nove vlade. "Z dopisom z dne 16. 3. 2026 smo vas obvestili, da bodo v novem mandatu Državnega zbora vsa službena stanovanja dana najprej na razpolago poslancem, vsa ostala s strani poslancev nezasedena stanovanja pa potem še uslužbencem Državnega zbora," piše v obvestilu o odpovedi najemne pogodbe za službeno stanovanje. Prav tako je iz dokumenta razvidno, da je bila najemna pogodba s Kračunom z aneksom 26. marca podaljšana do dokončnosti sklepov Mandatno-volilne komisije o dodelitvi stanovanja oziroma dokončnosti sklepa generalne sekretarke o dodelitvi službenega stanovanja uslužbencu. Tega so po Razpisu o oddaji službenih stanovanj v najem zdaj oddali uslužbencu Državnega zbora, zato Kračunu najemne pogodbe ne morejo več podaljšati. "Najemno razmerje odpovedujemo, zato vas prosimo, da službeno stanovanje izpraznite najpozneje do 27. 11. 2026," še piše v obvestilu.

Kdo ima pravico do službenega stanovanja?