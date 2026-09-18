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Gospodarstvo

Uprava Telekoma sporazumno odhaja s položaja

Ljubljana, 18. 09. 2026 17.45 pred 34 minutami 3 min branja 15

Avtor:
STA U. Z. K.
Telekom Slovenije

Predsednik nadzornega sveta Telekoma Slovenije Marko Pogačnik je s predsednikom uprave Boštjanom Košakom, podpredsednico uprave Irmo Gubanec in članico uprave Vesno Prodnik podpisal sporazume o predčasnem prenehanju mandata in prenehanju pogodb o zaposlitvi. Nadzorni svet mora v tednu dni podati še pisno soglasje k sklenjenim sporazumom.

Vsi sporazumi so sklenjeni pod odložnim pogojem, da bo nadzorni svet Telekoma Slovenije do prihodnjega petka podal pisno soglasje k njihovi sklenitvi, so prek spletnih strani Ljubljanske borze sporočili iz podjetja.

Do sporazumnega odhoda dosedanjega vodstva uprave prihaja po tem, ko je bil Marko Pogačnik na seji nadzornega sveta pretekli četrtek imenovan za novega predsednika nadzornikov. Člani nadzornega sveta so tedaj za namestnika predsednika imenovali Pavla Reberca kot predstavnika kapitala in Roka Pleterška kot predstavnika zaposlenih.

V nadzornem svetu so še Andreja Strnad, Igor Hustič, Karla Pinter in Aleksander Igličar kot predstavniki kapitala ter Drago Kijevčanin in Dušan Pišek kot predstavnika zaposlenih. V upravi ostaja Špela Fortin kot delavska direktorica.

Boštjan Košak je v izjavi za medije po skupščini družbe konec avgusta glede morebitne zamenjave dejal, da ima uprava jasen mandat. "Naša naloga je kontinuirano izboljševanje poslovanja in tudi doseganje zastavljenih ciljev, vse ostalo je stvar nadzornikov. Uprava bo tako nadaljevala po poti, ki smo jo začeli konec leta 2022, vse ostalo pa je stvar ustreznih organov," je povedal.

Decembra lani je sicer dobil nov, drugi mandat na čelu družbe, teči pa bi mu začel 4. oktobra letos. Irma Gubanec je nov mandat na predlog predsednika uprave dobila julija letos, novo štiriletno mandatno obdobje pa bi ji začelo teči 12. oktobra.

O tem, da bi se članom uprave Telekoma utegnili majati stolčki, se je v medijih ugibalo že pred avgustovsko skupščino družbe. Medij Finance je tedaj poročal, da naj bi morala oditi vsaj predsednik uprave Košak in prva finančnica Gubanec, nova predsednica uprave pa da naj bi postala Vesna Prodnik, ki je bila v upravi pristojna za informacijske tehnologije. Predsednik nadzornega sveta je sicer sporazume o predčasnem prenehanju mandata in prenehanju pogodb o zaposlitvi danes podpisal z vsemi tremi omenjenimi.

Telekom Slovenije je imel lani na ravni skupine 60,6 milijona evrov čistega dobička, kar je 10 odstotkov več kot predlani. Prihodki so bili s 740,5 milijona evrov višji za štiri odstotke. Košak je v predstavitvi poslovanja na skupščini med drugim dejal, da je rezultat posledica procesa, ki traja od leta 2022, v njegovem središču pa je modernizacija, in sicer tako na tehničnem področju, med drugim z razvojem mobilnega in fiksnega omrežja, kot na področjih korporativnega upravljanja, trženja in odnosa do kupcev.

V prvem letošnjem polletju pa je skupina Telekom Slovenije ustvarila 366,9 milijona evrov prihodkov od prodaje, kar je štiri odstotke več kot v primerljivem obdobju lani. Prihodki so se povečali zaradi rasti števila uporabnikov in večje prodaje storitev s področja informacijskih tehnologij in blaga. Čisti dobiček je bil z 31,5 milijona evrov za šest odstotkov višji.

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KOMENTARJI15

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PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Tomaž Hacin
18. 09. 2026 19.11
Janšisti bodo zoped malo kradli, saj so svojega gor postavili.
Odgovori
0 0
PIKAPOLONICA1994
18. 09. 2026 19.08
Tisti, ki tega ne razume naj pogleda kaj so to roji kobilic in kaj naredijo...
Odgovori
0 0
krmeki
18. 09. 2026 18.54
Poslovanje rekordno, pa jih vseeno zamenjajo. Politično vmešavanje s strani levih in desnih je preseglo vse meje etičnosti in verjetno tudi zakonitosti
Odgovori
+5
5 0
qwerty99
18. 09. 2026 18.51
Po doseganju zelo dobrih poslovnih rezultatov odhajajo sporazumno. Ja, seveda.
Odgovori
+5
5 0
SAKOSAKO
18. 09. 2026 18.48
Zdaj pa naj to naredi še Petrolova uprava, da bo mir z rastjo cen bencina!!!
Odgovori
+4
4 0
Arguss
18. 09. 2026 18.43
To se pasejo eni za dober denar ane.Večina vas pa za jurja pa tistih 100eur več.U je treba delat ,poslušat pa tiho bit.Kr neki.
Odgovori
+3
3 0
jobo
18. 09. 2026 18.37
Sporazumno, to pomeni, z dobrimi odpravninami.
Odgovori
+4
4 0
Django
18. 09. 2026 18.26
Pričakovano in nagnusno, ko politika nastavlja svoje ljudi na vodstvene položaje. Mene bi bilo sram, da bi na takšen način prišel na položaj.
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+8
8 0
Bolfenk2
18. 09. 2026 18.30
V državnih podjetjih je pač tako. Vrhunski manager se res ne bo zaposlil v državnem podjetju. Povprečni managerji pa izkoristijo politične zveze, da so 4 leta pri koritu.
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+3
5 2
25.maj
18. 09. 2026 18.31
a si tak komentar napisar tudi pred 4 leti??
Odgovori
+1
3 2
Django
18. 09. 2026 18.36
Sem proti vsem politično nastavljenim kadrom, ne glede na stranko. Tako funkcijo bi morala zastopati oseba za najvišjimi kompetencami in z javnim razpisom, po možnosti brez članstva v katerikoli stranki.
Odgovori
+6
6 0
Django
18. 09. 2026 18.41
Sem proti vsem politično nastavljenim kadrom, ne glede na stranko.
Odgovori
+4
4 0
suleol
18. 09. 2026 18.22
aja sepravi afera nekq se bliza
Odgovori
+2
2 0
Bolfenk2
18. 09. 2026 18.01
Politika jih je pripeljala na stolčke, politika jih je odnesla.
Odgovori
+8
10 2
4870
18. 09. 2026 18.05
Odnesla bo marsikaterega idgovornega v tej državi ta ves ta cirkus
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+0
2 2
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