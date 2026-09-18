Uprava Telekoma sporazumno odhaja s položaja

Vsi sporazumi so sklenjeni pod odložnim pogojem, da bo nadzorni svet Telekoma Slovenije do prihodnjega petka podal pisno soglasje k njihovi sklenitvi, so prek spletnih strani Ljubljanske borze sporočili iz podjetja.

Do sporazumnega odhoda dosedanjega vodstva uprave prihaja po tem, ko je bil Marko Pogačnik na seji nadzornega sveta pretekli četrtek imenovan za novega predsednika nadzornikov. Člani nadzornega sveta so tedaj za namestnika predsednika imenovali Pavla Reberca kot predstavnika kapitala in Roka Pleterška kot predstavnika zaposlenih.

V nadzornem svetu so še Andreja Strnad, Igor Hustič, Karla Pinter in Aleksander Igličar kot predstavniki kapitala ter Drago Kijevčanin in Dušan Pišek kot predstavnika zaposlenih. V upravi ostaja Špela Fortin kot delavska direktorica.

Boštjan Košak je v izjavi za medije po skupščini družbe konec avgusta glede morebitne zamenjave dejal, da ima uprava jasen mandat. "Naša naloga je kontinuirano izboljševanje poslovanja in tudi doseganje zastavljenih ciljev, vse ostalo je stvar nadzornikov. Uprava bo tako nadaljevala po poti, ki smo jo začeli konec leta 2022, vse ostalo pa je stvar ustreznih organov," je povedal.

Decembra lani je sicer dobil nov, drugi mandat na čelu družbe, teči pa bi mu začel 4. oktobra letos. Irma Gubanec je nov mandat na predlog predsednika uprave dobila julija letos, novo štiriletno mandatno obdobje pa bi ji začelo teči 12. oktobra.

O tem, da bi se članom uprave Telekoma utegnili majati stolčki, se je v medijih ugibalo že pred avgustovsko skupščino družbe. Medij Finance je tedaj poročal, da naj bi morala oditi vsaj predsednik uprave Košak in prva finančnica Gubanec, nova predsednica uprave pa da naj bi postala Vesna Prodnik, ki je bila v upravi pristojna za informacijske tehnologije. Predsednik nadzornega sveta je sicer sporazume o predčasnem prenehanju mandata in prenehanju pogodb o zaposlitvi danes podpisal z vsemi tremi omenjenimi.

Telekom Slovenije je imel lani na ravni skupine 60,6 milijona evrov čistega dobička, kar je 10 odstotkov več kot predlani. Prihodki so bili s 740,5 milijona evrov višji za štiri odstotke. Košak je v predstavitvi poslovanja na skupščini med drugim dejal, da je rezultat posledica procesa, ki traja od leta 2022, v njegovem središču pa je modernizacija, in sicer tako na tehničnem področju, med drugim z razvojem mobilnega in fiksnega omrežja, kot na področjih korporativnega upravljanja, trženja in odnosa do kupcev.

V prvem letošnjem polletju pa je skupina Telekom Slovenije ustvarila 366,9 milijona evrov prihodkov od prodaje, kar je štiri odstotke več kot v primerljivem obdobju lani. Prihodki so se povečali zaradi rasti števila uporabnikov in večje prodaje storitev s področja informacijskih tehnologij in blaga. Čisti dobiček je bil z 31,5 milijona evrov za šest odstotkov višji.