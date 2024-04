Žakelj: Nenapovedan nadzor Knovsa na GPU je bil opravljen korektno

Poslanca Nove Slovenije Janez Žakelj in Matej Tonin naj bi novembra lani oz. le nekaj dni po odstopu nekdanjega prvega moža Darsa Valentina Hajdinjaka na Generalni policijski upravi preverjala, ali kriminalisti prisluškujejo več osebam, povezanim z NSi. Z njima naj bi bil tudi poslanec SD Predrag Bakovič, ki je prav tako član Komisije za nadzor obveščevalnih in varnostnih služb. Žakelj je navedbe o zlorabi Knovsa označil za laž.

Žakelj je v izjavi za medije povedal, da je bilo ravnanje Knovsa v omenjenem primeru zakonito in v skladu z uveljavljeno prakso. "V preteklih mesecih se je na člane komisije obrnilo več posameznikov, ki so trdili, da jim neupravičeno in nezakonito prisluškujejo," je povedal Žakelj in dodal, da lahko vsak posameznik ali organizacija v skladu z zakonom komisijo obvesti o domnevno nezakonitem prisluškovanju in komisiji poda pobudo za izvedbo nadzora. Za izvedbo nadzora je bila na seji Knovsa soglasno izvoljena pooblaščena komisija, ki so jo sestavljali predstavniki koalicije in opozicije, trdi Žakelj. "Pri nadzorih upravičenosti in zakonitosti prisluškovanja ima Policija v skladu s členom 27. Zakona o parlamentarnem nadzoru možnost, da tovrsten nadzor zavrne, v kolikor bi se izkazalo, da bi to vplivalo na predkazenski postopek, nacionalno varnost, izvajanje tajnih operacij ali razkritje zaščitenega vira," je še dejal Žakelj. Daljši seznam telefonskih številk je bil oblikovan v daljšem časovne obdobju lani, tako trdi Žakelj. "Seznam je predlagal eden od članov Knovs, na katerega so se obrnili državljani." Po besedah Žaklja je bil nenapovedan nadzor opravljen korektno, Policija pa da je bila kooperativna in nadzora ni zavrnila. "Vsebine in načina nadzora ni problematiziral nihče od članov Knovsa, ki je sodeloval v nadzoru."

Žakelj trdi, da bi Policija, v kolikor bi ocenila, da bi razkritje posameznih podatkov vplivalo na potek predkazenskega postopka, nadzor lahko odložila.

Žakelj je v ostrem odzivu že zavrnil obtožbe o zlorabi komisije, omenjenega obiska na Policiji pa ni niti potrdil niti zanikal. Poslanec Svobode in član Knovsa Teodor Uranič pa je na Žaklja naslovil zahtevo za pojasnila glede suma zlorabe komisije. A kot je Žakelj odgovoril, je bil povod za nadzor na GPU obvestilo posameznika o domnevno nezakoniti uporabi nadzorovanih ukrepov.

Torkove hiše preiskave Kriminalisti NPU so zaradi zlorabe položaja in nedovoljenega dajanja ter sprejemanja darili v torek izvedli 23 hišnih preiskav v zvezi z Darsom. Kaznivih dejanj je osumljenih šest oseb, tri so ostala pri poskusu, z enim naj bi osumljeni omogočil drugi družbi pridobiti posel v višini 16 milijonov evrov. Na Darsu so potrdili, da so obiskali njih, med drugim so se zglasili še pri nekdanjem predsedniku Darsove uprave Valentinu Hajdinjaku in pri Roku Snežiču. Na hišnih preiskavah so preiskovalci zasegli listinsko dokumentacijo, elektronske podatke in elektronske naprave, tako da NPU nadaljuje kriminalistično preiskavo s pregledom zaseženih podatkov, so sporočili z generalne policijske uprave.

Janez Žakelj FOTO: Bobo icon-expand

Po poročanju portala Necenzurirano pa naj bi nekateri člani NSi že novembra lani, ko je preiskava še potekala, preverjali, ali kriminalisti prisluškujejo nekaterim osumljencem v preiskavi poslov Darsa. Kot poroča portal, so trije člani parlamentarne komisije za nadzor obveščevalnih in varnostnih služb Knovs, poslanec NSi Janez Žakelj in predsednik stranke Matej Tonin, z njima pa naj bi bil tudi poslanec SD Predrag Bakovič, z namenom izvedbe izrednega nadzora obiskali Generalno policijsko upravo.