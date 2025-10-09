Šef KPK Golobu: Ko vaš odvetnik govori o našem delu, govori v vašem imenu

"Dogodki preteklih dni, tednov in mesecev so dosegli točko, ko je nujno, da vas nagovorim z javnim pismom," je uvodoma pojasnil predsednik Komisije za preprečevanje korupcije (KPK) Robert Šumi, saj so napadi, diskreditacije, posmehovanja in manipulacije "posameznikov in medijev iz vašega kroga žal postali stalnica". Dodal je, da metode sicer niso nove, a se v zadnjem času stopnjujejo prek meje dopustnega.

"Ne slepimo se – ko vaš odvetnik govori o našem delu, govori v vašem imenu," je zapisal. S svojimi izjavami tako škodi pravni državi in spodjeda zaupanje v njeno delovanje in delovanje neodvisnih institucij, nenazadnje pa tudi politične kulture. "Za te vrednote pa bi bilo prav, da bi se bi kot predsednik vlade neomajno zavzemali," je pristavil.

Postopka zoper predsednika vlade Roberta Goloba vodijo na podlagi prejetih prijav in "kot vse ostale postopke" izključno na podlagi zakonodaje. "To je naše delo, ki ga moramo profesionalno opravljati, ne glede na to, katero funkcijo zasedate," je zapisal in zatrdil, da bodo to počeli ne glede na pritiske in napade.