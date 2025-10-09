Svetli način
Slovenija

Šef KPK Golobu: Ko vaš odvetnik govori o našem delu, govori v vašem imenu

Ljubljana, 09. 10. 2025 13.23 | Posodobljeno pred 1 uro

Avtor
STA , K.H.
Komentarji
71

Predsednik KPK Šumi predsednika vlade Goloba ob dogodkih preteklih dni v javnem pismu poziva, naj se zavzame za to, da se javna komunikacija vrne na spoštljivo raven. Želi si, da bi Golob in ostali nosilci najvišjih javnih funkcij razumeli pomen in vlogo neodvisnih nadzornih institucij, je dodal.

Predsednik KPK Robert Šumi.
Predsednik KPK Robert Šumi. FOTO: Aljoša Kravanja

"Dogodki preteklih dni, tednov in mesecev so dosegli točko, ko je nujno, da vas nagovorim z javnim pismom," je uvodoma pojasnil predsednik Komisije za preprečevanje korupcije (KPK) Robert Šumi, saj so napadi, diskreditacije, posmehovanja in manipulacije "posameznikov in medijev iz vašega kroga žal postali stalnica". Dodal je, da metode sicer niso nove, a se v zadnjem času stopnjujejo prek meje dopustnega.

"Ne slepimo se – ko vaš odvetnik govori o našem delu, govori v vašem imenu," je zapisal. S svojimi izjavami tako škodi pravni državi in spodjeda zaupanje v njeno delovanje in delovanje neodvisnih institucij, nenazadnje pa tudi politične kulture. "Za te vrednote pa bi bilo prav, da bi se bi kot predsednik vlade neomajno zavzemali," je pristavil.

Postopka zoper predsednika vlade Roberta Goloba vodijo na podlagi prejetih prijav in "kot vse ostale postopke" izključno na podlagi zakonodaje. "To je naše delo, ki ga moramo profesionalno opravljati, ne glede na to, katero funkcijo zasedate," je zapisal in zatrdil, da bodo to počeli ne glede na pritiske in napade.

Preberi še Je lahko KPK nad zakonom? Ali želi Svoboda utišati neodvisne institucije?

Tovrstni napadi so stalnica delovanja komisije. "Tudi pred štirimi leti smo predstojniki nekaterih neodvisnih nadzornih institucij opozarjali na podobne, za pravno državo škodljive prakse," je spomnil. Tudi tokrat pa mora zaradi zaščite institucije kot njen predstojnik opozoriti, "da gre znova predaleč".

"Nikakor ne menimo, da smo nad zakonom. Ravno nasprotno – delujemo v skladu z njim," je poudaril in dodal, da njihovo delo presojajo sodišča. Vedno sprejemajo tudi kritike, ki so del demokratičnega procesa, a morajo biti tudi te spoštljive in konstruktivne, "kar še posebej velja za javne funkcionarje in njihove predstavnike".

Zato predsednika vlade poziva k primerni in spoštljivi javni komunikaciji. "Hkrati si želim, da bi tako vi kot vsi ostali (aktualni in prihodnji) nosilci najvišjih javnih funkcij razumeli pomen in vlogo neodvisnih nadzornih institucij ter zakaj je za gradnjo trdne pravne države pomembno, da te lahko opravljajo svoje delo brez pritiskov in diskreditacij," je še zapisal Šumi.

Javno pismo Golobu prihaja po tem, ko so se s strani predstavnikov Svobode in premierjevega odvetnika Stojana Zdolška javno zvrstili očitki na delo komisije. V zadnjih dneh je KPK namreč izdala osnutka ugotovitev preiskav, ki jih zoper premierja Goloba vodi v zadevah Bobnar in Karigador.

KPK Robert Šumi Robert Golob komunikacija
KOMENTARJI (71)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
FAUSTOS1
09. 10. 2025 14.36
+1
ne razumem tega ,da posamezniki predsednika vlade obravnavajo kot da že obsojen a zoper njega še je komaj začel postopek in rezultati bodo znani še morda čez leto ali dve-a sedaj je on v vseh primerih nedolžen in ne krivec kot to objavlajo sds pristaši
ODGOVORI
1 0
natmat
09. 10. 2025 14.35
+2
Gospod Šumi. Če je res kar se piše o zaposlitvah na KPK ste izgubili vso verodostojnost in integriteto. Ravno vi bi se morali pazit koga zaposlujete. Druga težava pa je domnevno odtekanje informacij iz vaše stavbe nekaterim desnim medijem kar je razkril necenzurirano.KPK je postala SDS gnojšnica...
ODGOVORI
3 1
Julijann
09. 10. 2025 14.27
-2
Saj, Golob je v bistvu en velik bojazlivec. Še toliko jajčk nima, da bi sam povedal kaj ljudem. Med drugim tudi vsem svojim nekdanjim volivcem. Janša je vsaj glede rega bil bolj možat. Ravnanje Zdolška pa, ....kot nekje v S.Koreji ali v Moskvi.
ODGOVORI
4 6
ArkaMast
09. 10. 2025 14.38
Ravnanje Zdolška? Možato pač. Ali pa imaš premajhen kaselc.
ODGOVORI
0 0
natmat
09. 10. 2025 14.26
-5
Zadeva Bobnar je sodna farsa brez dejanske vsebine. Mi lahko nekdo pove, kako se lahko (bivša odstreljena) ministrica pritožuje, da je politik (predsednik vlade) izvajal politični pritisk na drugega politika (na ministrico). Ma halo? Ženska z osebnimi težavami gre iz par ostrih besed delat državni škandal. Pred volitvami. Zdrava kmečka pamet daje vedt, da politik težko politično pritiska na politika. Mislite, da se Luka Dončič joka in repenči, ko se trener dere nanj??!
ODGOVORI
3 8
Julijann
09. 10. 2025 14.29
+2
14.člen Ustave dečko!
ODGOVORI
3 1
Groucho Marx
09. 10. 2025 14.37
Nemajhne osebne težave ima pernati. 😅
ODGOVORI
0 0
natmat
09. 10. 2025 14.38
Za koga???Janša je Bobnarco in Lindava enostavno odslovil...ste pozabili....????Kje je bil KPK...Tarča...???pa 14.člen...????
ODGOVORI
0 0
Vakalunga
09. 10. 2025 14.25
+3
SVOBODA je simbioza ( fašizma + komunizma + islamizma + terorizma + Kučanizma )) Vse najslabše v eni SKLEDI.
ODGOVORI
5 2
Lenart Čaubi
09. 10. 2025 14.24
+4
To je modus operandi skrajne levice ,ki se v ničemer ne razlikuje od fašizma.Sedaj šele spoznavamo fašizem kar se je Jajotu očital.
ODGOVORI
7 3
Majzelj
09. 10. 2025 14.23
+0
Ljudje čakamo, da bodo zakoni in pravila veljali za vse enako! Golob to ni sposoben postavit, ker ne razume osnovni zadev. Verjetno je še to pismo mu moral Zdolšek dvakrat prebrat, da je samovšečni vladar razumel.
ODGOVORI
5 5
Jernej Sekirnik
09. 10. 2025 14.21
+2
od kod so bili milijoni na računu v Bosni? a to je naš denar iz Genija?
ODGOVORI
5 3
Jernej Sekirnik
09. 10. 2025 14.23
+1
mogoče pa Snežič kaj lahko pove, morda pa on ve
ODGOVORI
3 2
ArkaMast
09. 10. 2025 14.23
+0
Za kaj ima Snežič prepoved v Bosno?
ODGOVORI
1 1
Lenart Čaubi
09. 10. 2025 14.20
+1
Francelj za te bi bila UKZ dobra izbira,da bi te malo naglihala.
ODGOVORI
1 0
natas999
09. 10. 2025 14.17
+0
še vs bomo šprical bom pomagu
ODGOVORI
1 1
Jernej Sekirnik
09. 10. 2025 14.13
+4
svoboda=fašizem
ODGOVORI
7 3
Jernej Sekirnik
09. 10. 2025 14.12
+8
toliko ministrov je že odšlo zaradi korupcije, kriminala, ŠEF pa še kar vztraja
ODGOVORI
12 4
Groucho Marx
09. 10. 2025 14.12
+10
Golobnjak je farsa.
ODGOVORI
13 3
Sandx
09. 10. 2025 14.11
+7
Nutrija ima dnevno porabo bevca min 5 g na dan….vec kot Jurcek Janković….to mal preverite!
ODGOVORI
10 3
frenk7
09. 10. 2025 14.11
-11
janšizem je izredno družbeno škodljiv v vseh pogledih in na vseh področjih.…
ODGOVORI
5 16
Joško-ribič
09. 10. 2025 14.16
+3
Levačeki bpl pokvarjenih od vas ni.
ODGOVORI
7 4
Majzelj
09. 10. 2025 14.18
+3
Golobizem pa samo zdravje, zato toliko časa čakamo na rezultate opevane normalnosti....
ODGOVORI
4 1
frenk7
09. 10. 2025 14.10
-9
Karkoli,…. je boljše od janšistične diktature, ki državljane pretepa in obmetava s solzivcem.
ODGOVORI
7 16
Lenart Čaubi
09. 10. 2025 14.17
+4
Francelj umiri hormone.
ODGOVORI
6 2
zmago56
09. 10. 2025 14.28
-2
Lenart, pusti francelja. Njemu ni več pomoči.
ODGOVORI
0 2
ŠeVednoPlešem
09. 10. 2025 14.09
-5
? Kajj je pa naredil Golob narobe ? Pač ministrici, ki je bila del njegove vlade, je naročil DA NAJ DELA, ker je za dobila mandat, da naj nekaj naredi, da policija ne bo politična štala janšistov ... A to je pritisk ? Janša je pred tem zamenjal vse načelnike v ENEM ZAMAHU, kar je bila direktna zloraba oblasti, tudi Bobnarco in njenega protežiranca, ampak to menda za KPK ni bilo sporno, ker tega sploh ni preiskovala ???? Dajte no, to je brutalna zloraba, politična, KPK ...
ODGOVORI
6 11
Magic-G-spot
09. 10. 2025 14.09
+11
Frenk je kader NPM oz idejni vodja gibanja svoboda, danes gibanja Hamas. Z evsa leta lepi ene in iste poste kot na zacetku ko je to fasisticno gibanje prislo v javnost. NPM Marta in se ena ne spomnim se vec. Grozljivo kaksne zenske zasedajo stolcke. Besedni zaklad je cisti poden kot v kaksni zakotni gostilni. Tam treznosti 100% ni.
ODGOVORI
13 2
eurosapiens
09. 10. 2025 14.09
+5
golob je v paniki ... strici iz ozadja bodo raje forsirali prebiliča na volitvah kot njega ... naivni volilci pa spet nasedli
ODGOVORI
8 3
