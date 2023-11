Šušteršič: Pri odstopu Hajdinjaka ni šlo za politične igre

Poudaril je, da Hajdinjak nikogar obvestil o dogodkih, tudi o tem ne, da ga je klicala oseba, ki da je v poslih z Darsom zahtevala 5-odstotno provizijo. Hajdinjak jim je sicer kasneje potrdil, da je z dotično osebo govoril, a da tudi ni vedel, komu bi bila ta provizija namenjena, saj da klicatelja tega ni vprašal. "Ko Hajdinjak govori, da je odstopil, ker da v takšnih razmerah ni mogel delati ... V resnici mi nismo mogli delati z njim, ker ni bilo zaupanja. Ker ni obveščal, ni naredil tistega, kar bi moral," je dejal Šušteršič.

To pa so bili, kot je dejal, tudi dovoljšni razlogi za krivdno razrešitev. "Nismo ga sicer želeli krivdno razrešiti in mu dati to črno piko. Smo mu pa soglasno ponudili možnost, da z mesta odstopi sam, pred celotnim nadzornim svetom sem ga seznanil z dejstvi. In to možnost je Hajdinjak sprejel," je pojasnil. Dejal je še, da o tem sicer ni želel govoriti, a da se je moral odzvati na nedavno izjavo nekdanjega predsednika uprave: "Ni bilo nobenega izsiljevanja, kot trdi Hajdinjak."

Ob tem pa je pojasnil tudi, da zaradi poteka preiskave Hajdinjaka in njegove morebitne vpletenosti v korupcijo, ni mogel o vsem komunicirati tudi z njim. "Mediji ste odkrili poskuse plenjenja. Ali je do kakšnih tudi prišlo, bodo morali odkriti organi pregona. Mi smo prvi del končali, po odstopu Hajdinjaka pa se nadaljujejo tudi forenzične preiskave," je povedal. Na Slovenski državni holding (SDH) bodo sicer prav danes poslali poročilo, v petek pa se bodo sestali na SDH in zadeve pregledali.