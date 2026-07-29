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Predsednik NK Koper: Ko bo vse zaključeno, lahko govorimo o tem, kdo je kriv

Koper, 29. 07. 2026 06.00 pred 1 uro 5 min branja 0

Avtor:
Luka Černe
Pretep v Kopru

Začelo se je na koprskem stadionu, nadaljevalo na družbenih omrežjih, nogometna tekma prve slovenske lige med Koprom in Radomljami je dobila neželen tretji polčas. Po burnem dogajanju se vrstijo medsebojne obtožbe o pretepu, grožnjah, zmerjanju in fizičnem napadu na predsednika NK Radomlje Matjaža Marinška ter njegovega sina, športnega direktorja Grego Marinška. V središču očitkov je znova športni direktor Kopra Ivica Guberac. Kaj se je po tekmi dogajalo in kdo naj bi obračunal s kom?Predsednik nogometnega kluba Koper Ante Guberac je v oddaji 24UR ZVEČER komentiral incident.

Po nedeljski tekmi med Koprom in Radomljami je pred koprskim stadionom Bonifika izbruhnil pretep, v katerem naj bi člana vodstva NK Koper, Ante in Ivica Guberac, po tekmi napadla športnega direktorja NK Radomlje Grego Marinška. Vse skupaj naj bi se začelo že po prvem polčasu.

Koprčani so na domačem stadionu po prvem polčasu zaostajali z 0:2, nato pa naj bi zaradi močnega dežja začeli pritiskati, da se tekma prekine. Čeprav se je obračun po zamiku nadaljeval, se je razgreto ozračje po zadnjem sodnikovem žvižgu preselilo v prostore stadiona, je opisal predsednik NK Radomlje Matjaž Marinšek.

"Ko sem prišel v ta prostor pred garderobami, sem bil takoj deležen verbalnega napada gospoda Ivice Guberca, zmerjanja in neprimernih besed," je povedal Marinšek. Kot je povedal, je čestital nekaterim svojim igralcem, nato pa videl, da je nervoza velika, zato se je želel umakniti. Nato pa naj bi napeto dogajanje doseglo vrhunec.

"Nisem mogel odpreti vhodnih vrat in takrat so me tri osebe, eden je nosil akreditacijo, dva pa ne, nasilno porinile iz tega prostora, iz tega hodnika, in dobil sem tudi dva udarca v glavo," se spominja Marinšek.

Dogajanje naj bi se nato nadaljevalo na parkirišču pred stadionom. Marinšek trdi, da ga je skušal zaščititi njegov sin Grega, športni direktor NK Radomlje, nakar naj bi ga Ivica Guberac skupaj s še tremi osebami fizično napadel. Po navedbah Radomelj je Grega Marinšek utrpel poškodbe nog, reber in čeljusti.

Ivica Guberac je dolgoletni nogometaš in nekdanji kapetan kanarčkov, ki je pred štirimi leti postal športni direktor koprskega kluba. Poleg predstav na zelenici pa je javnosti znan tudi po zadevi Kobra, v kateri je bil pred skoraj desetletjem obtožen, ker naj bi člani hudodelske združbe v njegovem stanovanju hranili del prepovedanih drog. Na koncu je bil oproščen.

Marinšek je poudaril, da je bil Ivica Guberac do njega zgolj verbalno nasilen, "mene so drugi trije vrgli ven iz tega prostora, pri pretepu z Gregom je bil pa Ivica glavni in še trije pomagači so mu pomagali."

"Sam incident nogometna zveza najostreje obsoja, saj kot vedno zagovarjamo ničelno toleranco do vseh vrst nasilja, tako fizičnega kot verbalnega," je poudaril generalni sekretar Nogometne zveze Slovenije Martin Koželj.

Za komentar smo se obrnili tudi na odvetnika ministra Francija Matoza, ki je član upravnega odbora NK Koper, vendar se na telefonski klic ni odzval. V sporočilu SMS je zapisal, da je z dogodkom seznanjen le iz medijev, da podrobnosti ne pozna in da je za izjave pristojen predsednik kluba Ante Guberac. Dodal je, da obsoja vsakršno nasilje.

Na nogometni zvezi bodo od vseh vpletenih zahtevali pojasnila. "Jutri bodo pozvani vsi v skladu z disciplinskim pravilnikom in na podlagi vseh prejetih in preučenih dokazov ter dejstev bo pa disciplinski organ odločal, ali bo odrejen disciplinski postopek ali ne," je še dejal Koželj.

O incidentu so bili v nedeljo obveščeni tudi koprski policisti. Na kraju so ugotovili, da se je sprlo več oseb in da je prišlo tudi do fizičnega obračunavanja. Policijska preiskava je še v teku, preiskujejo pa sum storitve kaznivega dejanja in prekrška.

'Iskreno se opravičujem vsem nogometnim navdušencem'

V oddaji 24UR ZVEČER je predsednik Nogometnega kluba Koper Ante Guberac pojasnil okoliščine nedeljskega incidenta, v katerega je bil vpleten tudi njegov sin Ivica. Dejal je, da so bile z obeh strani že podane prijave. "Jaz se iskreno opravičujem vsem nogometnim navdušencem, kajti zelo dobro vem, da to ne spada na stadion," je povedal Guberac in zagotovil, da bodo v prihodnje storili vse, da se takšni prizori na Bonifiki ne bi več ponavljali.

Poudaril je, da nasilje nima mesta v športu, a hkrati dodal, da so v tistem trenutku zavladale vroče glave. "To verjetno ni potrebno niti nam niti njim in škodi ne samo nam, ampak celotnemu nogometu v slovenskem prostoru," je ocenil Guberac, ki verjame, da je nastalo škodo še mogoče popraviti s konstruktivnim dialogom med kluboma.

Da bi omejili škodo, ki jo je utrpel slovenski nogomet, so vodstva klubov že začela z glajenjem sporov. Ante Guberac je optimističen glede nadaljnjega sodelovanja z Radomljami, saj pogovori med operativci že potekajo tekoče. "Jaz zjutraj pričakujem eno skupno izjavo za javnost in mislim, da je to edino pravilno, da smo skupaj prišli do nekega zaključka," je pojasnil. Izpostavil je, da nogomet pogosto spremljajo močna čustva, ki lahko vodijo do nepremišljenih dejanj, vendar morajo odgovorne osebe znati poiskati pot nazaj k športnemu vedenju.

Vprašanje o sankcijah ostaja odprto, dokler policija ne zaključi svojega dela. "Ko bo vse zaključeno, lahko govorimo o tem, kdo je kriv, kdo ni kriv, kdo je koga izzval in zakaj je sploh prišlo do tega," je bil jasen. Izpostavil je tudi lokacijo dogodka, ki naj bi se zgodil na zunanjem delu stadiona, ki ni zaščiten in je dostopen širši javnosti.

Na vprašanje o morebitnem vplivu ministra Francija Matoza na delo policije je Guberac odgovoril: "Absolutno to nima nič z ministrom, vsak od nas odgovarja za svoja dejanja."

Poudaril je, da so bili dogodki posledica čustvenega naboja. "Vem, da so emocije in v sekundi se marsikaj zgodi, ampak to ne pomeni, da bi kdorkoli v ta incident šel načrtno," je zaključil.

UI Del vsebine je ustvarjen s pomočjo generativne umetne inteligence.
nogomet Koper Radomlje Ivica Guberac nasilje

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