Predsednik nove stranke Fokus je Marko Lotrič

Zbrani na ustanovnem kongresu stranke Fokus so vodenje stranke pričakovano podelili njenemu pobudniku Marko Lotriču. Stranka, ki po njegovih besedah ni nastala po naključju, ampak iz nuje po drugačni, učinkoviti politiki, v osrčje programskih prioritet postavlja močno gospodarstvo, nižanje davčnih bremen in regionalizacijo Slovenije.

Predsednik danes ustanovljene stranke Lotrič, sicer tudi predsednik DS, je po izvolitvi vodstvenih organov stranke čestital vsem izvoljenim na posamezne funkcije, ki bodo v naslednjih letih vodili, povezovali in ustvarjali priložnosti za uresničitev vizije sodobne, uspešne in pravične Slovenije. "Vaša izvolitev je znak zaupanja in odgovornosti, ki jo prevzemamo skupaj," je dejal. Zbrani v kongresnem centru na Brdu pri Kranju so ob predsedniku stranke izvolili tudi generalno sekretarko, to je postala sekretarka DS Monika Kirbiš Rojs, člane sveta stranke, izvršilnega in nadzornega sveta. Lotrič je prepričan, da skupaj pišejo novo poglavje slovenske politike, Fokus pa po njegovih besedah ne bo še ena politična alternativa, temveč sila sprememb, ki lahko soustvari boljšo prihodnost države. Stranka je po njegovih besedah nastala iz prepričanja, da je možno preseči ujetost v ideološke delitve, namesto prepirov ponuditi rešitve, namesto stagnacije razvoj in stopiti iz povprečja. Razvoj Slovenije zaradi neustreznega vodenja ne sledi zmožnostim države, vizija Fokusa pa je ustvariti državo priložnosti za vse, je dejal.

icon-expand FOTO: Bobo

icon-expand FOTO: Bobo

icon-expand FOTO: Bobo

icon-expand FOTO: Bobo

icon-expand FOTO: Bobo

icon-expand FOTO: Bobo

icon-expand FOTO: Bobo











Ustanovni kongres stranke Fokus icon-picture-layer-2 1 / 7

V programu nova stranka, ki je, kot je bilo slišati na kongresu, nastala tudi kot odgovor na gospodarsko-politično enoumje, izpostavlja močno in razvojno naravnano gospodarstvo, ob tem pa med prednostnimi ukrepi znižanje davčnih bremen in povečanja neto plač. Slovenska podjetja ne smejo seliti svojih dejavnosti v tujino, delo mora biti nagrajeno, inovacije pa spodbujene, so prepričani. V stranki se bodo zavzemali za dostopno, kakovostno in finančno vzdržno zdravstvo. Obljubljajo boljše delovne pogoje za zdravstveno osebje, večje število specializacij, pospešeno digitalizacijo zdravstvenega sistema in reformo upravljanja bolnišnic. Na področju stanovanjske politike se bodo zavzemali, da bodo mladi imeli možnost priti do lastnega doma, regijski razvoj pa krepili z decentralizacijo in uvedbo pokrajin, napovedujejo. Delali bodo za vse generacije, mlade, ki potrebujejo perspektivo, delovno generacijo, ki potrebuje stabilnost, starejše, ki si zaslužijo dostojanstvo. Politika Fokusa ne bo ideološka, ampak pragmatična, so odločeni. "Slovenija potrebuje zdravo pamet v politiki, potrebuje odločnost, potrebuje Fokus," izpostavljajo. Slovenija si zasluži in zmore več, je prepričan predsednik državnega sveta. Tako obljublja močno ekipo, polno znanja, izkušenj, poguma in inovativnosti ter premišljen, celovit in vizionarski program, ki prinaša odgovore na izzive prihodnosti. Še pred tem se je Lotrič v nagovoru ozrl na začetke stranke, ko sta po njegovih besedah s sopobudnico stranke, sedanjo sekretarko državnega sveta Moniko Kirbiš Rojs, prepoznala nujnost sprememb v slovenski politiki. Kot je izpostavil, sta namreč na lastni koži prevečkrat izkusila, da dobri strokovni predlogi pri pomembnih odločitvah in v samem zakonodajnem postopku ostanejo prezrti.

Marko Lotrič FOTO: Bobo icon-expand

Ob tem se je zahvalil ustanovnim članom za podporo. "Želimo graditi razvojno naravnano in odgovorno družbo, ki se ne bo izgubljala v ideoloških razpravah, temveč bo iskala konkretne in učinkovite rešitve za izzive današnjega časa," je strnil cilje nove stranke. Vse, ki želijo soustvarjati uspešno, inovativno in pravično Slovenijo, pa je povabil k sodelovanju.

Marko Balažič, Anže Logar, Aleš Hojs in Matej Tonin FOTO: Bobo icon-expand