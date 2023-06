Predsednik novega sveta RTVS Goran Forbici

Na konstitutivni seji novega sveta RTVS, ki bo nadomestil dosedanji programski in nadzorni svet RTVS, se je sicer sestalo 16 od 17 svetnikov. Programski svetnik Aleš Novak se seje opravičeno ni udeležil. Po konstituiranju sveta RTVS so svetniki s 15 glasovi za izvolili predsednika Forbicija in njegovo namestnico Stare.

Na dnevnem redu seje je bil zgolj ugotovitveni sklep o sestavi sveta RTVS, a so svetniki ob začetku seje soglasno potrdili širitev dnevnega reda. Svetniki tako na seji sprejemajo poslovnik, imenujejo komisijo za poslovnik in komisijo za pripravo razpisa za imenovanje štiričlanske uprave, ki bo po noveli zakona vodila in upravljala javni zavod. Na seji pa bodo obravnavali tudi realizacijo finančnega in programskega produkcijskega načrta.

Še pred začetkom današnje seje se je sicer zapletlo. Svetniki namreč niso mogli začeti seje, ker na njej ni bilo prisotnega sklicatelja seje, v. d. generalnega direktorja Andreja Graha Whatmougha. Po začetnem zapletu so se svetniki dogovorili, da bo do izvolitve predsednika sveta RTVS sejo vodila Ilinka Todorovski.

Grah Whatmough je sicer tik pred začetkom seje na Twitterju novemu svetu RTVS zaželel "uspešen mandat zaznamovan z obilo modrosti, strpnosti in pluralnosti". Hkrati se je dosedanjemu programskemu in nadzornemu svetu zahvalil za opravljeno delo.