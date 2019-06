Predsednik Pahor bo prejel priznanje foruma Crans Montana

Vročitev so prireditelji utemeljili kot priznanje predsedniku Borutu Pahorju za njegovo neomajno zavezanost k ohranjanju vrednot Evropske unije ter njegova prizadevanja pri spodbujanju in doseganju miru in blaginje na Zahodnem Balkanu, so ob tem sporočili iz urada predsednika republike.

Pahor bo priznanje prejel na sklepni slovesnosti jubilejnega zasedanja. Ob tej priložnosti bo imel tudi slavnostni govor o nujnosti spremembe strategije širitve Evropske unije na Zahodni Balkan.

Letno zasedanja foruma poteka pod naslovom Ali so mir, razvoj in stabilnost postali sanje?

Priznanje, ki ga podeljujejo od leta 1989, so doslej prejeli evropski in svetovni voditelji, ki jim je skupno iskreno in trdno prepričanje v spoštovanje temeljnih vrednot demokracije ter boljši, prijaznejši svet za vse. Med dobitnik so med drugim sedanji in nekdanji predsednik Evropske komisije, Jean-Claude Juncker in Jose Manuel Barosso, nekdanji poljski predsednik in Nobelov nagrajenec za mir Lech Walesa, nekdanji izraelski predsednik Šimon Peres, nekdanja pakistanska premierka Benazir Buto, Nobelova nagrajenka za mir in mjanmarska voditeljica Aung San Su Čiin pokojni palestinski voditelj Jaser Arafat.

Med dobitniki priznaj foruma iz Slovenije so bivši premier in predsednik Janez Drnovšek, bivši predsednik Milan Kučan in bivši zunanji minister Dimitrij Rupel.