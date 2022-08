Pahor obiskal ukrajinske sirote v Slavini in se udeležil Koncerta pod lipo

Predsednik republike Borut Pahor je obiskal osirotele ukrajinske otroke in osebje iz Severno Donecka, ki so zatočišče pred vojno našli v prostorih kulturnega doma v Slavini. Ob tej priložnosti je prerezal trak in tako odprl novo otroško igrišče ob kulturnem domu. Zatem se je udeležil tudi tradicionalnega koncerta pod lipo v Slavini.

Iz kulturnega društva Slavina so sporočili, da je letošnje leto v Slavini še posebej pestro." Že celo leto je namreč zaznamovano z obeleževanjem 500-letnice turškega vpada v našo vas, ko so na cvetno nedeljo leta 1522 Turki na enem od svojih plenilskih pohodov presenetili naše rojake, zbrane v župnijski cerkvi. Veliko so jih pobili, druge pa odpeljali v sužnost. Gre za enega najbolj pretresljivih dogodkov v zgodovini naše vasi, ki je še danes, po pol tisočletja, živ v ljudskem spominu." Pomembno obletnico obeležujejo s sklopom dogodkov preko celega leta. V juniju je v Slavini potekala mednarodna poletna arheološka šola, ki jo je v sodelovanju z Narodnim muzejem Slovenije, Inštitutom za arheologijo ZRC SAZU, Parkom vojaške zgodovine in Krajevno skupnostjo Slavina organizirala Univerza Oshkosh iz Wisconsina v ZDA. Arheološka šola je bila zelo uspešna, dala je zelo zanimive rezultate, nadaljevala pa se bo tudi v prihodnjih letih. Življenje njihove vasi pa je letos še posebej zaznamovala vojna v Ukrajini, saj se je v prostore tamkajšnjega kulturnega doma naselila sirotišnica ukrajinskih otrok iz Severno Donecka. "Čeprav predstavlja kulturni dom pomembno središče kulturnega in družbenega življenja naše vasi in okolice, je bila pobuda, da dom odstopimo za potrebe sirotišnice v vasi, soglasno sprejeta in tudi sami vaščani smo po najboljših močeh pripomogli, da bi se sirote iz Ukrajine pri nas kar najboljše počutile," so še dodali.

Letošnji Veliki Šmaren, ko v Slavini praznujejo vaški in farni praznik je bil zato še posebej slovesen. Tako kot že 23 let so v Kulturnem društvu in Krajevni skupnosti Slavina tudi letos ob 20.00 organizirali Koncert pod lipo, tradicionalno prireditev, ki je postala eden najpomembnejših kulturnih dogodkov na njihovem območju. Letošnji kulturni program so oblikovali domača Vokalna skupina Slavna, Pevska skupina Studenec, tenorista Aleksander Kariž in Miran Žitko, Aleksander Lesar na koncertni harmoniki, pozdravili pa so jih tudi otroci iz sirotišnice.

Prav posebno težo prazničnemu dogodku pa je dala udeležba Predsednika Republike Slovenije Boruta Pahorja, ki je že pred prireditvijo obiskal sirotišnico in tam tudi odprl novo otroško igrišče, ki je bilo s pomočjo sredstev, zbranih tudi preko ZPM Moste Polje, zgrajeno pred kratkim, na sami prireditvi pa jih je kot slavnostni govornik tudi nagovoril.

