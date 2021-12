Člani vokalne skupine Janez Mraz , Franc Turnšek , Slavko Živičnjak , Toni Korez in Tone Plevčak so iz vasi Kostrivnica pod Bočem. Ljubezen do petja jih spremlja že od nekdaj, v letu 2019 so zato ustanovili vokalno skupino Fantje z vasi. Sklenili so, da bodo svoje glasbeno udejstvovanje posvetili starim ljudskim pesmim in posebnemu načinu njihovega petja. Odkar so prvič skupaj nastopili ob 100. rojstnem dnevu sokrajanke, razveseljujejo ljudi, pot pa jih iz Rogaške Slatine vodi po vsej Sloveniji. Fantje z vasi so nastali, da bi s petjem ljudem vzbujali veselje do življenja. Izbirali so takšne pesmi, ki pri zrelejšem občinstvu prebudijo dragocene spomine, pri mlajšem pa ponos na ljudsko izročilo in modrost. "Svoje nastope žlahtnijo s šaljivimi pripovedmi," so sporočili z Urada predsednika RS.

V treh letih so obiskali vseh 125 domov za starejše v Sloveniji

"Prav posebno pozornost namenjajo starostnikom. Radi bi jim pokazali, da je sleherni izmed njih pomemben. Da nobena pot ni predolga in noben dom predaleč, da ga Fantje z vasi ne bi mogli obiskati," so še zapisali na uradu. V treh letih, odkar so skupaj, so prevozili 11.200 kilometrov, obiskali vseh 125 domov za starejše v Sloveniji in zapeli približno 5.000 ljudem.

Kljub virusu so se odločili, da bodo nadaljevali s svojim poslanstvom in v težkih časih bodrili ljudi ter jim pokazali, da niso sami. "Potovanje Fantov z vasi po Sloveniji je pripoved o tem, kako cilj postane poslanstvo, ko seže iz srca v srce in ga napolni z radostjo. Fantje z vasi niso običajni ljudski pevci. Postali so glasniki prostovoljstva in nesebičnosti, prinašalci dobre volje. Njihovo poslanstvo je simbol najčudodelnejše moči, ki jo imamo ljudje – da lahko s svojim dejanjem nekoga razveselimo. Njihov srčni preplet glasbe in ljubeznivosti je navdih, ki ga kot skupnost in posamezniki zelo potrebujemo," so na Uradu predsednika RS še zapisali v sporočilo za javnost.