Predsednik Pahor se bo udeležil pogreba kraljice Elizabete II.

Pahor in veleposlanica Sadler

Predsednik Republike Slovenije Borut Pahor je v RS sprejel Tiffany Sadler, veleposlanico Združenega kraljestva Velike Britanije in Severne Irske. Veleposlanica mu je prenesla povabilo kralja Karla III. in članov kraljeve družine, da se udeleži pogrebnih slovesnosti kraljice Elizabete II. 18. in 19. septembra v Londonu.