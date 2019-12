Predsednik Pahor: Vladi želim, da za seboj pusti neko dediščino

Borut Pahor, danes predsednik republike, je bil takrat najmlajši in opozicijski član skupščine. Vodil jo je France Bučar , ki je 26. decembra, ko praznujemo dan samostojnosti in enotnosti, tudi uradno razglasil izide plebiscita.

23. december 1990. Prizori, ki jih nismo videli nikoli več. Vrste vznesenih volivcev, med katerimi so mnogi zjutraj stali še pred zaprtimi volišči, da bi čim prej jugoslavanski in mednarodni javnosti sporočili, da hočemo Slovenci živeti v samostojni državi. Na plebiscitu je glasovalo 93,2 odstotka vseh volilnih upravičencev, od katerih se jih je za osamosvojitev izreklo kar 95 odstotkov. In nekaj po 22. uri zvečer je predsednik Demosa Jože Pučnik v Cankarjevem domu že lahko izrekel zgodovinske besede: "Jugoslavije ni več, zdaj gre za Slovenijo."

Predsednik Pahor se v intervjuju, ki ga bomo danes objavili v oddaji Svet na Kanalu A ob 17.55, tistih dni spominja kot "najbolj svetlega trenutka v narodovi zgodovini". Tudi zato, ker je bila tedanja politika "zrela, ker je imela idejo, voditeljstvo, ker sta obstajala dialog in sodelovanje. In ker je bilo že takrat jasno, da ne sme biti izključevanja." Vse te prvine, dodaja, bi morale slovensko politiko krasiti tudi danes.

Pa jo? V enem najbolj neposrednih intervjujev doslej, še zlasti, ko govori o manjšinski vladi Marjana Šarca, predsednik pove, da je po njegovi oceni "definicija uspeha sedanje koalicije to, da obstane. To je v redu, ampak se mi zdi, da smo premalo ambiciozni v tej definiciji". Vladi tudi predlaga, kako naj izkoristi prihodnje leto, ki je po besedah predsednika republike še zadnje, v katerem lahko kaj naredi. Celo za rekordno visok proračun ocenjuje, da "ni navdušujoč". In navsezadnje: kakšna je njegova napoved o tem, ali bo vlada Marjana Šarca mandat oddelala do konca ali ne?

Predsednik odgovarja tudi na vrsto očitkov, ki so se vsuli nanj po tem, ko se je pred dobrim tednom v Kočevski reki udeležil obeležitve prvega postroja Teritorialne obrambe v organizaciji Združenja za vrednote slovenske osamosvojitve, kjer je bil slavnostni govornikIgor Bavčar, v času osamosvajanja notranji minister, ki danes na Dobu prestaja petletno zaporno kazen zaradi pranja denarja pri prodaji delnic Istrabenza.