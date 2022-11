Predsednik pripravil presenečenje ekipi 'tepanjske častne garde'

Pred tednom dni so osnovnošolci v Tepanju s prav posebnim sprejemom in programom navdušili predsednika republike Boruta Pahorja , ki je takrat dejal, da se s tem doživetjem nič ne more primerjati.

Učenci Maja , Gašper in Jurij so namreč skupaj s sošolkami in sošolci ter ob pomoči učiteljic in učiteljev predsednika na prenovljeni šoli sprejeli s posebnimi častmi. Prav ste slišali. Uprizorili so vloge pribočnika predsednika republike, poveljnika častne garde in gardistov ter vodje protokola. In to tako dobro, da so si učenci prislužili prav posebno predsednikovo vabilo. Tako so danes obiskali predsednika Pahorja v vladni palači.

Fantje in dekle, ki so pred dobrim tednom dni navdušili predsednika Pahorja, so spoznali člane ekipe, ki pripravlja in sodeluje pri izvedbi sprejemov z vojaškimi častmi.

Predsednik je otrokom v znak hvaležnosti pripravil posebno presenečenje. Predstavil jim je namreč sodelavce, ki sodelujejo pri pripravi in izvedbi sprejemov z vojaškimi častmi ob obiskih tujih državnikov in so bili otrokom navdih in zgled pri uprizoritvi sprejema. Posebni gostje presenečenja so bili pribočnik predsednika republike polkovnik Branko Podbrežnik, poveljnik Častne garde Slovenske vojske podpolkovnik Marko Hlastec, vodja Policijskega orkestra Roman Grabner in šef protokola Aleksander Strel. Gostje so otrokom predstavili svoje delo, navdušenje pa je bilo na obeh straneh.

Pripadniki Garde Slovenske vojske in glasbeniki Policijskega orkestra so otrokom pripravili tudi poseben program ter skupaj zaigrali in zapeli Kekčevo pesem.

Učenke in učenci Podružnice Tepanje OŠ Ob Dravinji pa so predsedniku v predsedniški palači pripravili glasbeno presenečenje in mu zagotovo znova polepšali dan, ko so mu zapeli pesem Vem, da danes bo srečen dan.