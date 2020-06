Predsednik in ministrica sta se zahvalila učencem, učiteljem in staršem: Izziv ostaja izvedba izobraževanja v jeseni

Prihajajoče počitnice bodo gotovo spet nekaj posebnega, vendar niti približno ne bodo nekaj tako posebnega, kot je bilo šolsko leto, ki se pravkar zaključuje, je dejal predsednik Pahor. "Ko boste imeli otroke in vnuke, jim boste pripovedovali o tem. Morda se bodo temu čudili, morda pa tudi ne," je dodal predsednik, ki je prepričan, da bodo v prihodnje spremembe učenja velike tudi zaradi letošnje epidemije in izkušenj z njo.

"Ni dvoma, da bodo nove tehnologije pri učenju še bolj pomembne. Toda tudi ni dvoma, da bodo tudi v prihodnosti šola, učitelji in učenje več kot to," je dejal predsednik Pahor. Izpostavil je, da so šola vsi prijatelji in simpatije, prav tako so šola učitelji, ki učence potrpežljivo in smelo vodijo skozi labirint znanja na Olimp védenja, ter starši in družina, ki učencem stojijo ob strani in z njimi slavijo uspehe in tolažijo bridkosti.

"Skratka, pred letošnjimi počitnicami smo imeli zelo vznemirljivo šolo. Odrezali ste se odgovorno in sijajno. Še naprej razmišljajte s svojo glavo. Uživajte otroštvo in mladost. To si zelo zaslužite," je poudaril predsednik republike.

Zahvalil se je tudi šolski ministrici in vsem, ki so v šolskih oblasteh skrbeli za to, da so učenci in dijaki končali šolsko leto vsaj približno tako, kot ga običajno. Zahvalil se je tudi staršem, ki so vse to razumeli in svoje otroke spodbujali pri tem. Učitelji so po Pahorjevih besedah imeli nenadomestljivo vlogo, zato je ministrico prosil, da najdejo priložnost, da se jim primerno zahvalijo.

Ministrica izpostavila, da bo v prihajajočem času še nekaj izzivov in dilem

Tudi ministrica se je zahvalila predsedniku republike, da je bdel nad vsemi v časih nenavadnega izobraževanja ter da je bil moralni sopotnik in skrbnik. Predvsem pa je zahvalo in pohvalo namenila učencem, dijakom, študentom, vzgojiteljem, učiteljem, profesorjem, ravnateljem in vsem ostalim zaposlenim v vzgojno-izobraževalnih ustanovah."Brez vas nam ne bi uspelo. In vi ste tisti, ki ste skupaj z vsemi nami pravi in največji zmagovalci tega časa. Zmagovalci znanja, zmagovalci jutrišnjega dne," je dejala ministrica.

Ob tem je izpostavila, da bo v prihajajočem času še nekaj izzivov in dilem. "To je predvsem vprašanje, kako izpeljati izobraževanje od jeseni dalje. Želim vam povedati, da delamo na tem, da se tega zavedamo in da boste zelo kmalu tudi izvedeli, kako bomo to naredili. Naredili bomo na najboljši možni način, na takšen način, ki ga bomo lahko tudi izpeljali tako, da bo vsem skupaj najbolj prav,"je napovedala ministrica.

"Moja zaveza je ta, da bomo na našem ministrstvu za šolstvo stalno, tudi v času poletnih počitnic, mislili na vas, da bomo delali za to, ker šola v jeseni bo, ker mora biti in ker je znanje tista karta uspeha za vse, kar bomo in kar boste počeli v življenju,"je dejala ministrica Simona Kustec, ki je vsem zaželela lepe, sproščene in zdrave počitnice.