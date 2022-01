Predsednik republike položil venec k spominskemu obeležju padlim borcem Pohorskega bataljona

Tradicionalni vsakoletni poklon predsednika republike padlim borkam in borcem Pohorskega bataljona je tudi letos potekal na razmeram prilagojen način, so sporočili iz urada predsednika. Organizatorji so namreč zaradi vse slabših epidemioloških razmer sicer tradicionalno prireditev odpovedali.

"Kot predsednik republike in, kolikor mi ta položaj omogoča, v imenu vseh naših ljudi sem danes tu pri obeležju padlim borkam in borcem Pohorskega bataljona, ki so žrtvovali življenja za našo svobodo, položil venec. To sem storil z velikim spoštovanjem in hvaležnostjo. Njihovega prispevka za našo svobodo in mir ne bomo nikoli pozabili," je po položitvi venca dejal Pahor.

Danes smo kot njihovi ponosni dediči dolžni, da po svojih najboljših močeh strpno, spoštljivo in ob upoštevanju vseh razlik, iščemo najbolj mirno in varno pot za nas in naše otroke, je poudaril predsednik republike.