Predsednik ruske dume čestital Stevanoviću

Spodnji dom ruskega parlamenta je na svoji spletni strani objavil kratko novico o čestitki predsednika državne dume Vjačeslava Volodina novoizvoljenemu predsedniku slovenskega državnega zbora Zoranu Stevanoviću. Volodin je izpostavil na pripravljenost poslancev državne dume na dialog s kolegi iz Državnega zbora Republike Slovenije in čestital Zoranu Stevanoviću ob izvolitvi novega predsednika.

Vjačeslav Volodin FOTO: Profimedia

"Poslanci državne dume so pripravljeni na konstruktiven dialog s kolegi iz Državnega zbora, ki temelji na enakosti in medsebojnem spoštovanju nacionalnih interesov," je poudaril Volodin. Predsednik državne dume je Stevanoviću zaželel tudi vse najboljše. Stevanović je bil v preteklosti deležen obtožb o svoji proruski usmeritvi, kar pa predsednik stranke Resni.ca vztrajno zanika, a dodaja, da bi se morala Slovenija pogovarjati z vsemi, tudi z Rusijo. Napovedal je tudi skorajšen obisk Moskve.

Odzivi iz Slovenije