Predsednik ruske dume čestital Stevanoviću

Spodnji dom ruskega parlamenta je na svoji spletni strani objavil kratko novico o čestitki predsednika državne dume Vjačeslava Volodina novoizvoljenemu predsedniku slovenskega državnega zbora Zoranu Stevanoviću.
Volodin je izpostavil na pripravljenost poslancev državne dume na dialog s kolegi iz Državnega zbora Republike Slovenije in čestital Zoranu Stevanoviću ob izvolitvi novega predsednika.
"Poslanci državne dume so pripravljeni na konstruktiven dialog s kolegi iz Državnega zbora, ki temelji na enakosti in medsebojnem spoštovanju nacionalnih interesov," je poudaril Volodin.
Predsednik državne dume je Stevanoviću zaželel tudi vse najboljše.
Stevanović je bil v preteklosti deležen obtožb o svoji proruski usmeritvi, kar pa predsednik stranke Resni.ca vztrajno zanika, a dodaja, da bi se morala Slovenija pogovarjati z vsemi, tudi z Rusijo. Napovedal je tudi skorajšen obisk Moskve.
Odzivi iz Slovenije
Napoved obiska v ruski prestolnici so danes komentirali v Gibanju Svoboda. "Predsednik DZ in poslanci so zavezani usmeritvam na področju zunanje politike, ki jih je sprejel državni zbor. Sicer pa verjamemo, da se je predsednik DZ glede konkretne poti v Moskvo uskladil s tistimi, ki ga podpirajo, in z njimi uskladil tudi delegacijo, ki ga bo spremljala," so sporočili. Dodali so, da v stranki podpirajo vsa prizadevanje za doseganje pravičnega in trajnega miru v Ukrajini.
Do Stevanovićevih napovedih so skeptični tudi v SD. "Gospod Stevanović je v preteklosti dal že vrsto izjav. Med drugim je zagovarjal izstop Slovenije iz Svetovne zdravstvene organizacije. Podal je tudi pisno zavezo, da ne bo nikoli sodeloval z Janezom Janšo, danes pa govori in ravna povsem drugače."
Komentirali so tudi njegove napovedi o referendumu o izstopu iz zveze Nato. "Slovenija svojo varnost, stabilnost in razvoj uresničuje v okviru Evropske unije in Nata. Takšne izjave ustvarjajo negotovost ter pošiljajo zaveznikom v Bruslju napačen signal o naši zanesljivosti."
Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.