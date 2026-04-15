Slovenija

Predsednik ruske dume čestital Stevanoviću

Moskva/Ljubljana, 15. 04. 2026 13.39 pred 34 minutami 2 min branja 35

Avtor:
M.V.
Čestitka predsednika ruske dume Zoranu Stevanoviću

Predsednik ruske dume Vjačeslav Volodin je Zoranu Stevanoviću čestital za izvolitev na položaj predsednika državnega zbora. Zaželel mu je uspešno delo in izrazil upanje o sodelovanju. Stevanović je pred tem napovedal, da načrtuje obisk Moskve.

Spodnji dom ruskega parlamenta je na svoji spletni strani objavil kratko novico o čestitki predsednika državne dume Vjačeslava Volodina novoizvoljenemu predsedniku slovenskega državnega zbora Zoranu Stevanoviću.

Volodin je izpostavil na pripravljenost poslancev državne dume na dialog s kolegi iz Državnega zbora Republike Slovenije in čestital Zoranu Stevanoviću ob izvolitvi novega predsednika.

Vjačeslav Volodin
FOTO: Profimedia

"Poslanci državne dume so pripravljeni na konstruktiven dialog s kolegi iz Državnega zbora, ki temelji na enakosti in medsebojnem spoštovanju nacionalnih interesov," je poudaril Volodin.

Predsednik državne dume je Stevanoviću zaželel tudi vse najboljše.

Stevanović je bil v preteklosti deležen obtožb o svoji proruski usmeritvi, kar pa predsednik stranke Resni.ca vztrajno zanika, a dodaja, da bi se morala Slovenija pogovarjati z vsemi, tudi z Rusijo. Napovedal je tudi skorajšen obisk Moskve.

Odzivi iz Slovenije

Napoved obiska v ruski prestolnici so danes komentirali v Gibanju Svoboda. "Predsednik DZ in poslanci so zavezani usmeritvam na področju zunanje politike, ki jih je sprejel državni zbor. Sicer pa verjamemo, da se je predsednik DZ glede konkretne poti v Moskvo uskladil s tistimi, ki ga podpirajo, in z njimi uskladil tudi delegacijo, ki ga bo spremljala," so sporočili. Dodali so, da v stranki podpirajo vsa prizadevanje za doseganje pravičnega in trajnega miru v Ukrajini.

Do Stevanovićevih napovedih so skeptični tudi v SD. "Gospod Stevanović je v preteklosti dal že vrsto izjav. Med drugim je zagovarjal izstop Slovenije iz Svetovne zdravstvene organizacije. Podal je tudi pisno zavezo, da ne bo nikoli sodeloval z Janezom Janšo, danes pa govori in ravna povsem drugače."

Komentirali so tudi njegove napovedi o referendumu o izstopu iz zveze Nato. "Slovenija svojo varnost, stabilnost in razvoj uresničuje v okviru Evropske unije in Nata. Takšne izjave ustvarjajo negotovost ter pošiljajo zaveznikom v Bruslju napačen signal o naši zanesljivosti."

V Borovnici vpisali vse čakajoče, nekateri v vrsti že ob 4. zjutraj

Visoke globe za starše, ki so lagali o velikonočnih počitnicah otrok?

KOMENTARJI35

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Rožle Patriot
15. 04. 2026 14.14
Naj vam povem še nekaj o lewaški dvoličnosti. .. Če bi bil Stevo ta trenutek na Holobji strani, mi za to čestitko definitivno ne bi nikoli slišali ... ???
Odgovori
0 0
presrani
15. 04. 2026 14.12
Švarc Pipan mora sedaj spremeniti posnetek.
Odgovori
+1
1 0
SDS_je_poden
15. 04. 2026 14.14
A ste v kleti že zlepili kakšne dokaze, ki bodo podkrepili njene izjave? Al se še vedno opirate na gostilniške govorice?
Odgovori
0 0
borjac
15. 04. 2026 14.10
Stevanović je enostavno povedano , lažnivec , za svoje koristi bi prodal še lastno mater , popoln politični partner Janše , pa vendar naj Janša malce popazi , in ga ne pusti samega z Urško ...
Odgovori
-1
1 2
Ursooo
15. 04. 2026 14.13
Hihihi. Plešasti komadir, protisovjetski bojevnik, se je sparil z rusoljubcem. Narobe svet!
Odgovori
0 0
Korak
15. 04. 2026 14.10
FOUŠ NAROD. Nisi srb če ti priimek začne na IČ. človek je nov v politiki, vizijo ima pravo, le cajt mu treba dat da se izkaže, pa ne pljuvat po njemu in NAJBOLJ POMEMBNO: nehajte s temi delitvami na leve in desne, vsi smo Slovenci, le politika nas spira z razlogom.
Odgovori
+2
2 0
SDS_je_poden
15. 04. 2026 14.12
Vizija je izstop iz NATO?
Odgovori
-1
0 1
Ursooo
15. 04. 2026 14.13
Ja, Zoran Stevanović NI Srb! Nehajte s tem!
Odgovori
0 0
SDS_je_poden
15. 04. 2026 14.07
Evo desnule... se že vidijo prvi rezultati izvolitve Stevota... Hvala, ker ste tako dobri do države in državljanov. Sramota!
Odgovori
-5
1 6
nekivmes
15. 04. 2026 14.09
dej ne bluzi....to ni nič takega ..... če bi donaldu rhit lizal kot tina pa holop pa spet ni vredu...krneki
Odgovori
+3
4 1
SDS_je_poden
15. 04. 2026 14.10
nekivmes: A vam je težko priznati to sramoto? Vam je, ne? To ni še nič.... čakaj, da nas zančne Stevo sramotit še pred NATO-m. Pa verjetno bo treba v šole uvesti cirilico....
Odgovori
-4
0 4
myomy
15. 04. 2026 14.06
Resni.ca laže.
Odgovori
+0
4 4
15. 04. 2026 14.05
dobro je, bo sklenil dogovor za rusko nafto pa plin. Petrol bo imel še večje dobičke ker bo nabavna cena boljša, narod pa cenejšo nafto, torej win win !! Tako se to dela.
Odgovori
+7
7 0
Roadkill
15. 04. 2026 14.04
Upajmo da ga ne vabijo zato ker so zaznali male kognitivne kapacitete in priložnost
Odgovori
+0
3 3
Fluxx
15. 04. 2026 14.03
Janez je ponosel, da je podprl Stevota
Odgovori
+3
3 0
peri70
15. 04. 2026 13.59
tole komedijo (sramoto) je treba čim prej končat. prve tri čestitke je predsednik našega DZ zbora dobil v cirilici... naj še Zokija postavijo za predsednika države, pa bomo tudi mi v cirilici pisali za vprašat se je kaj se to dogaja!?
Odgovori
+6
10 4
pravica1
15. 04. 2026 14.05
Ok, sam pretiravat pa res ni treba. :D
Odgovori
+1
2 1
rogla
15. 04. 2026 13.57
Stevanović ne bo dolgo!
Odgovori
+8
11 3
ŠeVednoPlešem
15. 04. 2026 13.54
Mislim nisem volivec Stevota, ampak podpiram njegovo soliranje. Mislim da bi Slovenija morala čimprej prekiniti sankcije proti Rusiji in razpisati referendum o izstopu iz zveze Nato. Upam, da bo tudi zaveza Stevanovićevega partnerja Janše in SDS. Živelo slovensko-rusko prijateljstvo
Odgovori
-12
4 16
BBcc
15. 04. 2026 13.57
Pa naj pobijejo vse Ukrajince. Klinc jih gleda. Pa zasedejo Krim. Mir. In sedaj znova.
Odgovori
+6
7 1
BBcc
15. 04. 2026 14.03
Sarkazem.
Odgovori
+4
4 0
AndyM
15. 04. 2026 13.53
Ja, tale naš Stevanović, ki boluje za pomanjkanjem malih sivih celic, nas bo popeljal v prekrasno druščino! Z Janšo se že sedaj krasno ujemata! Se pasprašujem, če so njuni poslanci že sedaj tako zaslepljeni kot so Trumpovi republikanci?!
Odgovori
+6
12 6
Roadkill
15. 04. 2026 13.55
Hočeš reči da gre za manifestacijo vica o policajih?
Odgovori
+2
3 1
BBcc
15. 04. 2026 13.52
Pa smo tam.
Odgovori
+6
9 3
Mens sana
15. 04. 2026 13.50
...........ni težava v obisku Moskve, problem je, ker novoizvoljeni predsednik parlamenta napove solo akcijo brez uskladitve z vlado, kar nekako lahko tolmačimo v stilu " vlada sem jaz " ali "kdo mi kaj more...........
Odgovori
+7
12 5
Posteni
15. 04. 2026 14.05
Oboje je problem..
Odgovori
0 0
laky71
15. 04. 2026 13.49
Čisto potiho na obroke izumiramo slovenci, vse je v rokah južnjakov, sama mafija žal...
Odgovori
+14
15 1
vsak dan
15. 04. 2026 13.49
Normalni ljudje ne iščejo takoj špetira in nekih slabih stvari! Ne vem zakaj bi se takoj morali it izključevanje, če nas pusti pri miru v naših odločitvah? Tako, kot se mi ne smemo mešat v notranje odločitve tujih držav, enako bi morali pričakovati od njih! Nobenega smisla nima izključevanje in se delat iz nekoga norca!
Odgovori
+0
2 2
Slash
15. 04. 2026 13.48
Bravo ! Tako se dela ! Ne bomo več skregani in poceni nafta in plin ! Bravo Stevo !
Odgovori
-9
5 14
BBcc
15. 04. 2026 13.53
Pa naj pobijejo vse Ukrajince. Klinc jih gleda.
Odgovori
-5
1 6
ROMELS
15. 04. 2026 13.56
Nikoli več poceni nafta in plin od rusov. Se lahko za to kar obrišete pod nosom. Samo naivci to verjamejo in pričakujejo.
Odgovori
+7
7 0
ROMELS
15. 04. 2026 13.57
Ruse, Ruse je treba pregnati iz Ukrajine. Rusi so največje zlo na svetu.
Odgovori
+4
7 3
pravica1
15. 04. 2026 14.03
Ja za vsaj 50% mrtvih ukrajincev smo sami krivi s podaljševanjem vojne, kot kaže bodo rusi eventuelno dosegli svoje teritorialne cilje, ukrajina nebo v NATO, kar že govorijo ves čas eu in zda. Če bi donbasu in lugansku dali pred vojno avtonomijo v okviru ukrajine, vojne sploh nebi bilo. Sedaj pa imamo razsuto ukrajino, šibko eu in kup mrtvih ljudi. Noben ni profitiral razen prodajalcev orožja, no pa nekaterih politikov.
Odgovori
-1
1 2
pravica1
15. 04. 2026 14.04
Men se ne zdijo nič drugačni od američanov ali kitajcev :D
Odgovori
0 0
BBcc
15. 04. 2026 14.04
Moj komentar je sarkazem.
Odgovori
0 0
ROMELS
15. 04. 2026 13.43
Imamo srba, rusofila na mestu predsednika parlamenta. grozen je ta hlapčevski slovenski narod.
Odgovori
+10
15 5
