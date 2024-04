'Nič manjši socialni demokrat nisem, kot je Milan Brglez'

Če drži, da naj bi imel Milan Brglez tiho podporo Milana Kučana , je torej Han na volitvah premagali Kučanovo linijo v stranki. Han trdi, da so članstvu dali možnost izbire. "Mene člani poznajo, hvaležen sem jim za vse glasove. Sedaj je čas za konsolidacijo in priprave na evropske volitve. V politiki ni čustev." Ob vprašanju, ali je res govoril s Kučanom, da sam ne bo podprl Brgleza za kandidata za predsednika stranke, Han odgovarja, da tistega, kar se dogaja, ko so kamere ugasnjene, ne želi komentirati. "Kučana cenim, a ocenil sem, da stranka potrebuje glas z ljudmi, ki je drugačen, kot so si ga drugi predstavljali."

Po kongresu je sicer odšel nekdanji glavni tajnik SD Uroš Jauševec, ki je še bolj kritičen, pravi da so stranko prevzeli primitivizem, kšeftarstvo, popolna nesposobnost in nenačelnost. "Moj slog ni takšen kot od njega, spoštujem ga, sam se je odločil, da gre. Verjamem, da bodo novi člani v Socialne demokrate še prišli," odgovarja Han, ki zatrjuje, da se je dokazal z delom in odnosom do ljudi. "Upam, da bom znal z izkušnjami in odnosom do vseh članov stranko po mirni poti peljal naprej."

"Boril se bom, da bodo ljudje, ki živijo od dela, imeli dostojno življenje"

Kakšna bo torej SD pod Hanovim vodstvom, bo sledili radikalnim predlogom levice ali bo šel bolj na sredino? "Radikalnost, ne na levi ne na desni, mi nikoli ni bila blizu. Boril se bom, da bodo ljudje, ki živijo od dela, imeli dostojno življenje v Sloveniji. To se mi zdi politika socialne demokracije."

Han poudarja še, da je potrebno sprejeti odločitve, med dogovori in kompromisi, ki so dobre za ljudi. "Pravijo mi, da sem pragmatični politiki. Če je pragmatizem to, da spoštuješ človeka na drugi strani in mu daš roko, to ne pomeni, da lahko z njim vladaš, lahko pa spoštuješ njegove ideje, potem sem pragmatik. V Sloveniji imamo projekte, ki presegajo ideologije, kot je na primer pokojninska reforma. To ne pomeni, da bomo sklepali kompromise med SD in SDS," o veliki koaliciji z največjo opozicijsko stranko pravi Han, ki je prepričan da lahko njegova stranka z znanjem, članstvom in izkušnjami vodi naslednjo levo sredinsko vlado.