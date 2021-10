Pahor v palačo povabil organizatorja protestov Zorana Stevanovića

Medtem pa Stevanović, ki je v preteklosti po družbenih omrežjih vabil na proteste, ki so se nazadnje sprevrgli v blokado cest, policija pa je za njihovo zaustavitev uporabila vodni top in solzivec, na družbenih omrežjih znova poziva k udeležbi na protestu ta teden.

Kot so v sporočilu za javnost zapisali v stranki Resni.ca, bo Stevanović v pogovoru Pahorju predlagal, da pozove vlado k odstopu in predčasnim volitvam ter odpravi obvezujočih ukrepov PCT. Ure srečanja z urada predsednika niso želeli razkriti.

Stevanović je na profilu Facebook objavil tudi pismo, ki ga je naslovil na vlado. V njem vlado poziva k takojšnjem odstopu in ukinitvi pogojev PCT. Zahtevo naj bi podkrepil prav z namigom o morebitni blokadi slovenskih cest in države pred vrhom EU-Zahodni Balkan.

Odziv Janeza Janše

Predsednik vlade Janez Janša je preko družbenih omrežij Stevanoviću odgovoril: "Ne delajte si iluzij, prav tako ne vaši botri, da bo vlada tem pritiskom popustila," je zapisal Janša. Izpostavil je tudi, da obstaja preprost način, da se preveri nevarnost covida-19. "Namesto da razgrajate po ulicah, napadate zdravstvene delavce, novinarje in policiste, se javite kot prostovoljci za delo na covidnih oddelkih, delajte tam teden dni brez zaščitne opreme in dokažite Sloveniji, da verjamete v to, kar govorite," se je premier odzval na trditve, da virusa ni in ukrepi niso potrebni.

Janša je Stevanovićeve nagovore primerjal z nagovori Mussolinija. Ocenil je, da je tako "govoril Mussolini pred pohodom na Rim". Posledice so znane," je dodal. Janša je zapisal, da bo še bolj podprl EU in ukrepe, če bodo nadaljevali s povzročanjem kravala. Po besedah premierja zaradi protestnikov nastaja velika gospodarska škoda, "posledica so višji stroški za zdravstvo, vse preventivne ukrepe in posledično je manj denarja za plače, pokojnine, vrtce, šole in bolnišnice". Premier je zapisal, da Stevanovićevo ravnanje kaže na utemeljen sum kaznivega dejanja iz treh členov kazenskega zakonika: prenašanje nalezljivih bolezni, javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti in nasilje zoper predstavnike tujih držav ali mednarodnih organizacij.