PRENOS V ŽIVO: Janša in Vrtovec o poteku volilne kampanje

V petek zvečer so na spletni strani neznanega avtorja objavili tretjo serijo prikrito snemanih pogovorov, tokrat z Dejanom Paravanom, sicer dolgoletnim prijateljem premierja Goloba in Tomislavom Vukmanovićem , ki je delal v hrvaški podružnici Gen-I. Oba sta govorila predvsem o lastništvu in kadrovanju znotraj Gen-I.

Prirejenih poslovnih srečanj, na katerih so nastali še drugi nezakoniti posnetki, so se udeležili tudi nekdanja ministrica Dominika Švarc Pipan, odvetnica Nina Zidar Klemenčič in Rok Hodej , sicer lobist in svetovalec za odnose z javnostmi iz časa Cerarjeve vlade.

Hodej trdi, da so posnetki zmontirani in obrezani, kot tudi bivša pravosodna ministrica in odvetnica, ki sta govorili še o domnevno velikem vplivu Milana Kučana in Zorana Jankovića .

"A lahko še enkrat ponovim, zato ker mi je res neverjetno. Obstajajo institucije, ki se s tem ukvarjajo. Neodvisne. Ali bi enkrat za spremembo zaupali institucijam? Ker me vedno lovite, zakaj jim ne zaupam. Dajte jim zaupati, bodo one dale vse odgovore," se je v petek na vprašanje, kako komentira, da ima vpliv na delo policije in sodstva, odzval Golob. Predsednica DZ Urška Klakočar Zupančič se je po objavi več domnevnih posnetkov in prisluhov funkcionarjev Svobode in nekaterih vidnih Slovencev zavzela za sklic seje Knovsa o morebitnih poskusih vplivanja iz tujine na izide volitev v DZ. Ocenjuje, da v kampanji doživljamo eskalacijo prizadevanj ekstremne desnice v Sloveniji v želji po oblasti.

"Sicer so volitve pred vrati, vendar bi v vsaki kolikor toliko spodobni državi vsaka vlada v takem primeru odstopila že včeraj," pa je v odzivu v petek dejal Janša. "Iz higienskih razlogov tudi zato, da povrne vsaj kanček zaupanja v vladavino prava. So arogantni, zdaj so vsi drugi krivi," je poudaril v izjavi.

"Doslej smo o tem odprto govorili prizadeti, ki smo posledice občutili na lastni koži, zdaj so spregovorili tisti, ki so sami del te združbe," je poudaril.

Po njegovem mnenju v državi vlada organizirana kriminalna združba, ki je po njegovi oceni prisotna v vladi, policiji, na tožilstvih, na sodiščih in v najvišjih državnih podjetjih, med odvetniki, v upravnih enotah, v vodstvih medijskih hiš, Olimpijskem komiteju ter tudi v Komisiji za preprečevanje korupcije. "Če tam ne bi bilo vpliva, tudi tako močnega kriminalnega omrežja ne bi bilo mogoče vzpostaviti," je ob tem dodal.