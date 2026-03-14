Slovenija

PRENOS V ŽIVO: Janša in Vrtovec o poteku volilne kampanje

Ljubljana, 14. 03. 2026 11.49 pred 16 minutami 2 min branja 39

Avtor:
N.L.
Vrtovec in Janša

Vstopamo v zadnji teden volilne kampanje, ki jo zaznamujejo predvsem posnetki domnevnih prisluhov več funkcionarjem Svobode ter posnetki vidnih Slovencev na poslovnih sestankih s predstavniki podjetij, ki so se izkazale za lažne. "Vlada nam organizirana kriminalna združba. So povsod," je v petkovem odzivu dejal predsednik SDS Janez Janša, ki meni, da bi vlada morala odstopiti. Medtem predsednik vlade Robert Golob poudarja, da morajo primere preiskati neodvisne institucije. Janša bo skupaj s predsednikom NSi Jernejem Vrtovcem ob 12. uri podal izjavo o poteku volilne kampanje in aktualnem dogajanju.

V petek zvečer so na spletni strani neznanega avtorja objavili tretjo serijo prikrito snemanih pogovorov, tokrat z Dejanom Paravanom, sicer dolgoletnim prijateljem premierja Goloba in Tomislavom Vukmanovićem, ki je delal v hrvaški podružnici Gen-I. Oba sta govorila predvsem o lastništvu in kadrovanju znotraj Gen-I.

Prirejenih poslovnih srečanj, na katerih so nastali še drugi nezakoniti posnetki, so se udeležili tudi nekdanja ministrica Dominika Švarc Pipan, odvetnica Nina Zidar Klemenčič in Rok Hodej, sicer lobist in svetovalec za odnose z javnostmi iz časa Cerarjeve vlade.

Predsednik stranke SDS Janez Janša in predsednik NSi Jernej Vrtovec bosta ob 12. uri spregovorila o poteku volilne kampanje in aktualnem dogajanju v slovenski politiki. Njuno izjavo bomo prenašali v živo. 

Hodej trdi, da so posnetki zmontirani in obrezani, kot tudi bivša pravosodna ministrica in odvetnica, ki sta govorili še o domnevno velikem vplivu Milana Kučana in Zorana Jankovića.

Burni odzivi

"A lahko še enkrat ponovim, zato ker mi je res neverjetno. Obstajajo institucije, ki se s tem ukvarjajo. Neodvisne. Ali bi enkrat za spremembo zaupali institucijam? Ker me vedno lovite, zakaj jim ne zaupam. Dajte jim zaupati, bodo one dale vse odgovore," se je v petek na vprašanje, kako komentira, da ima vpliv na delo policije in sodstva, odzval Golob. Predsednica DZ Urška Klakočar Zupančič se je po objavi več domnevnih posnetkov in prisluhov funkcionarjev Svobode in nekaterih vidnih Slovencev zavzela za sklic seje Knovsa o morebitnih poskusih vplivanja iz tujine na izide volitev v DZ. Ocenjuje, da v kampanji doživljamo eskalacijo prizadevanj ekstremne desnice v Sloveniji v želji po oblasti.

"Sicer so volitve pred vrati, vendar bi v vsaki kolikor toliko spodobni državi vsaka vlada v takem primeru odstopila že včeraj," pa je v odzivu v petek dejal Janša. "Iz higienskih razlogov tudi zato, da povrne vsaj kanček zaupanja v vladavino prava. So arogantni, zdaj so vsi drugi krivi," je poudaril v izjavi.

"Doslej smo o tem odprto govorili prizadeti, ki smo posledice občutili na lastni koži, zdaj so spregovorili tisti, ki so sami del te združbe," je poudaril.

Po njegovem mnenju v državi vlada organizirana kriminalna združba, ki je po njegovi oceni prisotna v vladi, policiji, na tožilstvih, na sodiščih in v najvišjih državnih podjetjih, med odvetniki, v upravnih enotah, v vodstvih medijskih hiš, Olimpijskem komiteju ter tudi v Komisiji za preprečevanje korupcije. "Če tam ne bi bilo vpliva, tudi tako močnega kriminalnega omrežja ne bi bilo mogoče vzpostaviti," je ob tem dodal.

Predsednik SDS je volivce ta teden sicer pozval, naj se ne udeležijo predčasnega glasovanja, saj da je 24 volišč za predčasno glasovanje nezakonitih, ob tem pa je izpostavil volišča v Ljubljani.

volilna kampanja Janez Janša Robert Golob posnetki prisluhi volitve 2026 jernej vrtovec

Konec verig za pse, zavetišča pa pokajo po šivih: nova zakonodaja odpira nova vprašanja

  • Bauhaus - naslovna slika
  • Bauhaus - bencinski prekopalnik
  • Bauhaus - razvlažilnik zraka
  • Bauhaus - markiza
  • Bauhaus - kotna tuš kabina
  • Bauhaus - visoka greda
  • Bauhaus - prezračevalnik trate
  • Bauhaus - robotska kosilnica
  • Bauhaus - zemlja za trato
  • Bauhaus - vrtni set
  • Bauhaus - žar
  • Bauhaus - prekucnik
  • Bauhaus - paviljon
KOMENTARJI

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
proofreader
14. 03. 2026 12.22
Od Božiča do danes naj bi imela stranka SDS preko 4.000 novih članic in članov. To je kar uspeh.
Skunk Works
14. 03. 2026 12.17
Če prav razumem leve tu spodaj, je večji zločin snemati lopova pri lopovščinah, kot izvajati lopovščine same..
jank
14. 03. 2026 12.16
Zakaj so in še bodo te "strašne" kataklizmične "novice" objavili tik pred volitvami. Zakaj ne npr. vsaj 3 mesece prej. Napadeni se branijo, da so ponarejene, razpečevalci pa trdijo, da so originalne. Če bi bila objava pravočasna, bi lahko ustrezne službe zadeve preiskale in nam podale zanesljive odgovore. In prav zaradi tega so te politične puhlice objavili zadnji čas, da teh odgovorov do volitev ne bomo mogli videti. Za čas po volitvah je pa tem zloveščim ljudem vseeno. Trdili bodo, kar počnejo že sedaj, da s tem nimajo nič, da ne poznajo tistih v Makedoniji, ki jih tako hudičevo skrbi za Slovenijo, itd.
Groucho Marx
14. 03. 2026 12.20
Zakaj pa pernati ni vpeljal božičnic na samurajski pogon pred tremi leti, ampak šele tik pred volitvami?
Kstane
14. 03. 2026 12.14
Dajte no gospodje na levi.Vsak,ki ima malo pameti ve,da se je ta vlada vtikala v vsa dogajanja po celem svetu.Zamerila se je Izraelu,ZDA i mnogim drugim zahodnim drzavam,kot tudi Rusiji.Smo ena redkih članic NATA,ki kritizira svoje eminentne članice,,kjer že v naprej vemo,da ne bomo dosegli nič,bomo pa naredli ogromno škodo sebi in Sloveniji.
SpamEx
14. 03. 2026 12.14
Državljani lahko to enostavno rešim s tem da ne volimo skorumpiranih strank kot so SDS in Svoboda. Prihodnost je v naših rokah. Srečno
jank
14. 03. 2026 12.14
Janšev podpornik Gamulin se je takoj oglasil in se prodal za relevantnega strokovnega komentatorja nezakonitih prisluhov. Za vse je potrdil verodostojnost. Pograbili so mediji ne da bi preverili, da je viden podpornik desnega političnega pola. Iz njegovih objav na družbenem omrežju X je lahko razbrati politično pristranskost, saj pogosto sledi tudi Janši, na kar pa v TV oddajah niso opozorili.
heroj2000
14. 03. 2026 12.14
Glej ga šefa in njegovega satelita
zulj001
14. 03. 2026 12.10
Pri neodvisnih inštitucijah nastane velik problem, v Sloveniji NI nobene ključne inštitucije ,ki bi bila neodvisna ,LEVA politik si je vse pokorila....
Skunk Works
14. 03. 2026 12.10
Zadnjič je prišel ven podatek, da so se poljaki, čehi Slovaki od leta 1991 do danes, glede na štartno pozicijo takrat, razvijali in rasli nekje 17x hitreje kot Slovenija..Zato so nas pa dohiteli in nas prehitevajo...Saj zaenkrat še ne živimo zelo slabo, za zdaj, a trend je pa porazen in smo tranzicijski loozerji par excellence....Golob govori, da bo Slovenija v njegovem drugem mandatu postala evropski Singapur, a na žalost, če bomo šlo po tej poti, bomo postali le evropski Sloveniapoor...,
Banion
14. 03. 2026 12.15
najprej čehi, slovaki in poljaki so imeli ustracijo in se očistili komunistov ter udbašev, pri nas tega ni bilo ker bi potem odpadlo pol demosa, sedaj imama kar imamo. Pri njih ne vem če so vodilni politiki ki ne vedo od kodjim denar in še veliko bi se našlo, a vsen traj eživim v sloveniji kot tem. Pojdite in si izkusite
gebo 1
14. 03. 2026 12.09
Levičarsko zaslepljeni narod se ukvarja z načinom posnetega materiala ,namesto z vsebino ki je uničujoča za slovenijo. Kučan z svojo druščino na veliko balkanizira Slovenijo
DK48
14. 03. 2026 12.08
Po moje ima sedaj tudi Levica možnosti,da vodi naslednjo vlado,saj kot kaže ni obremenjena v teh posnetkih,jih ni zraven.
kovanec
14. 03. 2026 12.08
Komunizem naj bi bil po nekaterih trditvah zelo krivičen sistem. Delno se s tem strinjam, to kar imamo sedaj pri naj in v svetu je pa nadgradnja tega najslabšega sistema.
Skunk Works
14. 03. 2026 12.08
V 35 letih bi morali praktično že dohiteti vsaj 98% Avstrijo po standardu, blaginji, zdravstu in vsem ostalem…Saj smo skoraj isti narod z skupno zgodovino, delovnimi navadami….Ali morda mislite, da hodimo slovenci po štirih nogah, imamo dlako in rep?..A da ne...Od kot torej taka razlika…Aja, oni zadnjih 100 let nikoli niso imeli….
tech
14. 03. 2026 12.11
Samo skopirali bi njihovo pravno zakonodajo, sam desni in levi imajo preveč lepljive prste, da bi sprejeli nekaj kar bi jih oviralo ori kraji.
Tomvojo
14. 03. 2026 12.07
Desnaki, če ne boste skupaj stopil vas bodo levaki za hec pomalcal.
tech
14. 03. 2026 12.07
"Vlada nam organizirana kriminalna združba" stavim karkoli, da v naslednjem mantadu, če bo Janša, ne bo niti eden iz "kriminalne združbe" šel v zapor. Ne bodo ogrozili svojo "kriminalno združbo" s tem, da bodo drugi stopili na rep.
Sl0venc
14. 03. 2026 12.07
A si upate omenjati stranke, ki po laganju Mediane ne bodo prišle v parlament? Ker vsi ti, ki jih kažete, so enaki. Škodljivi Slovencem in koristni vsem drugim. Taki so komunisti. Janša in Logar nič ne rečeta, da bi kaj naredila s ⓒigany in migranti, ker zares nista desničarja.
Slovenska pomlad
14. 03. 2026 12.06
Smrt janšizmu!
FreedomMan
14. 03. 2026 12.06
Sđs o poštenosti, hvala lepa
Skunk Works
14. 03. 2026 12.05
Levi pravijo, da vse kar počno, vedno počno v skrbi in borbi za malega človeka, delavca....In za tako plemenite cilje so seveda dovoljena vsa sredstva......
trunck1
14. 03. 2026 12.10
nisi razumel, za podobnega tebi z majhnim tam spodaj. Kako pa kaj na WC hodiš, mogoče s povečevalnim steklom.
