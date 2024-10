Neprimerne besede predsednika uprave Darsa: 'A v Šiški še katera da?'

Druga junijska sobota in Dars v čudoviti kulisi Planice organizira vsakoletno srečanje za zaposlene ter upokojene nekdanje delavce. A predsednik uprave se, za razliko od svojih predhodnikov, ni odločil za klasičen nagovor zbranim, temveč je v roke vzel kitaro in odpel zimzeleno pesem Je v Šiški še kaj odprtega? Nič takega, če ne bi del refrena spremenil, kar so prisotni tudi tonsko posneli, Skornšek je namreč zapel: A v šiški še katera da?

Da gre za neprimerno vedenje, seksizem, nespoštljiv in podcenjujoč odnos do žensk, so zaposlene najprej prijavile Inštitutu 8. marec. "Mi smo seveda mnenja, da je tako objestno delovanje nesprejemljivo, obenem pa smo jih opozorili na interni kodeks Darsa, ki tovrstne prakse prepoveduje. Zaposlenim smo svetovali prijavo in da se obrnejo na inšpektorat za delo," komentira Nika Kovač.

Prijava je na koncu pristala na mizi Darsove komisije za integriteto, ki je anonimno prijavo obravnavala v skladu z zakonom o zaščiti prijaviteljev in internim aktom Darsa. Ugotovili so, da so očitki iz prijave utemeljeni in da torej obnašanje Skornška ni bilo primerno.

Posledica vsega skupaj je bila, da se je tri mesece po neprimernem glasbenem vložku, sredi septembra, opravičil zaposlenim, ki jih je verz prizadel.

"Vedno pride do spolnega nadlegovanja v razmerjih moči in tukaj moramo zelo jasno razumeti, da je on predsednik uprave. To je nekdo, ki ima neko pozicijo moči, ki lahko sprejema odločitve, ki je neka simbolna avtoriteta podjetja in tovrstno obnašanje na službeni zabavi je nesprejemljivo. Reakcije na tovrstne zadeve morajo biti jasne in še bolj pomembo je, da ljudje sprejmejo odgovornost in tega ne počnejo več naprej," pa še doda Kovačeva.

Posledično bodo v Darsu na predlog službe za integriteto in skladnost, kar je potrdil tudi nadzorni svet, spremenili kodeks ravnanja, ki bo zapovedoval obvezno kulturno komuniciranje.