Predsednik uprave Intereurope odstopil s položaja

Nadzorniki Intereurope so Flandra za predsednika uprave imenoval konec lanskega avgusta, štiriletni mandat je nastopil 1. novembra. Pred tem je bil direktor podjetja Kovinoplastika Lož, sicer pa je večino svoje dotedanje poslovne kariere namenil celovitemu strateškemu prestrukturiranju in poslovno prodajnemu razvoju podjetij, v katerih je deloval.

Flander se je v upravi pridružil namestniku predsednika uprave Alešu Klavžarju in članici uprave, delavski direktorici Blanki Česnik Wolf. V letu 2022 je Intereuropo vodil Damijan Vajs, ki pa je februarja 2023 podal odstopno izjavo in je nato logistično družbo iz Kopra vodil še do 3. junija.

Intereuropa je od leta 2019 v večinski lasti družbe Pošta Slovenije, ta je sredi lanskega decembra povečala lastniški delež na 94,31 odstotka. Zadnji rezultati poslovanja so znani za do konca lanskega septembra. V prvih devetih mesecih lani je skupina Intereuropa ustvarila 4,1 milijona evrov čistega dobička, kar je 17 odstotkov manj kot v enakem obdobju leto prej, medtem ko so prihodki od prodaje medletno upadli za šest odstotkov na 141,1 milijona evrov.