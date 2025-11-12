Golob znova proti KPK: odvetnik vložil več tožb

Zakaj je komisija postopka ustavila in kaj ji Robert Golob očita tokrat? Gre za procesne zadeve. Premierjev odvetnik je namreč v obeh preiskavah zoper predsednika vlade zahteval vpogled v celotno dokumentacijo, kar mu je KPK delno zavrnila oziroma omejila. Neuradno, ker bi lahko s tem ogrozila določene, tudi osebne podatke. Zato je Stojan Zdolšek zoper te odločitve komisije vložil tožbe, po naših informacijah prejšnji mesec.

To nam je v telefonskem pogovoru Zdolšek potrdil in pozdravil odločitev KPK, da začasno ustavi postopek. Na naše poizvedovanje o postopkih zoper premierja so nam s KPK sicer odgovorili, da oba primera zaključujejo. A zaradi vloženih tožb Golobovega pooblaščenca z njimi ne morejo nadaljevati. Pravijo, da če bi, bi to lahko ogrozilo postopek, saj da bi lahko predstavljalo procesno kršitev.

S KPK so nam sporočili, da so sodišče zaprosili, naj zadevo obravnava prednostno, do odločitve pa, da bodo izvajali vsa dejanja, da bo po sodbi senat lahko odločil, kar se da hitro. Vlaganje tožb ali zahtevanje dostopa do dokumentacije je sicer legitimna pravica obravnavanih oseb, tudi predsednika vlade.

In tudi ni prvič, da se zaradi tega ustavlja kateri od premierjevih postopkov. Primer Bobnar je komisija zaradi Golobovih zahtev po vpogledu v spis začasno ustavila že leta 2023. Po naših informacijah bi se sicer v zelo kratkem času lahko zaključil vsaj primer Karigador, povezan z Golobovim dopustovanjem v hiši poslovneža Tomaža Subotiča. Zaradi postopkovnih ovir pa se torej odločitve zamikajo.

Povsem mogoče, da v bližino marčevskih državnozborskih volitev, kar bi lahko odprlo prostor različnim interpretacijam na političnem prizorišču.