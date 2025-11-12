Svetli način
Naslovnica POP 30 SlovenijaČrna kronikaTujinaDejstvaTuja scenaVeriga dobrih ljudiČas za zemljoCesteTV spored Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoZnanost in tehnologijaFokusInšpektorSvet Šport Liga prvakovNogometMotoGPKošarkaBorilni športiOdbojkaZimski športiDrugi športi POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti POPKAST PolitikaGospodarstvoŠportZabavaOstalo Vreme Radarska slika padavinVreme v gorah SlovenijaTujinaČrna kronikaDomača scena Sveže TrenutnoPred enim letomPred petimi letiPred desetimi leti TV oddaje Na lovuNemirna kriVOYOLjubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi se Voyo
Slovenija

Golob znova proti KPK: odvetnik vložil več tožb

Ljubljana, 12. 11. 2025 19.39 | Posodobljeno pred 47 minutami

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 2 min
Avtor
Žana Vertačnik
Komentarji
108

Odvetnik Roberta Goloba je proti odločitvam komisije vložil več tožb na upravno sodišče. Primera Karigador in Bobnar, ki ga v vmesnih ugotovitvah neuradno bremenita konflikta interesov in kršitve integritete, je komisija zato začasno ustavila.

Zakaj je komisija postopka ustavila in kaj ji Robert Golob očita tokrat? Gre za procesne zadeve. Premierjev odvetnik je namreč v obeh preiskavah zoper predsednika vlade zahteval vpogled v celotno dokumentacijo, kar mu je KPK delno zavrnila oziroma omejila. Neuradno, ker bi lahko s tem ogrozila določene, tudi osebne podatke. Zato je Stojan Zdolšek zoper te odločitve komisije vložil tožbe, po naših informacijah prejšnji mesec. 

To nam je v telefonskem pogovoru Zdolšek potrdil in pozdravil odločitev KPK, da začasno ustavi postopek. Na naše poizvedovanje o postopkih zoper premierja so nam s KPK sicer odgovorili, da oba primera zaključujejo. A zaradi vloženih tožb Golobovega pooblaščenca z njimi ne morejo nadaljevati. Pravijo, da če bi, bi to lahko ogrozilo postopek, saj da bi lahko predstavljalo procesno kršitev.

S KPK so nam sporočili, da so sodišče zaprosili, naj zadevo obravnava prednostno, do odločitve pa, da bodo izvajali vsa dejanja, da bo po sodbi senat lahko odločil, kar se da hitro. Vlaganje tožb ali zahtevanje dostopa do dokumentacije je sicer legitimna pravica obravnavanih oseb, tudi predsednika vlade. 

In tudi ni prvič, da se zaradi tega ustavlja kateri od premierjevih postopkov. Primer Bobnar je komisija zaradi Golobovih zahtev po vpogledu v spis začasno ustavila že leta 2023. Po naših informacijah bi se sicer v zelo kratkem času lahko zaključil vsaj primer Karigador, povezan z Golobovim dopustovanjem v hiši poslovneža Tomaža Subotiča. Zaradi postopkovnih ovir pa se torej odločitve zamikajo.

Povsem mogoče, da v bližino marčevskih državnozborskih volitev, kar bi lahko odprlo prostor različnim interpretacijam na političnem prizorišču.

kpk golob karigador bobnar
Naslednji članek

Po desetih dneh brez ulova sardele znova na tržnicah

Naslednji članek

Nov lastnik mariborske livarne: kakšne načrte ima?

  • bf_24ur-01
  • bf_24ur-02
  • bf_24ur-03
  • bf_24ur-04_extra
  • bf_24ur-05
  • bf_24ur-06
  • bf_24ur-07
  • bf_24ur-08
  • bf_24ur-09
  • bf_24ur-10
  • bf_24ur-11
  • bf_24ur-12
  • bf_24ur-13
  • bf_24ur-14
  • bf_24ur-15
  • bf_24ur-16
  • bf_24ur-17
  • bf_24ur-18
  • bf_24ur-19
  • bf_24ur-20
KOMENTARJI (108)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Srebrnl breg
12. 11. 2025 20.25
-1
Lahko me po novem imenuje plitek.
ODGOVORI
0 1
Srebrnl breg
12. 11. 2025 20.25
-1
Resno mislim.
ODGOVORI
0 1
Muca ne grize
12. 11. 2025 20.26
Ok pa bomo.
ODGOVORI
0 0
Srebrni breg
12. 11. 2025 20.26
BLa...BLA...BLa tisočnickni.
ODGOVORI
0 0
Vera in Bog
12. 11. 2025 20.25
Ravno danes je bilo v evangeliju kako bodo politiki strogo sojeni, veliko bolj kot navadni ljudje.
ODGOVORI
0 0
Vera in Bog
12. 11. 2025 20.25
To bi morali vsi v parlamentu prebrati ta odlomek.
ODGOVORI
0 0
galeon
12. 11. 2025 20.24
+3
Proti tožbi se bori s tožbo. To počne samo revček, ki nima argumenta za svojo obrambo.
ODGOVORI
4 1
txoxnxy
12. 11. 2025 20.24
+3
Sedaj ko je pse pozaprl ga še ti nebodo več povohal .
ODGOVORI
4 1
odpisani zasedli vlado
12. 11. 2025 20.23
+2
Golob bi moral dobiti Nobelovo nagrado za uspešno manipuliranje kakršnega izvaja. Ko KPK odkrije nepravilnosti ter sporna dejanja muse in golobove sekte je nemudoma čas za njihovo zamenjavo in nastavitev članov kateri bodo molčali.Ampak je folk že zdavnaj spoznal kaj je res in kaj ni ter kdo je okradel ter uničil slovenijo.Golobova sekta pa celo na račun opečene manjšine iz Novega mesta z izgovorom vzpostavlja policijsko državo za vse državljane slovenije na pa samo za kršitelje na tistem koncu katere bi samo morali izgnati iz slovenije in bi bil red.Manipulacijam muse in goloba ni konca.
ODGOVORI
3 1
SigmaP40
12. 11. 2025 20.22
+0
Ojoj ovce 3x na oblasti rezultati pa= 0.Pa naj bolj glasni in brezmadežni.
ODGOVORI
3 3
Omizje
12. 11. 2025 20.22
+1
zanimivo hočeš dat plus se pojavi minus ali obratno očitno negdo regulira rezultate
ODGOVORI
3 2
boslo
12. 11. 2025 20.22
+1
Srebrni, kot vedno. Samo on ima probleme s plusi in minusi
ODGOVORI
4 3
vrtnar _
12. 11. 2025 20.23
+2
marsikaj regulirajo, tega še pa nisem opazil
ODGOVORI
2 0
PROTI VSAKRSNI KORUPCIJI
12. 11. 2025 20.23
-3
Ravnokar sem preveril. Dal sem ti minus in ocitno deluje… 😂😂😂
ODGOVORI
0 3
NeXadileC
12. 11. 2025 20.20
+2
Začevši z danes, pa do 19.11. stopajo v EU v veljavo novi zakoni o digitalnih medijih, zasebnosti, itn. Lep pozdrav vsem...
ODGOVORI
2 0
natas999
12. 11. 2025 20.20
+3
komedija šalabajzerska
ODGOVORI
4 1
Rožle Patriot
12. 11. 2025 20.20
+5
Čudno, le kako to, da mu ni Šutarjev zakon, Božičnica in umetna inteligenca nič pomagala ... !!??
ODGOVORI
6 1
proofreader
12. 11. 2025 20.20
+0
Robi, pred volitvami si govoril drugače.
ODGOVORI
4 4
boslo
12. 11. 2025 20.21
+0
Takrat je lagal, danes govori resnico...
ODGOVORI
3 3
Vera in Bog
12. 11. 2025 20.20
-1
Levi in desni smo samo ljudje, raje glejmo kdo ima boljše rešitve pa potem njega izberemo.
ODGOVORI
0 1
Rožle Patriot
12. 11. 2025 20.26
Čaki malo, ... mar nisi ti Jezus Kristus ..???
ODGOVORI
0 0
Srebrnl breg
12. 11. 2025 20.19
-2
Kako sem bil plitek ,da sem ga volil.
ODGOVORI
5 7
Muca ne grize
12. 11. 2025 20.20
-2
Škodo si naredil.
ODGOVORI
5 7
pusi
12. 11. 2025 20.19
+4
Ali ga njegovi butassti volilci še nimajo dovolj?
ODGOVORI
5 1
Srebrni breg
12. 11. 2025 20.19
+5
Zakaj je ravno zganjanje cirkusa ob menjavi Bobnarce nobeden drugi minister kateri je zamenjan pa sploh nima nobeni pritožb? Zato, ker je šćitila barabinske policaje svoje generacije in to sektaše kateri so počeli barabije v času vladanja twita.
ODGOVORI
9 4
biggbrader
12. 11. 2025 20.18
+7
Kaj je z njegovo romunsko identiteto in z njegovimi mulami ?
ODGOVORI
7 0
Srebrnl breg
12. 11. 2025 20.18
+0
Se opravičujem vsem ,da sem ga volil.
ODGOVORI
7 7
Muca ne grize
12. 11. 2025 20.18
-4
Prej bi mislil.
ODGOVORI
3 7
Srebrni breg
12. 11. 2025 20.20
+3
BLA...BLA...tisočnickni pod obema imenoma. Kar odgovarjaj sam sebi, če ti drugi nočejo saj itak ni vredno branja.
ODGOVORI
7 4
Srebrni breg
12. 11. 2025 20.17
-1
Glede Bobnarce je naredil le eno napako. Prepozno jo je zamenjal saj ni izpolnila zahteve nas volivcev zaradi katerih je tudi prišla na položaj ministrice.
ODGOVORI
9 10
Rožle Patriot
12. 11. 2025 20.17
+2
To mu bo Mediana še dodatno odprla pipico v plus Holobizmu ... !!! .. Priljubljenost "svobodi" na 99% ...
ODGOVORI
6 4
biggbrader
12. 11. 2025 20.16
+10
Ali je že zgradil kakšno hišo za poplavljence ?
ODGOVORI
12 2
fljfo
12. 11. 2025 20.18
+6
Je...Saj se je slikal pred nji..Si pozabil...🤣
ODGOVORI
6 0
biggbrader
12. 11. 2025 20.20
+4
S tujim perjem, ja...😇
ODGOVORI
4 0
Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoFinanceZnanost in tehnologijaČas za ZemljoVeriga dobrih ljudi
Šport NogometLiga prvakovLiga EvropaMotoGPKošarkaZimski športiBorilni športiDrugi športiŠportne serije
POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti
TV oddaje Na lovuNemirna kriVOYOLjubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi seTop pop video
Ostalo VremeCesteSvežeTV sporedVoyo
ISSN 1581-3711
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Kariera Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Spored oddajanih avtorskih del Uporaba umetne inteligence
24ur.com
ISSN 1581-3711 © 2023
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1330