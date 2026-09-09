Predsednik Združenja ravnateljev: Ne predstavljam si, kako bi to speljali

"Rezultati raziskave PISA 2025 niso presenečenje. Glede na to, kar spremljamo vsak dan v šoli, je bilo take rezultate pričakovati, je pa trend zelo slab," je dejal predsednik Združenja ravnateljev in pomočnikov ravnateljev Slovenije Saša Božič. Po njegovih besedah se šole predvsem na področju bralne pismenosti že nekaj let trudijo s takšnimi in drugačnimi projekti in pristopi za spodbujanje otrok k branju, "ampak vedno pridemo do tega, da je tisti osnovni prostor, kjer otrok privzgoji odnos do knjige, dom". Zato tudi starše spodbujajo, da berejo že majhnim otrokom in za zgled tudi sami kdaj preberejo kakšno knjigo. "Je pa dejstvo, da danes knjiga tekmuje s telefonom in pač telefon zmaga," je dodal. Poleg upada bralne pismenosti je omenjena raziskava pokazala tudi padec pri matematični in naravoslovni pismenosti, kar je po Božičevih besedah delno povezano, saj se "brez bralne pismenosti tudi matematičnih nalog ne da reševati". Velik upad dosežkov je po njegovem prepričanju zagotovo posledica skupka težav, nakopičenih v zadnjem desetletju. "Mislim, da je to res nek alarm, da se začnemo resno ukvarjati s šolstvom in da ga pač ne odrivamo vedno na rob," je dejal.

Delovni zvezki za osnovne šole FOTO: Bobo

Izpostavil je odnos družbe do znanja, ki "danes ni več vrednota, ampak je vrednota ocena". Zato se po njegovih besedah "borimo samo za tisto številčno oceno, znanja pa ne osvajamo". Med pomembnimi dejavniki je omenil tudi "razmere, v katerih učitelji delajo, kjer je njihova strokovna avtonomija velikokrat pod vprašajem s strani zunanjih deležnikov". Po njegovi oceni "zdaj neki lepotni popravki ne pridejo več v poštev in se je treba res korenito lotiti sprememb". Opozoril pa je, da se trend na bolje ne bo obrnil z danes na jutri, ampak da se lahko to zgodi le na dolgi rok. Vnovična uvedba osemletne osnovne šole, ki jo je ob torkovi predstavitvi raziskave PISA 2025 napovedal minister za izobraževanje Borut Rončević, je bila po Božičevih besedah veliko presenečenje.