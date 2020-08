Predsednik ZDUS Sušnik pozval DeSUS k nadaljnjemu sodelovanju v vladi

Kot so v Zvezi društev upokojencev Slovenije (ZDUS) zapisali, obžalujejo, da se takšne reči dogajajo v dneh, ko vlada sprejema pomembne dokumente, tudi take, ki se vitalno dotikajo prijaznejšega in boljšega življenja slovenskega upokojenca.

Kot je zapisal v sporočilu za javnost, se mnogi v ZDUS strinjajo, da je DeSUS potreben koalicijski partner trenutne vlade, a je veliko tudi takih, ki se s to vlogo ne strinjajo in bi najraje videli, da DeSUS odide iz vlade. "Tako dejanje bi bilo zelo neodgovorno do slovenskih upokojencev, saj smo mnenja, da mora vlada nadaljevati začeto delo in da delo državnih organov in služb teče nemoteno," meni predsednik ZDUS Janez Sušnik.

Spomnil je še, da si je združenje s stranko blizu, saj je stranka nastala na pobudo upokojencev v želji po izboljšanju njihovega socialnoekonomskega položaja. Zato, kot dodaja Sušnik, se ZDUS ne more vpletati v politične odločitve in notranja nestrinjanja drugih političnih strank, saj bi tako vpletanje predstavljalo hud konflikt interesov.