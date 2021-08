Predsednik Zdusa Janez Sušnik še naprej uživa podporo upravnega odbora

Upravni odbor se je na današnji seji, ki je potekala v Logatcu in na kateri so sodelovali vsi člani, po njegovih besedah zavzel za to, da je treba mandat pripeljati do konca, torej še slabi dve leti.

"Ne vemo, kaj so pravi vzroki, da se je proti meni pričela gonja," je po seji dejal Sušnik, ki ugovarja očitkom, da dela mimo statuta in organov Zdusa, prav tako zavrača očitke, da je njegovo ravnanje "preveč popustljivo" do aktualne vlade. Kot potrditev je izpostavil, da ima Zdus negativno stališče do več vladnih predlogov zakonov.