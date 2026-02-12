Predsednika KPK ne bodo izločili iz zadeve Karigador

Komisija za preprečevanje korupcije (KPK) v zadevi Karigador preverja obstoj nasprotja interesov, do katerega bi lahko prišlo zaradi Golobovega prijateljevanja s poslovnežem Tomažem Subotičem. Robert Golob je namreč dopustoval v Subotičevi hiši v Karigadorju, medtem ko je Subotič tedaj še sedel v več svetih javnih zavodov.

Odvetnik predsednika vlade Stojan Zdolšek je v zadevi zahteval izločitev predsednika KPK Roberta Šumija, in sicer zaradi javnega pisma, ki ga je Šumi na premierja Roberta Goloba naslovil oktobra lani, v njem pa je bil kritičen do premierjevega odnosa do neodvisnih institucij.

Zdolšek je prepričan, da je Šumi v pismu osebno obračunaval z Golobom in okrnil videz nepristranskosti. A senat KPK Zdolškovi zahtevi ni ugodil, so za več medijev potrdili na KPK.