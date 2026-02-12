Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Slovenija Črna kronika Tujina Gospodarstvo Znanost in tehnologija Fokus Inšpektor Svet
Voyo.si
Slovenija

Predsednika KPK ne bodo izločili iz zadeve Karigador

Ljubljana, 12. 02. 2026 17.08 pred 49 minutami 2 min branja 18

Avtor:
STA L.M.
Robert Šumi, predsednik KPK

Namestnika predsednika KPK, Tina Divjak in Aleš Kocjan, sta na seji senata, ki je potekala ta teden, sprejela sklep, da se zahtevi za izločitev predsednika KPK Roberta Šumija iz zadeve Karigador ne ugodi. Zahtevo je podal zagovornik premierja Roberta Goloba, Stojan Zdolšek, ki pa sklepa KPK še ni prejel.

Komisija za preprečevanje korupcije (KPK) v zadevi Karigador preverja obstoj nasprotja interesov, do katerega bi lahko prišlo zaradi Golobovega prijateljevanja s poslovnežem Tomažem Subotičem. Robert Golob je namreč dopustoval v Subotičevi hiši v Karigadorju, medtem ko je Subotič tedaj še sedel v več svetih javnih zavodov.

Odvetnik predsednika vlade Stojan Zdolšek je v zadevi zahteval izločitev predsednika KPK Roberta Šumija, in sicer zaradi javnega pisma, ki ga je Šumi na premierja Roberta Goloba naslovil oktobra lani, v njem pa je bil kritičen do premierjevega odnosa do neodvisnih institucij.

Zdolšek je prepričan, da je Šumi v pismu osebno obračunaval z Golobom in okrnil videz nepristranskosti. A senat KPK Zdolškovi zahtevi ni ugodil, so za več medijev potrdili na KPK.

Robert Golob
Robert Golob
FOTO: Bobo

Zdolšek je danes za STA navedel, da mu sklepa še niso vročili. Ko ga bo dobil, ga bo tudi prebral. Danes pa torej odločitve še ni komentiral.

Senat KPK je sicer nedavno že sklenil, da iz obravnave zadeve Karigador izloči Šumijevega namestnika Aleša Kocjana. Razlog za njegovo izločitev so bili nekateri pretekli Kocjanovi komentarji o konkretni zadevi, takrat v vlogi novinarja in urednika, ki bi lahko vplivali na videz nepristranskosti odločanja v zadevi, so zapisali na KPK.

Odločanje o tej zadevi se torej nadaljuje. Kdaj bodo sprejete končne ugotovitve, pa KPK ne more napovedati, so še navedli v komisiji.

KPK Robert Šumi Robert Golob Karigador

Nova metoda za zdravljenje razširjene aorte v UKC Ljubljana

Volkulja v ZOO Ljubljana zapustila ogrado: izkopala brlog

  • katalog
  • Set orodij
  • Električni prekopalnik
  • Vrtna hiška
  • Akustični panel
  • Drsna vrata
  • Kopalniško pohištvo
  • Visokotlačni čistilnik
  • Robotska kosilnica
  • Regal
  • bauhaus - lestev
  • akumulatorske škarje
KOMENTARJI18

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
ho?emVšolo
12. 02. 2026 18.08
Zadnja klofuta odvetniku Zdolšku z namenom, da se poročilo objavi še pred 22. marcem.
Odgovori
0 0
PoldeVeliki
12. 02. 2026 18.04
Golob kriminalec odstopi
Odgovori
+1
1 0
rogla
12. 02. 2026 18.04
Je Šumi brezmadežen?
Odgovori
-1
0 1
janezdollar
12. 02. 2026 18.00
Kot kaže so “nepravilnosti” na levi mačji kašelj z “nepravilnostmi” na desni…sicer čist logično…
Odgovori
-2
0 2
zmerni pesimist
12. 02. 2026 18.00
Mijavci prvo mora vrniti 1%upokojencim
Odgovori
+2
2 0
zmerni pesimist
12. 02. 2026 17.58
Vse za stolček
Odgovori
+0
1 1
rogla
12. 02. 2026 17.56
Nagajanjem iz ene in iz druge strani ni konca. Otroci se sptejo, in že takoj so spet na poslovniku. Odrasli bi se lahko naučili tudi česa od mlajših, včasih pa starejši niso pametnejši od ...
Odgovori
+2
2 0
rogla
12. 02. 2026 17.58
... sprejo ... peskovniku ...
Odgovori
0 0
mijavci
12. 02. 2026 17.56
Golob pripravlja paket ukrepov, ki bodo odpravile nepravilnosti štiri leta Golobovanja.
Odgovori
-1
1 2
Greznica
12. 02. 2026 17.55
Afera Trenta, orožarska posla, covid, 5mrd bančna luknja - ne bo vam ratal! trolajte dalje ... ne hvala!
Odgovori
-2
1 3
janezdollar
12. 02. 2026 18.02
Sanjajte izdajalski oprančki…mnogo premalo vas je… 😂😂😂
Odgovori
+1
1 0
proofreader
12. 02. 2026 17.52
Še 40 dni in iz odločanja bomo izločili Goloba. 💪
Odgovori
+6
7 1
JApajaDAja
12. 02. 2026 17.34
karigador, ugljen...samo drobiž v stroških....ozadje in rezultati pa verjetno veliko več?
Odgovori
+6
10 4
petka5
12. 02. 2026 17.32
To bo se zanimivo... ker ta tip, ki je javno se opredeljecal do njega res ni nepristranski in tu se kpk sama daje v neintegriteto... enega so zato izlocili, drugega pa ne...
Odgovori
-3
2 5
Perivnik
12. 02. 2026 17.31
Prav ima. Pa še to naj pove, kako se je pod Golobovo vlado po golobnjaško kadrovalo na DARSu? Bi danes Erika vse povedala, če je ne bi prepovedali. Vse to je imela Tina prste vmes. Itak RTV je Golob očistil vseh normalnih ljudi in nastavil svoje in Tinine.
Odgovori
+12
14 2
Lenart Čaubi
12. 02. 2026 17.29
Zdolšku bodo malo porezali peruti.
Odgovori
+7
9 2
bibaleze
Portal
Za seboj pustil šest otrok
Horoskop in vaša tašča: Katero znamenje vam lahko povzroči težave?
Horoskop in vaša tašča: Katero znamenje vam lahko povzroči težave?
Marmaduke Vanderpump je tu! Čustven poklon dedku
Marmaduke Vanderpump je tu! Čustven poklon dedku
Ko otrok izgubi sorojenca: kako mu kot starši lahko stojimo ob strani
Ko otrok izgubi sorojenca: kako mu kot starši lahko stojimo ob strani
zadovoljna
Portal
Anamaria z neverjetno postavo zgolj dva meseca po porodu
Dnevni horoskop: Dvojčke čaka iskrica, pred raki so težki dnevi
Dnevni horoskop: Dvojčke čaka iskrica, pred raki so težki dnevi
Kavbojke, ki smo jih nosile pred leti, se vračajo v modo
Kavbojke, ki smo jih nosile pred leti, se vračajo v modo
Spoznajte dvojčka Žana in Jana iz Kmetije
Spoznajte dvojčka Žana in Jana iz Kmetije
vizita
Portal
Kako je kolorektalni rak zaznamoval življenje Jamesa Van Der Beeka
Moški po 50. letu naj bodo pozorni na pogosto spregledano zdravstveno tveganje
Moški po 50. letu naj bodo pozorni na pogosto spregledano zdravstveno tveganje
Tri prehranska dopolnila, ki jih ne smete kombinirati z vitaminom C
Tri prehranska dopolnila, ki jih ne smete kombinirati z vitaminom C
3 horoskopska znamenja, ki najpogosteje zanemarjajo svoje zdravje
3 horoskopska znamenja, ki najpogosteje zanemarjajo svoje zdravje
cekin
Portal
Razkrili, koliko slovenskih delodajalcev bo dvignilo plače
Regres: velik skok v letu 2026
Regres: velik skok v letu 2026
Na koliko časa mladi danes menjajo službo? Raziskava razkriva prave razloge za odhode
Na koliko časa mladi danes menjajo službo? Raziskava razkriva prave razloge za odhode
Noro odkritje s Super Bowla 2026 – koliko so v resnici zaslužili 'človeški grmi' v nastopu Bad Bunnyja
Noro odkritje s Super Bowla 2026 – koliko so v resnici zaslužili 'človeški grmi' v nastopu Bad Bunnyja
moskisvet
Portal
Mlada ameriška sankačica išče ljubezen v olimpijski vasi
Moški, pozor: Ta vrsta hrane povečuje vašo neplodnost
Moški, pozor: Ta vrsta hrane povečuje vašo neplodnost
Kaj valentinovo v resnici pomeni moškim?
Kaj valentinovo v resnici pomeni moškim?
Ralf Schumacher se bo poročil – nekdanja žena mu želi srečo
Ralf Schumacher se bo poročil – nekdanja žena mu želi srečo
dominvrt
Portal
Kako odgnati pajke: naravni repelenti, ki jih pajki ne prenesejo
Valentinovo v domačem stilu: 8 daril za partnerja, ki ceni udobje
Valentinovo v domačem stilu: 8 daril za partnerja, ki ceni udobje
10 imen za pse s čudovitim pomenom
10 imen za pse s čudovitim pomenom
Preden zavržete kozarec za svečo, preberite to
Preden zavržete kozarec za svečo, preberite to
okusno
Portal
7 najbolj priljubljenih pustnih receptov ta hip
Hitra sladica v kozarcu za posebne trenutke
Hitra sladica v kozarcu za posebne trenutke
Zajtrk, ki nasiti in hkrati topi maščobe
Zajtrk, ki nasiti in hkrati topi maščobe
Hitro kosilo, pripravljeno v manj kot pol ure
Hitro kosilo, pripravljeno v manj kot pol ure
voyo
Portal
Ukradeno življenje
Kmetija
Kmetija
Sanjski moški Hrvaške
Sanjski moški Hrvaške
Trinajst življenj
Trinajst življenj
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1534