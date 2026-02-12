Predsednika KPK ne bodo izločili iz zadeve Karigador

Komisija za preprečevanje korupcije (KPK) v zadevi Karigador preverja obstoj nasprotja interesov, do katerega bi lahko prišlo zaradi Golobovega prijateljevanja s poslovnežem Tomažem Subotičem. Robert Golob je namreč dopustoval v Subotičevi hiši v Karigadorju, medtem ko je Subotič tedaj še sedel v več svetih javnih zavodov.
Odvetnik predsednika vlade Stojan Zdolšek je v zadevi zahteval izločitev predsednika KPK Roberta Šumija, in sicer zaradi javnega pisma, ki ga je Šumi na premierja Roberta Goloba naslovil oktobra lani, v njem pa je bil kritičen do premierjevega odnosa do neodvisnih institucij.
Zdolšek je prepričan, da je Šumi v pismu osebno obračunaval z Golobom in okrnil videz nepristranskosti. A senat KPK Zdolškovi zahtevi ni ugodil, so za več medijev potrdili na KPK.
Zdolšek je danes za STA navedel, da mu sklepa še niso vročili. Ko ga bo dobil, ga bo tudi prebral. Danes pa torej odločitve še ni komentiral.
Senat KPK je sicer nedavno že sklenil, da iz obravnave zadeve Karigador izloči Šumijevega namestnika Aleša Kocjana. Razlog za njegovo izločitev so bili nekateri pretekli Kocjanovi komentarji o konkretni zadevi, takrat v vlogi novinarja in urednika, ki bi lahko vplivali na videz nepristranskosti odločanja v zadevi, so zapisali na KPK.
Odločanje o tej zadevi se torej nadaljuje. Kdaj bodo sprejete končne ugotovitve, pa KPK ne more napovedati, so še navedli v komisiji.
