Pirc Musarjeva: Evropska gospodarska moč se v politični žal ne odraža

"Vprašanje, ki si ga postavljamo je: Evropa, kje si, Evropa, kam greš? Če je Evropa oz. Evropska unija danes tretja najmočnejša gospodarska velesila na svetu, se ta gospodarska moč v politični žal ne odraža. Spregovorili bomo o tem, kaj vse bi lahko naredili, naredili drugače, kaj bi lahko naredili bolje," je Pirc Musar dejala v izjavi pred začetkom srečanja predsednikov z neizvršnimi pooblastili v formatu Arraiolos. Na Brdu pri Kranju je pozdravila predsednike in predsednice Avstrije, Italije, Nemčije, Irske, Estonije, Portugalske, Grčije, Latvije, Madžarske, Malte in Slovaške. Del skupine so še Bolgarija, Finska in Hrvaška, a so se njihovi voditelji zaradi drugih obveznosti opravičili, v zadnjem trenutku je podobno storil tudi predsednik Poljske.

icon-chevron-right 1 3 icon-chevron-right Srečanje skupine Arraiolos na Brdu pri Kranju Bobo

Srečanje skupine Arraiolos na Brdu pri Kranju Bobo

Srečanje skupine Arraiolos na Brdu pri Kranju Bobo





Nemški predsednik Frank-Walter Steinmeier je ob prihodu pohvalil format Arraiolos, ki po njegovih besedah ponuja možnost za odprte razprave o političnih razmerah v posameznih državah, pa tudi izzivih, s katerimi se sooča Evropa. Povedal je, da sta s predsednico Pirc Musar na dvostranskem srečanju v četrtek v Ljubljani med drugim govorila o razmerah v gospodarstvu, in da se strinjata, da mora Evropa v teh težkih časih ostati enotna.

Nemški predsednik Frank-Walter Steinmeier in Nataša Pirc Musar FOTO: Bobo

Irska predsednica Catherine Connolly, ki jo bo Pirc Musar danes prav tako sprejela na bilateralnem srečanju, je medtem ob prihodu opozorila na normalizacijo vojne in genocida ter grožnjo, ki jo predstavljajo podnebne spremembe. "Potrditi moramo svojo zavezanost Združenim narodom in temeljnim načelom projekta EU: svobodi, neodvisnosti, dostojanstvu in spoštovanju posameznika," je dodala.

Irska predsednica Catherine Connolly FOTO: Bobo