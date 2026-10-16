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Pirc Musarjeva: Evropska gospodarska moč se v politični žal ne odraža

Kranj, 16. 10. 2026 12.41 pred 51 minutami 2 min branja 6

Avtor:
STA N.L.
Srečanje skupine Arraiolos na Brdu pri Kranju

Potrebujemo več Evrope, močnejšo, enotno, konkurenčno in varno Evropo, so ob prihodu na srečanje skupine Arraiolos na Brdu pri Kranju poudarjali sodelujoči predsedniki držav članic EU. Gosti jih predsednica Nataša Pirc Musar, ki je pred začetkom pogovorov poudarila, da bodo iskali odgovor na vprašanje, kje je in kam gre Evropa.

"Vprašanje, ki si ga postavljamo je: Evropa, kje si, Evropa, kam greš? Če je Evropa oz. Evropska unija danes tretja najmočnejša gospodarska velesila na svetu, se ta gospodarska moč v politični žal ne odraža. Spregovorili bomo o tem, kaj vse bi lahko naredili, naredili drugače, kaj bi lahko naredili bolje," je Pirc Musar dejala v izjavi pred začetkom srečanja predsednikov z neizvršnimi pooblastili v formatu Arraiolos.

Na Brdu pri Kranju je pozdravila predsednike in predsednice Avstrije, Italije, Nemčije, Irske, Estonije, Portugalske, Grčije, Latvije, Madžarske, Malte in Slovaške. Del skupine so še Bolgarija, Finska in Hrvaška, a so se njihovi voditelji zaradi drugih obveznosti opravičili, v zadnjem trenutku je podobno storil tudi predsednik Poljske.

Nemški predsednik Frank-Walter Steinmeier je ob prihodu pohvalil format Arraiolos, ki po njegovih besedah ponuja možnost za odprte razprave o političnih razmerah v posameznih državah, pa tudi izzivih, s katerimi se sooča Evropa.

Povedal je, da sta s predsednico Pirc Musar na dvostranskem srečanju v četrtek v Ljubljani med drugim govorila o razmerah v gospodarstvu, in da se strinjata, da mora Evropa v teh težkih časih ostati enotna.

Nemški predsednik Frank-Walter Steinmeier in Nataša Pirc Musar
Nemški predsednik Frank-Walter Steinmeier in Nataša Pirc Musar
FOTO: Bobo

Irska predsednica Catherine Connolly, ki jo bo Pirc Musar danes prav tako sprejela na bilateralnem srečanju, je medtem ob prihodu opozorila na normalizacijo vojne in genocida ter grožnjo, ki jo predstavljajo podnebne spremembe. "Potrditi moramo svojo zavezanost Združenim narodom in temeljnim načelom projekta EU: svobodi, neodvisnosti, dostojanstvu in spoštovanju posameznika," je dodala.

Irska predsednica Catherine Connolly
Irska predsednica Catherine Connolly
FOTO: Bobo

"Skupni problemi potrebujejo skupne rešitve. Evropejci potrebujejo boljšo Evropo in več Evrope, boljše sodelovanje in več povezovanja. Naša dolžnost je, da zgradimo boljšo Evropo za naslednje generacije," pa je ob prihodu na srečanje dejal portugalski predsednik Antonio Jose Seguro.

Predsednik Latvije Edgars Rinkevičs se je zavzel za močno, konkurenčno in učinkovito Evropo, slovaški predsednik Peter Pellegrini pa je dodal, da "si vsi želimo konkurenčno, varno in moderno Evropo, ki je sposobna izpolnjevati obljube, ki ni sposobna le odzivanja, ampak tudi dejanj".

Menil je še, da bi morali voditelji EU poskrbeti za reševanje dejanskih težav evropskih državljanov. Podobno kot Rinkevičs je izpostavil pomen krepitve evropske obrambe, pri čemer pa morata glavna instrumenta Evrope ostati diplomacija in dialog.

Predsedniki bodo na srečanju, ki ga prvič gosti Slovenija, govorili zlasti o Evropi in njeni prihodnosti ter umeščenosti v svet, ohranjanju učinkovitega mednarodnega sistema, pomenu multilateralizma in prihodnosti institucij. Srečanje se bo popoldan zaključilo z novinarsko konferenco slovenske predsednice.

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Brdo pri Kranju Arraiolos Nataša Pirc Musar Evropska unija geopolitika

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KOMENTARJI6

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PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Julijann
16. 10. 2026 13.21
Če že deli take nauke, zakaj potem ni kandidirala za evropske volitve? Mogoče bi ji nekoč celo uspelo priti na mesto Uršule. Komolčati se zna. Da pa se pogovarja z ljudmi , ki imajo le simbolično politično moč, je pa brezveze.
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-1
0 1
razgledanec
16. 10. 2026 13.33
Ker bodo res dopustili nemcija francija in italija da vodi eu neka majhna drzavica nebodi smesn
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0 0
tron3
16. 10. 2026 13.00
Res odlična združba, se srečajo, papcajo, pijejo in si lažejo eden drugemu, EU drvi v prepad brez povratka, tega dejstva ne more nihče več zanikati!!!
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+2
3 1
Yon Dan
16. 10. 2026 12.49
Koliko nepotrebnih, nesposobnih voluharjev.
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+1
2 1
zmerni pesimist
16. 10. 2026 12.47
In to govori tajkunka
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+1
2 1
JApajaDAja
16. 10. 2026 13.00
...ki jima/musarjevima/ finančna in zasebna politična moč dobro služita.....
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+1
1 0
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