Predsedniku Sindikata kmetov Slovenije grozijo s smrtjo in požigom kmetije

Anton Medved je prejel anonimno grožnjo s smrtjo in požigom kmetije. "Poslušaj kmet, če misliš še dalje govoriti in delati take neumnosti, zavajati ljudi o volku, bo tvoja lepa kmetija kmalu pepel. Vedi, da ti sledimo na vsakem koraku, ponoči smo že bili v tvoji postelji, tvoj čas se izteka. Sivi volk.," se glasi vsebina grozilnega pisma, o katerem je že obvestil policijo.

Upravljanje z zvermi v Sloveniji je trenutno pereča tema. Kot smo poročali včeraj, je Sindikat kmetov Slovenije, ki se je zaradi problematike zveri podal v serijo protestov, odpovedal napovedanega protesta v Gornji Radgoni. Izvršilni odbor sindikata je namreč sklenil, da zamrzne vse trenutne protestne aktivnosti in zahtevo po odstopu ministra za okolje Simona Zajca.

Anton Medved bo gost v današnji oddaji 24UR ZVEČER, v kateri bo razkril podrobnosti in razkril vsebino groženj.

A očitno so nesoglasja glede upravljanja z zvermi pripeljala do situacije, ko so nekateri izgubili kompas. "Dobil sem grozilno pismo, kjer piše: Poslušaj kmet, če misliš še dalje govoriti in delati take neumnosti, zavajati ljudi o volku, bo tvoja lepa kmetija kmalu pepel. Vedi, da ti sledimo na vsakem koraku, ponoči smo že bili v tvoji postelji, tvoj čas se izteka. Sivi volk."To je jasno in nedvoumno sporočilo. Zadevo je prijavil policiji, ki zdaj ukrepa, je za 24ur.com povedal Anton Medved, predsednik Sindikata kmetov Slovenije. Kot je pojasnil Medved, so grožnje po njegovem mnenju posledica njegovega javnega delovanja, saj je javno nastopal glede problematike upravljanja z zvermi, ki je v tej deželi preveč namnožena, kar pa je po njegovem mnenju posledica večletnega slabega upravljanja. Na vprašanje, kdo meni, da mu je poslal anonimne grožnje, odgovarja: "Puščice ne morem usmeriti v nikogar, saj nikoli nisem imel konflikta z nikomer, zato je to verjetno posledica mojih javnih nastopov."Kot je dodal, bo svoje javne nastope zdaj še okrepil, piscem anonimnih groženj pa sporoča, da to običajno počno slabiči in da je prava pot pogovor. Šarec: Pošiljatelj je navaden strahopetec

Medtem se je na Twitterju že odzval predsednik vlade Marjan Šarec, ki je zapisal: "Predsednik Sindikata kmetov, Anton Medved je prejel grožnje s smrtjo in požigom kmetije. Tega si človek, ki je vse svoje življenje pošteno delal, ne zasluži. Pošiljatelj je navaden strahopetec, ki ga vodi samo lasten interes in odsotnost vsake empatije. Očitno je dialog moteč."

"Z žalostjo in zaskrbljenostjo sem sprejela informacijo, da so predsedniku sindikata kmetov anonimno grozili s smrtjo in požigom kmetije. Opozarjala sem, da politizacija primera lahko pripelje do skrajnih situacij, danes se žal to dogaja. Nekdo si ne želi dogovora in umiritve ..." je na Twitterju sporočila kmetijska ministrica Aleksandra Pivec. Dodala je: "Znano je, da je sindikat kmetov na podlagi dogovora pri predsedniku vlade zamrznil svoje protestne aktivnosti, saj se večina njihovih zahtev že uresničuje oz. so v fazi realizacije. Kmetje in sejem AGRA, ki je namenjen prav njim, ne smejo postati tarča interesov posameznikov ... Zgrožena sem, da je politizacija upravljanja z zvermi pripeljala do situacije, ko so nekateri izgubili kompas. Vsakršne grožnje so zavržno dejanje, ki ga moramo kot družba najostreje obsoditi. Le dan je minil od dogovora in zamrznitve protestnih aktivnosti sindikata … Žalostno."

Na Twitterju se je odzval tudi minister za okolje in prostor Simon Zajc, ki je zapisal: "Pretresle so me grožnje, ki jih je prejel g. Medved. To ni način, na katerega se rešuje težave in nikoli ne sme postati." SLS zanika povezanost z grožnjami Medvedu Kot so sporočili tudi s stranke SLS, je predsednik Sindikata kmetov Slovenije Anton Medved,ki je tudi član stranke SLS, prejel pismo z grožnjo smrti in uničenja njegove kmetije:"Pismo je datirano s 16. avgustom 2019, na njegov dom pa je prišlo danes zjutraj. Anton Medved z gnusom zavrača namigovanja, da naj bi bile grožnje povezane z odpovedjo protestnega shoda. Nasprotno, po njegovem mnenju za grožnjami stojijo tisti, ki nasprotujejo njegovim prizadevanjem za zmanjšanje števila zveri na podeželju." Da je stranka SLS povezana z grožnjami Medvedu ti odločno zanikajo: "Grožnje predsedniku Sindikata kmetov Slovenije so le vrh ledene gore nenormalnosti, ko govorimo o zvereh in ljudeh. Zaradi odločnih zahtev za zmanjšanje števila zveri, da bi zaščitili ljudi in njihovo premoženje je pred tednom dni, po novinarski konferenci, prejel grožnje tudi predsednik SLS Marjan Podobnik, ki jih je prijavil na policijski postaji Ribnica. Obžalovanja vredni so poskusi nekaterih medijev in nekaterih vladnih predstavnikov, da bi za grožnje predsedniku Sindikata kmetov obtožili kar SLS. Posebno nas presenečajo izjave kmetijske ministrice Aleksandre Pivec, ki namesto odločne obsodbe tistih, ki preprečujejo zmanjšanje staleža zveri na ustrezen nivo, usmerja prst v Slovensko ljudsko stranko, češ, da se grožnje pojavljajo zaradi političnega angažiranja stranke (SLS),"so zapisali v sporočilu za javnost. Tudi Medved je za STA dejal, da ne verjame, da bi grožnja prišla iz SLS. "Kdor to pravi, zavaja." SLS napovedal protestni shod, sindikat kmetov pri protestu ne sodeluje Že včeraj so se na zamrznitev protestnih aktivnosti Sindikata kmetov Slovenije odzvali v stranki SLS in napovedali, da se aktivnosti kljub zamrznitvi sindikata nadaljujejo, danes pa so sporočili, da protestni shod bo. Sindikat kmetov Slovenije pri protestu SLS ne sodeluje, so danes zagotovili v sindikatu, ki svojim članom svetuje, da se tega protesta ne udeležijo."V Sindikatu kmetov Slovenije smatramo, da na podlagi doseženega dogovora s predsednikom vlade in aktivnih pogajanj o problematiki zveri protest v tem trenutku ni nujen," so sporočili za STA.

