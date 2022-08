Predsedniške volitve sovpadajo z Ljubljanskim maratonom. Prestaviti ga ne nameravajo

DVK je zato organizatorje maratona pozval, naj z vidika zagotavljanja volilne pravice zagotovi nemoten dostop do volišč v času glasovanja. "Če organizator ocenjuje, da to ni mogoče, predlagamo razmislek o možnosti prestavitve termina maratona," so dodali.

Kot opozarjajo na Državni volilni komisiji (DVK), morajo imeti volivke in volivci ves čas glasovanja, torej med 7. in 19. uro, zagotovljen neoviran dostop do volišč, kar bi bilo zaradi zapor cest v času maratona zagotovo močno oteženo in nekaterim celo onemogočeno.

Uresničevanje volilne pravice je namreč zagotovljeno z Ustavo republike Slovenije in je steber demokracije. Državna volilna komisija pa je dolžna poskrbeti za zakonito in pošteno izvedbo volitev ter zagotoviti neoviran dostop do volišč.

"Zato predlagamo, da čim prej skličete sestanek, na katerega bi poleg vodstva DVK povabili tudi predstavnike Mestne občine Ljubljana in Upravne enote Ljubljana, da skupaj najdemo najbolj optimalno rešitev," so še zapisali v sporočilu, ki so ga poslali Timingu Ljubljana kot izvajalcu prireditve in Mestni občini Ljubljana kot glavnemu prireditelju.

Organizatorji: Varnostniki ob progi bodo pomagali prečkati tiste dele proge, ki vodijo do volišč

Organizatorji so v odzivu pojasnili, da ne razmišljajo o novem terminu. "Prepričani smo, da lahko skupaj najdemo najboljše rešitve, s katerimi bomo volivkam in volivcem omogočili neoviran dostop do volišč, tekačem pa varno udeležbo na najbolj množičnem tekaškem dogodku pri nas," so zapisali v odzivu in dodali: "O spremembi termina maratona ne razmišljamo, saj je bil datum letošnje prireditve določen že oktobra lani, prijave smo začeli zbirati 21. marca letos, datum predsedniških volitev pa je bil določen 19. julija 2022."

Kot so pojasnili organizatorji maratona, so prve aktivnosti za zagotovitev nemotenega dostopa do volišč začeli takoj po razglasitvi datuma volitev, "med drugim smo že začeli povečevati število prostovoljcev in varnostnikov ob progi, ki bodo pomagali volivcem prečkati tiste dele proge, ki vodijo do volišč".

Prehod bo večino časa neoviran

Poudarili so, da bo maraton potekal od 8.30 do 15.00 ter da bodo posamezni odseki cest zaprti le kratek čas, ko bodo na njih večje skupine tekačev, sicer pa bo prehod neoviran. "Tudi doslej smo vsako leto omogočali varen prehod trase in enako bomo ravnali tudi letos. Prepričani smo, da bomo z DVK s skupnimi močni našli najboljše rešitve glede izvedbe obeh dogodkov," so še dodali.

Pravijo tudi, da so o pokrivanju datuma obeh dogodkov smo 26. avgusta letos pisno obvestili DVK. "Sporočili smo ji, da smo pripravljeni na sodelovanje pri iskanju najboljših rešitev za zagotovitev nemotenega dostopa do volišč za vse volilne upravičence na območju, kjer bo potekala trasa maratona. Predlagali smo skupno srečanje, na katerem bi skupaj določili kritične točke ter izrazili pripravljenost angažirati dodatne lastne vire za zagotovitev nemotenega poteka volitev," so zapisali organizatorji tega množičnega tekaškega dogodka in pojasnili, da so odgovor DVK, v katerem predlagajo sestanek glede iskanja najbolj optimalnih rešitev, prejeli šele danes, torej 31. avgusta.