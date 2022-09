Predsedniški kandidat Bezenšek zase pravi, da je liberalni konservativec

Kot pravi, gre v življenju vedno na zmago. Na političnem parketu je humanitarec in glasbenik popolna neznanka, sam zase pa pravi, da je liberalni konservativec. Na vprašanje, kje je bolj liberalen in kje bolj konservativen odgovarja, da je bolj liberalen v smislu pisane družbe, pluralizma, sprejemanja istospolno usmerjenih ali pa v smislu tega, da smo svobodni: "Sem velik zagovornik človekovih pravic. Mogoče malo manj liberalen ali pa konservativen pa v tem, da moramo poskrbeti zase v smislu nacionalne varnosti."

Po tem, ko je relativno hitro in za mnoge presenetljivo zbral skoraj šest tisoč podpisov, Gregor Bezenšek verjame, da bo ljudi prepričal tudi na volilni dan. Vendar pa pravi: "Popolnoma jasno mi je moje izhodišče neodvisnega kandidata, ki je na političnem parketu popolnoma nov."

Dober predsednik je zanj čim bolj nevtralen in objektiven, zato mu je v tem smislu blizu Borut Pahor. Ne želi pa se odločati med prejšnjim in zdajšnjim premierjem: "Ene politike ima dobre Robert Golob, druge Janez Janša. Nikakor se ne mislim opredeljevati do enega ali drugega, kot predsednik bi imel v prvi vrsti nalogo, da vzpostavim dialog med tema dvema politikama."

Kot predsednik države bi si želel povezati notranjepolitične akterje, to bi po njegovem dosegel z rednimi koalicijsko-opozicijskimi vrhi. Da je treba zaupati odločitvam predhodnikov, pa razmišlja ob aktualnih vprašanjih.

Slovenska javnost ga je sicer spoznala preko hude družinske preizkušnje. Kako bi ravnal z zasebnostjo v predsedniški palači, kako se bo odločal na morebitnih referendumih, ki si jih želijo v SDS in kakšno stališče zavzema do vladne strategije pri upravljanju s koronavirusom, pa lahko preberete jutri na 24ur.com.