Predsedniški kandidati lahko še danes umaknejo soglasje h kandidaturi

Volivci bodo tako lahko, kot kaže, izbirali med osmimi kandidati, in sicer glasbenikom Gregorjem Bezenškom, poslancem NSi Janezom Ciglerjem Kraljem, kočevskim županom in kandidatom Vesne Vladimirjem Prebiličem, poslancem SDS, ki sicer kandidira s podpisi volivcev Anžetom Logarjem, pravnico Natašo Pirc Musar, poslancem Levice Miho Kordišem, evropskim poslancem, sicer skupnim kandidatom SD in Gibanja Svoboda, Milanom Brglezom in ginekologinjo, kandidatko Resni.ce Sabino Senčar.

Je pa Bezenšek za danes napovedal "izredno novinarsko konferenco glede svoje kandidature", zato so se takoj pojavila ugibanja, ali bi morda utegnil od kandidature odstopiti.