Predsedniški kandidati pospešeno zbirajo podpise podpore

Da je zbral zadostno število podpisov podpore, je prvi med kandidati sporočil poslanec SDS in nekdanji zunanji minister Anže Logar. Pri kandidaturi ga bo podprla tudi matična stranka, o tem mora sicer formalno odločiti še svet stranke, a presenečenj ni pričakovati. Logar bo kandidaturo vložil prihodnjo sredo, dan pred uradnim začetkom volilne kampanje, so navedli v njegovem štabu.

Medtem pravnica Nataša Pirc Musar, ki se ob Logarju uvršča na vrh javnomnenjskih anket, podpise podpore na terenu še zbira. V volilnem štabu števila zbranih podpisov niso razkrili, a so zatrdili, da zbiranje "poteka po načrtu". Kandidaturo bo Pirc Musarjeva vložila prihodnji teden, so še navedli v štabu.

Podporo kandidatki so sicer izrazili tudi v Stranki mladih - Zeleni Evrope. Kot so zapisali v današnjem sporočilu za javnost, so po pogovoru s Pirc Musarjevo ugotovili, da delijo iste vrednote, kot so svoboda, demokracija, solidarnost, človekove pravice, zavzemanje za vladavino prava in pravno državo, prav tako pa poglede na razvojne, politične, družbene in varnostne izzive Slovenije in Evrope ter se zavzemajo za iste ideale na področju zelenega prehoda in trajnostnega razvoja.

Nekateri kandidati pa bodo kandidaturo vložili že ta teden. Med njimi sta tako denimo vodja poslancev NSi Janez Cigler Kralj, ki se v predsedniško tekmo podaja s podporo stranke in podpisi poslancev, ter glasbenik Gregor Bezenšek, ki je čez vikend sporočil, da je zbral zadostno število podpisov podpore, kandidaturo pa bo vložil v torek.