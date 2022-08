Predsedniški kandidati že začenjajo intenzivno predvolilno kampanjo

Idrijski žlikrofi, pivo, golaž, štruklji – vse to so obiskovalci lahko pokušali na prazniku žlikrofov v Idriji. Prizorišče za sladokusce in kot kaže tudi za nagovarjanje volivk in volivcev, med obiskovalci praznika sta bila namreč tudi Anže Logar in Marta Kos. Agro, mednarodni kmetijsko-živilski sejem, pa je obiskala Nataša Pirc Musar. Predsedniška kampanja je, kot kaže, že v polnem teku, čeprav bodo šele v ponedeljek stekli roki za volilna opravila, kar pomeni, da bodo kandidati lahko začeli zbirati podpise, možno pa bo že tudi vlaganje kandidatur. Prav Anže Logar, Nataša Pirc Musar in Marta Kos so po javnomnenjskih raziskavah sicer najbolj priljubljeni kandidati. Zadnja raziskava, ki jo je agencija Ninamedia opravila za časnika Večer in Dnevnik kaže, da bi v prvem krogu največ vprašanih svoj glas namenilo Logarju, tik za njim je Pirc Musarjeva, na tretjem mestu pa ostaja Marta Kos.

Stik z volivci je že zdaj na prvem mestu, njihova turneja po državi se začenja. Anže Logar se v ponedeljek loti zbiranja 3000 podpisov volivcev, Nataša Pirc Musar jih mora za vložitev kandidature zbrati 5000. "Verjamem, da bomo že v tem tednu zbrali dovolj podpisov," pravi Logar. A Pirc Musarjeva odgovarja: "Čeprav gospod Anže Logar zbira podpise je jasno, da je SDS najbolj organizirana stranka kar se tega tiče in mislim, da ne bo imel težav pri zbiranju teh podpisov." In kaj se bo zgodilo s članstvom nekdanjega ministra za zunanje zadeve v stranki SDS, če bo izvoljen za predsednika države? "Že ustava pravi, da predsednik ravna po svoji vesti v tem primeru mislim, da je logično, da ni strankarsko opredeljen, torej v tem primeru seveda pomeni tudi da zamrznem svoje članstvo," odgovarja Logar. icon-expand Anže Logar FOTO: AP Marta Kos bo kandidaturo vložila s podporo poslancev. Številni analitiki menijo, da z Natašo Pirc Musar bolj kot z Logarjem tekmujeta druga proti drugi, saj nagovarjata iste volivce. "Jaz se z nikomer ne prepiram sploh se še nisem soočila s kandidati z nekaterimi od njih se že od prej dobro poznam, zato bi rekla takole, pokažimo kdo smo, predstavimo se ljudem, odločali se ne bodo kandidati kdo bo predsednik na koncu odločali boste volivke in volivci," je dejala Kosova. icon-expand Marta Kos naznanila kandidaturo FOTO: Damjan Žibert Želijo si, da bi bila kampanja osredotočena predvsem na vsebino. Glede na napovedi, bo čas volitev zaznamovala predvsem draginja hrane in energentov. "Ne bojim se biti moralna avtoriteta in se oglašati, predvsem pa mislim, da je dobro sodelovanje s predsednikom vlade nekaj kar je izjemno pomembno in predsednik lahko po terenu ljudem vliva upanje, sporoča, kaj vlada dela, morda vladi tudi predlaga nekaj kar sliši na terenu," zagotavlja Pirc Musarjeva. icon-expand Nataša Pirc Musar FOTO: Damjan Žibert Uradno naj bi se kampanja začela šele 30 dni pred glasovanjem, a urnike bodočih kandidatov že zdaj polnijo različni dogodki. "Več kot imamo stika z ljudmi boljše je zato se mi zdi da ni razloga da bi spreminjali to," pravi Logar. "Jaz sama kot neodvisna kandidatka sem morala najaviti kandidaturo prej, pokazalo se je, da je bila to dobra odločitev, ker imamo danes v bazi 400 prostovoljcev, ki bodo pomagali zbirati podpise," dodaja Pirc Musarjeva. "Sem zato, da pogledamo skupaj pravila in premislimo ali delamo to v redu oziroma kako bi lahko to stanje, ki je netransparentno izboljšali," pa komentira Kosova. Kandidature se lahko vloži do 28. septembra, Državna volilna komisija pa bo seznam veljavnih kandidatur objavila do 7. oktobra.