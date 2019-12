Predsedniško palačo ob državnem prazniku obiskalo skoraj 1000 ljudi

Na dan samostojnosti in enotnosti so v uradu predsednika tradicionalno, že šesto leto zapored, odprli vrata predsedniške palače obiskovalcem. Predsednik Pahor in gospa Tanja Pečar sta ob tem pozdravila skoraj 1000 obiskovalcev. Ob tem je predsednik poudaril, da palača odraža našo državnost in identiteto, njegovo poslanstvo pa je, da se trudi predstavljati vse državljanke in državljane.

V nadaljevanju nagovora je predsednik Pahor spomnil na znamenite besede dr. Franceta Bučarja ob razglasitvi rezultatov plebiscita.Številni od navzočih, ki so tedaj glasovali, so tako podoživeli tisti imeniten trenutek, ko smo bili na verjetno najbolj prelomnem trenutku zgodovine, predsednik republike pa jim je zaželel, da bi ob podobnih usodnih preizkušnjah tedanja enotnost navdihnila tudi naše zanamce. "Kot narod smo bili verjetno na najbolj prelomnem trenutku zgodovine," je poudaril z mislijo, da smo tedaj kot narod stopili skupaj in enotno glasovali za to drzno in pogumno odločitev. Praznični nagovor je sklenil z željo, da bi bili naši zanamci navdahnjeni s to zgodovinsko izkušnjo in bi svojim otrokom lahko zapustili enako navdihujočo dediščino.

Sledil je ogled protokolarnih in delovnih prostorov v palači, predsednik pa je medtem odgovarjal na vprašanja, povezana z njegovim delom. Obiskovalci so si lahko ogledali tudi častno stražo Garde Slovenske vojske, ki je bila v počastitev državnega praznika tradicionalno postrojena pred palačo.

Doslej je Predsedniško palačo obiskalo blizu 25.000 obiskovalcev vseh starosti, tudi iz tujine.