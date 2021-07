Opozicija tudi v času predsedovanja 'ne bo tiho', odigrala bo svojo nadzorno vlogo

Ob začetku slovenskega predsedovanja Svetu EU opozicijske stranke poudarjajo, da bodo še naprej opozarjale na morebitne nepravilnosti in uporabljale vse instrumente, ki so opoziciji na voljo. V SAB menijo, da je vlada Janeza Janše že pustila negativen pečat v Evropi, možnosti konstruktivne nezaupnice v času predsedovanja niti v Levici niti v LMŠ ne izključujejo, a ob tem slednji dodajajo, da sami ne bodo (znova) pobudniki. Da naj Slovenija med predsedovanjem uresniči svoje ambicije glede držav Zahodnega Balkana, pa poudarja Tanja Fajon.

"Danes je pomemben dan, začenja se predsedovanje Slovenije Svetu EU, kar je nova zgodovinska priložnosti za promocijo naše države," je ob današnjem začetku predsedovanja Svetu EU dejala evropska poslanka Tanja Fajon. Trenutno se udeležuje foruma Prespanski dialog, ki v razpravi o širitvi EU na države Zahodnega Balkana združuje ministre, predsednike vlad, predstavnike nevladnih organizacij in strokovnjake. "Forum je namenjen tudi pogovoru o izpolnitvi še zadnji obvez, ki jih je Evropska unija zadala Severni Makedoniji in Albaniji na njuni poti do članstva v EU. Slovenija ima tu svojo odgovornost in priložnost, saj je Zahodni Balkan ena od prioritet predsedovanja, kar me veseli," je dodala. Poudarila je, da je po težkem letu, ki je za nami, po zdravstveni in socialni krizi čas, da svoje sile usmerimo v svojo soseščino, od koder mladi ljudje odhajajo, ker trenutno nimajo prave vizije. "Zato srčno upam, da bomo v pol leta naredili vse, kar je v naši moči, da bomo ambiciozni v tem, da do konca leta uresničimo, kar si je začrtala vlada – to pa je, da odpremo pristopna pogajanja s Severno Makedonijo in Albanijo in odpravimo vizume za Kosovo. Te obljube je EU dala že davno."

icon-expand Fajonova je poudarila zaveze, ki jih je EU zadala Severni Makedoniji in Albaniji na poti do članstva v EU. FOTO: Aljoša Kravanja

Ob tem je podpredsednik vlade Severne Makedonije Nikola Dimitrov poudaril, da je Severna Makedonija svojo pot pristopanja k EU začela takoj za Slovenijo, stabilizacijsko pridružitveni sporazum je podpisala celo pred Hrvaško. "V zadnjih 14 letih smo napeli vse sile, da bi obrnili tok in ujeli trenutek, da bi naslednjim generacijam omogočili, da bi Evropo lahko živeli doma in jim ne bi bilo treba odhajati iz države. Nekajkrat smo bili razočarani, kljub svojim rezultatom. Naše upanje je sedaj pri slovenskih prijateljih." "S Slovenijo delimo skupno zgodovino in evropsko prihodnost. Nimamo vprašanj, ki bi nas delila, imamo pa mnoga področja, ki nas povezujejo. Sloveniji želimo uspešno predsedovanje, naj izkoristi priložnost za uresničitev vseh zadanih nalog. Vera v to, da lahko delimo skupno evropsko prihodnost, je ključna za vlado in za ljudi," je še dodal. LMŠ: Naša dolžnost je, da tudi v času predsedovanja nismo tiho V LMŠ medtem kljub pozivom koalicije k političnemu premirju poudarjajo, da čas predsedovanja ne prinaša sprememb pri delovanju opozicije in da bodo še naprej opozarjali na morebitne nepravilnosti. Izpostavljajo, da bi se, če bi se odpovedali instrumentom, ki jih imajo na voljo kot največja opozicijska stranka, odpovedali tudi demokraciji. "Ko se še vedno kršijo ustava in zakoni, ko se ogroža svoboda medijev, stabilnost javnih financ, ko se ne dovoli stroki in civilni družbi, da sodeluje pri okoljski zakonodaji, ko vlada pozabi na stiske ter težave otrok in mladih, ki so se jim zgodile v času epidemije, je dolžnost opozicije ne glede na predsedovanje, da ni tiho, da opozarja," je ob začetku predsedovanja povedal poslanec LMŠ Brane Golubović. Kot je še pojasnil, se morajo v opoziciji "boriti in zavzemati za to, da se v državi spoštuje pravni red, svobodo medijev in da se z javnimi financami na srednji in dolgi rok dela skrbno." Na vprašanje o možnosti konstruktivne nezaupnice v času predsedovanja v LMŠ trdijo, da te možnosti ne izključujejo, ne bodo pa sami pobudniki te možnosti, saj so po besedah Golubovića to vlogo do zdaj prevzeli že dvakrat. "Zdaj je čas, da nekateri, ki veliko govorijo, tudi konkretno kaj pokažejo," je še ob tem dejal Golubović.

icon-expand Opozicija poudarja, da bo tudi v času slovenskega predsedovanja Svetu EU opravljala svojo nadzorno vlogo. FOTO: Aljoša Kravanja

Levica: To predsedovanje bo spodkopavalo načela in temelje Evropske unije Da se njihova stališča glede delovanja vladne koalicije zaradi predsedovanja "ne morejo in ne smejo spremeniti", pa poudarjajo v Levici. To predsedovanje bo po njihovi oceni spodkopavalo načela in temelje EU. Slovenija še vedno potrebuje predčasne volitve, je prepričan poslanec Levice Matej Tašner Vatovec. V izjavi za medije je opozoril na zastavljeni program vlade v času predsedovanja, ki po njegovi oceni vsebuje veliko programskih usmeritev, ki se jih vlada sama ne drži. "Predvsem ko govorimo o vladavini prava, vidimo, da je vsaka poteza, ki jo ta vlada naredi, v nasprotju z načeli demokracije. To vidimo pri delegiranih evropskih sodnikih, napadih na medije, nevladne organizacije in nenazadnje tudi v napadih na opozicijo," je povedal Vatovec. Kritični pa so v Levici tudi do zastavljenega nacionalnega načrta za okrevanje in odpornost, ki bi po mnenju Vatovca moral temeljiti na zelenem preboju države. Kot še ocenjuje, je načrt"skregan z vsako vizijo in z vsemi osnovnimi načeli demokracije." "S tega vidika je dolžnost opozicije, da takšne predloge skuša zaustaviti in ob tem uporabiti vsa razpoložljiva sredstva," je še dodal.

Kot je še zatrdil, bodo v Levici tudi v času predsedovanja Slovenije Svetu EU uporabili vse instrumente, ki so opoziciji na voljo. Ob tem na novinarsko vprašanje ni izključil niti možnosti konstruktivne nezaupnice v času predsedovanja. SAB: Bojimo se, da je vlada že pustila negativen pečat v Evropi V SAB pa na današnji dan poudarjajo, da si želijo, da bi vlada v času predsedovanja uspešno opravila vse naloge, ki si jih je zadala, saj bi to bilo dobro za ugled Slovenije. "Se pa bojimo, da je ta vlada že pustila negativen pečat v Evropi," je ob tem poudarila vodja poslanske skupine SAB Maša Kociper. "Škoda v Evropi je že narejena, ali se bo dala popraviti, je težko reči," je opozorila Kociprova. Kot je še pojasnila, bodo v opoziciji tudi v času predsedovanja opravljali svojo nadzorno vlogo. "Gledali bomo vladi pod prste, tako pri sprejemanju zakonov kot pri ostalih ukrepih," je dejala Kociprova. O možnosti konstruktivne nezaupnice v času predsedovanja je Kociprova pojasnila, da v SAB te možnosti ne izključujejo, a le v primeru, da bi se s tem strinjale vse opozicijske stranke. A kot je še opozorila, se mora Slovenija najprej osredotočiti na predsedovanje in storiti vse, kar je v njeni moči, da bo to uspešno, težave doma pa reševati, ko bo predsedovanje končano.