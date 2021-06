Predsedovanje Slovenije pod sloganom 'Skupaj. Odporna. Evropa.'

Na vladnem uradu za komuniciranje (Ukom) so pojasnili, da slogan predstavlja "odziv na izzive, s katerimi se spoprijema Evropska unija, in kot odgovor na vprašanja glede prihodnjega razvoja, ki bodo v središču razprave o prihodnosti Evrope. Med predsedovanjem si bomo prizadevali aktivno prispevati h krepitvi odpornosti EU proti krizam na zdravstvenem in gospodarskem ter energetsko-podnebnem in kibernetskem področju. Za krepitev odpornosti pa so ključni medsebojna povezanost, sodelovanje in solidarnost vseh za dobro prav vsakega evropskega državljana."

Logotip simbolizira povezanost Slovenije in Evropske unije

Logotip slovenskega predsedovanja, ki je nastal v sodelovanju med Ministrstvom za zunanje zadeve Republike Slovenije in Uradom Vlade Republike Slovenije za komuniciranje, s trakom v barvah slovenske zastave izrisuje silhueto Triglava, slovenskega narodnega simbola, ki predstavlja suvereno in samostojno državo ter hkrati trdno članico Evropske unije, so zapisali na Ukomu. Obenem simbolizira vzpone in padce, ki so del razvoja Evropske unije. Evropske vrednote so vodilo slovenskega predsedovanja, zato je nad Triglavom sedem zlatih zvezd z evropske zastave. Število predstavlja sedmo kitico Prešernove pesmi Zdravljica in s tem slovensko himno. Besedilo himne poziva k dialogu in odprti družbi ter širi idejo o povezovanju in mirnem sobivanju vseh narodov.

Vse informacije predsedovanja bodo objavljene na posebnem spletnem mestu predsedovanja www.si2021.eu, objavljenem danes, ki je prvič rezultat sodelovanja med Slovenijo in Generalnim sekretariatom Sveta EU, v preteklosti je namreč vsaka predsedujoča država vzpostavila lastno spletno mesto.