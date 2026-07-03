Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Slovenija Črna kronika Tujina Gospodarstvo Znanost in tehnologija Fokus Inšpektor Svet
Voyo.si
Slovenija

Predsedstvo EPP potrdilo izključitev Grimsa iz skupine: sodelovanje s skrajno desnico

Bruselj , 03. 07. 2026 11.07 pred 1 uro 2 min branja 10

Avtor:
A.K. STA
V štabu SDS

Predsedstvo politične skupine Evropske ljudske stranke (EPP) v Evropskem parlamentu je uradno potrdilo izključitev evropskega poslanca Branka Grimsa (EPP/SDS) iz skupine, so sporočili viri v parlamentu. Celotna politična skupina bo o tem predvidoma glasovala prihodnjo sredo.

V skupini Grimsu, čigar delovanje v imenu EPP so omejili že januarja, med drugim očitajo pomanjkljivo delovno etiko ter kontinuirano delovanje proti desnosredinskim in evropskim vrednotam. Prav tako ocenjujejo, da ne prispeva k delu politične skupine, ampak deluje proti njej.

Kot je razvidno iz predloga odločitve o takojšnji izključitvi, o kateri bo odločala skupina, slovenskemu evroposlancu med drugim očitajo sodelovanje s skrajno desnico na škodo EPP in glasovanje v nasprotju z njenimi stališči.

V štabu SDS
V štabu SDS
FOTO: Aljoša Kravanja

Pri tem spominjajo, da je lani podpisal predlog nezaupnice Evropski komisiji, ki jo je v Evropski parlament vložil romunski evroposlanec Gheorghe Piperea iz skrajno desne politične skupine Evropskih konservativcev in reformistov (ECR). Podpis je umaknil šele kasneje, piše v predlogu, ki so ga posredovali iz EPP.

Poleg tega je s člani skrajno desne skupine Evropa suverenih narodov (ESN) maja letos soorganiziral dogodek z naslovom "Desni večini v Evropskem parlamentu naproti", čeprav mu v EPP tega niso odobrili in so mu prepovedali uporabo logotipa skupine. Dogodek namreč ni bil v skladu z notranjimi pravili EPP.

Očitajo mu tudi, da je pred parlamentarnimi volitvami na Madžarskem javno podprl vlado pod vodstvom Viktorja Orbana iz skrajno desnih Domoljubov za Evropo (PfE) na škodo stranke Tisza, ki je del EPP. S tem pa je izkazal "pomanjkanje spoštovanja do evroposlancev EPP iz te države članice".

Med problematičnimi so še njegove kritike na račun Sodišča EU, potem ko je to odločilo, da je madžarski zakon o zaščiti otrok v nasprotju s pravom EU, je razvidno iz predloga.

Potem ko je danes predsedstvo EPP potrdilo Grimsovo izključitev, bo o tem prihodnjo sredo v Strasbourgu glasovala še celotna 180-članska politična skupina na tajnem glasovanju. Pričakovati je, da bodo odločitev podprli, so navedli viri v Evropskem parlamentu.

Slovenski evroposlanec iz vrst SDS je v četrtkovem odzivu na družbenih omrežjih zapisal, da glede na omenjeni predlog odločitve "očitno ni problem, da bi delal premalo, ampak je moteče, da delam veliko in dosegam uspehe". Zagotovil je, da se bo še naprej boril za Slovenijo.

grims sds epp

Dosegli dogovor: interventna radiologija ostaja v UKC Maribor

Predobravnavni narok za Smodeja zaprt za javnost, javil se je prek videa

24ur.com EPP bo zaradi pomanjkljive delovne etike izključila Branka Grimsa
24ur.com Pravo delo se začenja: bo koalicija spoštovala voljo volivcev?
24ur.com DVK potrdila izide evropskih volitev in posvetovalnih referendumov
24ur.com Začetku postopka ustavnih sprememb glede imenovanja sodnikov se obeta podpora
24ur.com Predlog SDS kandidatov za evropske volitve: Tomc, Zver, Hojs, Breznik, Grims ...
24ur.com 48 poslancev vložilo Janševo kandidaturo za mandatarja
24ur.com V Levici in SD pričakujejo odstop Jušića, Svoboda brani Poklukarja
Priporoča
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
KOMENTARJI10

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
kovanec
03. 07. 2026 12.20
A ti morajo tvoji povedati da si za en k....?
Odgovori
0 0
paru
03. 07. 2026 12.09
zanimivo...sedaj ima Janša 2 možnosti, ali izvrže Grimsa iz SDS, ali pa SDS izstopi iz EPP...No, počakajmo...kaj se bo Janša spomnil to pot.
Odgovori
+1
1 0
dule07
03. 07. 2026 12.06
biser
Odgovori
0 0
Timijanus
03. 07. 2026 12.05
Dokler je bil v Sloveniji, je delal sramoto le materi in svoji družini. Sedaj mu je uspelo osramotiti še SDS. 😉 Za nevervat kakšne modele volijo desnosučni.
Odgovori
+6
7 1
August Landmesser
03. 07. 2026 12.00
grims...Zagotovil je, da se bo še naprej boril za Slovenijo...Bori se tako kot vsi janševiki ...v ekstremno škodo in sramoto za Slovenijo...to so ti janševi desnaci...
Odgovori
+4
5 1
Mens sana
03. 07. 2026 11.50
...........tovariš Branko je dobil tudi uradni potrditev, da politika njegove stranke ne sodi v evropski parlament in je daleč od evropskih vrednot...................
Odgovori
+2
5 3
Maxx365
03. 07. 2026 11.48
Največja sramota slovenske politike v zgodovini samostojne Slovenije. Poleg slivenskega pacienta, seveda.
Odgovori
+1
3 2
Potouceni kramoh
03. 07. 2026 11.45
Bravo.Če si ultranazi desni nisi za v ljudsko stranko.
Odgovori
+1
3 2
Mali medo
03. 07. 2026 11.31
Briga ga 12 k eur na mesec pa nič ne bo treba delati.
Odgovori
+2
3 1
Anion6anion
03. 07. 2026 11.31
Saj vsi poslanci SDS ne sodijo v EPP, bolj v skrajno desen populizem
Odgovori
-1
4 5
bibaleze
Portal
Anne Hathaway navdušuje z nosečniškimi kombinacijami
Sanjsko leto: Še tretja tekmovalka šova bo postala mamica
Sanjsko leto: Še tretja tekmovalka šova bo postala mamica
Zakaj nekateri starši otrokom ne želijo reči, da so lepi?
Zakaj nekateri starši otrokom ne želijo reči, da so lepi?
Skrivnostno življenje otrok modne ikone Donatelle Versace
Skrivnostno življenje otrok modne ikone Donatelle Versace
zadovoljna
Portal
Po ločitvi od slavnega igralca se je zaljubila v kirurga
Dnevni horoskop: Ovnom se obeta iskren pogovor, bikom bo nekdo prinesl občutek topline
Dnevni horoskop: Ovnom se obeta iskren pogovor, bikom bo nekdo prinesl občutek topline
Slovenka obračala poglede v poletni obleki, ki je eden največjih hitov leta
Slovenka obračala poglede v poletni obleki, ki je eden največjih hitov leta
V črni obleki z drznim izrezom je zasijala kot prava diva
V črni obleki z drznim izrezom je zasijala kot prava diva
vizita
Portal
Ali je lani odprta krema za sončenje še varna?
Koliko jajc na teden je res preveč? Odgovor ni takšen, kot ga večina pričakuje
Koliko jajc na teden je res preveč? Odgovor ni takšen, kot ga večina pričakuje
Zakaj raven krvnega sladkorja ni pomembna le za diabetike
Zakaj raven krvnega sladkorja ni pomembna le za diabetike
Ste tudi vi tečni, ko ste lačni? Razlog se skriva v možganih
Ste tudi vi tečni, ko ste lačni? Razlog se skriva v možganih
cekin
Portal
Španija ali Jadran? Ena fotografija je znova odprla razpravo o cenah dopusta
Izginili iz Hollywooda, danes pa služita milijone
Izginili iz Hollywooda, danes pa služita milijone
5 ključnih vprašanj, o katerih se mora pogovoriti vsak par
5 ključnih vprašanj, o katerih se mora pogovoriti vsak par
'Živim s 350 evri na mesec in mi nič ne manjka': njena odločitev deli ljudi
'Živim s 350 evri na mesec in mi nič ne manjka': njena odločitev deli ljudi
moskisvet
Portal
Po lepotni operaciji: Boris Vidović pokazal, kako je zdaj videti
Skrivnostni mehiški Batman: tatove zalepil na drog
Skrivnostni mehiški Batman: tatove zalepil na drog
Prevaral najlepšo žensko na svetu? Razšla sta se dva meseca po razkritju
Prevaral najlepšo žensko na svetu? Razšla sta se dva meseca po razkritju
Prihaja davek na velike avtomobile? SUV-ji so postali tako veliki, da jih želijo dodatno obdavčiti
Prihaja davek na velike avtomobile? SUV-ji so postali tako veliki, da jih želijo dodatno obdavčiti
dominvrt
Portal
Kako do bujnih hortenzij: 4 nasveti za čudovit vrt tudi v vročini
Načini, s katerimi v temen prostor vnesete več svetlobe
Načini, s katerimi v temen prostor vnesete več svetlobe
Skriti škodljivec, ki uničuje rast
Skriti škodljivec, ki uničuje rast
Najlepše cveti prav v poletnih mesecih
Najlepše cveti prav v poletnih mesecih
okusno
Portal
Piknik brez stresa: te jedi pripravite že dan prej
7 skutinih peciv, ki jih boste to poletje pripravljali znova in znova
7 skutinih peciv, ki jih boste to poletje pripravljali znova in znova
Največje napake pri pripravi bučk: zato so pogosto vodene
Največje napake pri pripravi bučk: zato so pogosto vodene
10 minut do najboljše poletne solate, kar jo boste kdaj jedli
10 minut do najboljše poletne solate, kar jo boste kdaj jedli
voyo
Portal
Intervju z Madonno
Ja, Chef!
Ja, Chef!
Truplo
Truplo
Cacau - okus ljubezni
Cacau - okus ljubezni
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1763