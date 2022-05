Predsedstvo SD o vstopu v vlado in nezadovoljstvu po volitvah

Švarc Pipanova pravi, da bi ji bilo z Robertom Golobom sicer v čast in veselje sodelovati, a da ga doslej "še ni videla bližje kot na 10 metrov". Ob tem se je v zapisu na Facebooku vprašala: "Do kod se bo šlo, da bi se z lansiranjem laži umazalo moje ime in ugled? In to nekateri iz lastne stranke." Dodala je tudi, da proti njej ni moč najti nobene resnične afere in nobenega nepoštenega spodrsljaja. "Je pa globoko žalostno, kam vodi sla po moči in to od ljudi v isti stranki, ljudi, ki bi morali biti ekipa. Ni razočaranje, ker to je del politike. Mešetarjenje in nož v hrbet znotraj lastnih vrst," je zapisala in dodala, da tega dela politike nikoli ne bo sprejela in tolerirala.

Po poročanju 24ur zaplet izvira iz volilnega rezultata in merjenja mišic v SD, kdo naj ima večji politični vpliv. Nekateri poslanci, ki so na volitvah dosegli za stranko nadpovprečne rezultate, namreč tako kažejo politično moč in naj bi neuradno celo grozili, da ne bodo podprli paketa ministrov, če bo kandidatka za pravosodno ministrico Švarc Pipanova. S tem naj bi namreč obšli strankarsko linijo, ki za isti položaj preferira nekdanjo pravosodno ministrico Andrejo Katič. Ta je na volitvah tudi dosegla boljši rezultat od Švarc Pipanove. Kot možna alternativa se sicer omenja tudi nekdanji državni sekretar v času ministrovanja Katičeve - Gregor Strojin.

Ne glede na kritike v stranki sicer prevladuje podpora vstopu SD v koalicijo z Gibanjem Svoboda, Fajonova je v koalicijska pogajanja vstopila z mandatom kolegija predsednice stranke. V SD se naj bi pogajali za štiri ministrska mesta, za zdaj pa naj bi bilo gotovo le, da se Fajonovi nasmiha mesto zunanje ministrice.