Predsedstvo SD potrdilo koalicijsko pogodbo in kandidate za državne funkcije

Predsedstvo SD se je na dopisni seji seznanilo z vsebino koalicijske pogodbe in potrdilo njeno parafiranje. Potrdili so tudi svoje ministrske kandidate, pa tudi Janija Prednika za vodjo poslanske skupine. Že v petek pa naj bi v Levici v izrekanje članstvu poslali koalicijsko pogodbo. Koalicijska pogodba je tako usklajena med vsemi bodočimi koalicijskimi partnericami in velja za parafirano, so sporočili iz Gibanja Svoboda.

Predsednica Socialnih demokratov (SD) Tanja Fajon je po dopisni seji, na kateri so potrdili parafiranje koalicijske pogodbe, poudarila, da so bili Socialni demokrati v koalicijskih pogovorih uspešni. "V zahtevnih pogajanjih smo dosegli umestitev naših ključnih programskih ciljev v koalicijski dogovor, prav tako smo prevzeli odgovornost za štiri ministrstva. Ta ministrstva povezuje rdeča nit: razvoj, pravičnost, Slovenija v Evropi in svetu," so njeno izjavo povzeli v SD. Predsedstvo Socialnih demokratov je potrdilo kandidatke in kandidate stranke za ministrska mesta. V novi vladi bodo kandidati iz kvote SD vodili štiri ministrstva: kandidatka za ministrico za zunanje in evropske zadeve je Tanja Fajon, kandidat za ministra za gospodarstvo, turizem in šport je Matjaž Han, kandidatka za ministrico za pravosodje je Dominika Švarc Pipan, kandidat za ministra za kohezijo in regionalni razvoj je Aleksander Jevšek.

icon-expand Tanja Fajon in Dominika Švarc Pipan FOTO: Bobo

"Kandidatke in kandidati za ministrska mesta so v skladu s Statutom Socialnih demokratov podpisali častno izjavo, s katero so se zavezali, da ne bodo izstopili iz stranke in prestopili k drugi stranki, da bodo upoštevali programska izhodišča in statut stranke ter sklepe kongresa, konference ali predsedstva stranke," so poudarili v SD. Za vodjo poslanske skupine SD so potrdili Janija Prednika, za sekretarja pa Mira Pretnarja. Za vodjo poslanske skupine SD so Prednika že v petek potrdili poslanci, danes pa je o tem odločalo še predsedstvo SD.

Fajonova ima tudi že mandat stranke za parafiranje koalicijske pogodbe, pred dokončnim podpisom in vstopom stranke v vlado pa mora o tem odločati še konferenca SD, ki bo v četrtek. Mandat za parafiranje koalicijske pogodbe ima tudi koordinator Levice Luka Mesec. Pred dokončnim podpisom pa se bo o njej izreklo še članstvo. Postopke izrekanja naj bi v stranki sprožili že v petek. Svet največje stranke v bodoči koaliciji Gibanje Svoboda pa je koalicijsko pogodbo potrjeval že v četrtek. Tako imajo vsi trije prvaki strank mandat za parafiranje dokumenta. Glede na napovedi bi ga lahko parafirali že danes, javno pa naj bi poudarke iz vsebine dokumenta predstavili v ponedeljek, četudi so osnovne usmeritve bodoče vlade znane. Med njimi so skrb za okolje, digitalna preobrazba, krepitev javnega zdravstva, skrb za ranljive skupine, zunanjepolitična usmerjenost Slovenije v jedrni del Evrope itd. Dokument, ki so ga od volitev usklajevale tako delovne skupine kot prvaki strank, sicer prinaša temeljne zaveze koalicije in njihovo vizijo za Slovenijo do leta 2030. Kaj je SD 'izpogajal' v koalicijski pogodbi? V stranki so kot najpomembnejše izpostavili premik od neoliberalizma h krepitvi razvojne in socialne vloge države. To se po njihovem mnenju kaže tudi z obljubo o progresivni obdavčitvi premoženja ter poudarkom na vsebinah, kot so krepitev javnih storitev, aktivna vloga države pri oblikovanju razvojne politike ter nujni družbeni dogovori med socialnimi partnerji in generacijami.

icon-expand Vladna koalicija FOTO: Aljoša Kravanja