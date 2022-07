Predsedstvo SD še brez odločitve o kandidatu za predsednika republike

V SD so sredi julija zaključili z evidentiranjem kandidatov za predsednika oz. predsednico republike. Članstvo je predlagalo 71 kandidatk in kandidatov, med njimi je veliko predlogov prejel evropski poslanec Milan Brglez, ki je že pred časom dejal, da ostaja evropski poslanec. To je potrdila tudi Fajonova in dejala, da Brglez ta hip ne spreminja svoje odločitve. "Se pa iskreno pogovarjamo, kaj je najbolje za stranko," je dejala.

Kot stranka si želijo kandidatko ali kandidata, ki bo zastopal socialdemokratske vrednote, ki bo najboljši obraz Slovenije, ki bo znal sodelovati z ljudmi, z nevladniki, zastopati vrednote pravne države, demokracije in temeljih svoboščin, je poudarila Fajonova.