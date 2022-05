Predsedstvo SD tudi o ministrskih kandidatih, možno tudi parafiranje koalicijske pogodbe

Za vodjo poslanske skupine SD so Janija Prednika v petek potrdili poslanci, danes bo o tem odločalo še predsedstvo SD. Ministrski kandidati iz vrst SD so predsednica stranke Tanja Fajon za resor zunanjih in evropskih zadev, Matjaž Han za gospodarstvo, turizem in šport, Dominika Švarc Pipan za pravosodje ter Aleksander Jevšek za regionalni razvoj in kohezijo.

Fajonova ima tudi že mandat stranke za parafiranje koalicijske pogodbe, pred dokončnim podpisom in vstopom stranke v vlado pa mora o tem odločati še konferenca SD, ki bo v četrtek.

Mandat za parafiranje koalicijske pogodbe ima tudi koordinator Levice Luka Mesec. Pred dokončnim podpisom pa se bo o njej izreklo še članstvo. Postopke izrekanja naj bi v stranki sprožili že v petek.

Svet največje stranke v bodoči koaliciji Gibanje Svoboda pa je koalicijsko pogodbo potrjeval že v četrtek. Tako imajo vsi trije prvaki strank mandat za parafiranje dokumenta. Glede na napovedi bi ga lahko parafirali že danes, javno pa naj bi poudarke iz vsebine dokumenta predstavili v ponedeljek, četudi so osnovne usmeritve bodoče vlade znane. Med njimi so skrb za okolje, digitalna preobrazba, krepitev javnega zdravstva, skrb za ranljive skupine, zunanjepolitična usmerjenost Slovenije v jedrni del Evrope itd.

Dokument, ki so ga od volitev usklajevale tako delovne skupine kot prvaki strank, sicer prinaša temeljne zaveze koalicije in njihovo vizijo za Slovenijo do leta 2030.