Predsilvestrska opozorila policije: alkohol, pirotehnika in tatvine

Pred nami je najdaljša noč v letu in zbrali smo nekaj nasvetov in opozoril policije, ki se jih splača upoštevati, v kolikor se želite izogniti temu, da bi v leto 2019 zakorakali z neprijetnimi ali celo tragičnimi posledicami. Vožnja pod vplivom alkohola, uporaba nedovoljene pirotehnike, pa tudi silvestrski tatvine so tisto, pred čemer še posebej svari policija.

Vozite samo trezni!

"Če boste uživali alkoholne pijače – ne glede na zaužito količino –, se ne odločite za vožnjo v cestnem prometu," opozarja policija. "Če ste uživali alkohol, naj vozi kdo, ki alkoholnih pijač ni užival, ali uporabite javna prevozna sredstva," še dodajajo.

Dosledno upoštevajte tudi druga cestnoprometna pravila, še zlasti pravila o hitrosti, prednosti, prehitevanju, uporabi varnostnih pasov in mobilnih telefonov ter varnostni razdalji.

Če uporabljate pirotehniko, izberite kraj, kjer ne boste motili drugih

Velja si zapomniti tudi, da je ognjemetne izdelke, ki močno počijo, prepovedano uporabljati v bližini bolnišnic, v strnjenih naseljih, stanovanjskih zgradbah in zaprtih prostorih, v prevoznih sredstvih potniškega prometa in na površinah, kjer potekajo javni shodi in javne prireditve."Ne pozabite, da se pokov ne bojijo le ljudje, temveč tudi živali, ki jim december prav zaradi uporabe pirotehnike predstavlja izjemno stresen čas v letu. Zato uporabo pirotehnike prilagodite tudi njim," so zapisali policisti.

Predelava pirotehničnih izdelkov je prepovedana in skrajno nevarna, svarijo: "Posamezniki nikakor ne smejo: predelovati pirotehničnih izdelkov zaradi večjega učinka (prepovedana je tudi posest takih izdelkov), uporabljati pirotehničnih izdelkov v drugih predmetih, sami izdelati pirotehničnih izdelkov ali zmesi in imeti v posesti takih izdelkov, preprodajati pirotehničnih izdelkov."

Petarde različnih oblik in moči so prepovedane, še opozajajo: "Mlajši od 14 let pa naj pirotehniko uporabljajo le, če so pod nadzorom staršev ali skrbnikov."Uporaba fontan in baterij je dovoljena le osebam, starejšim od osemnajst let.

Predvidena globa za prekršek je od 400 do 1.200 evrov.

Tatovi niso na dopustu niti za novo leto

Zato poskrbite za svoje stvari v nepremičninah ter vozilih in izvajajte samozaščitne ukrepe, opozarja policija. V vozilih ne puščajte stvari – denarnic, telefonov, torbic, nahrbtnikov itd. – pri varovanju doma pa se ob odsotnosti s sosedi dogovorite za kontrole in ustvarite vtis, kot da je nekdo doma. Vredne stvari imejte ustrezno pospravljene. Osnovne ukrepe lahko učinkovito dopolnite še s tehničnimi pripomočki za varovanje doma.