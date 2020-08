Predstava Perzeidov najlepše vidna na vzhodu države

Ste se na noč zvezdnih utrinkov tudi vi zazrli v nebo in v vesolje pošiljali svoje želje? Če živite na vzhodu države, ste gotovo našteli več zvezdnih utrinkov kot tisti z zahoda. Svetlečo predstavo Perzeidov je tam namreč ovirala oblačnost. Obiskali mlade ljubitelje vesolja, ki del poletnih počitnic preživljajo na astronomskem taboru v Medvedjem Brdu, kjer pogoji za opazovanje utrinkov sicer niso bili najboljši, nekaj pa so jih vseeno našteli. Vztrajnost se je zagotovo izplačala, povedo Eva, Jan in Maj, ki počitnice preživljajo na mladinskem astronomskem taboru.