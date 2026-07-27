Predstavila sta se kot delavca podjetja, nato iz hiše ukradla gotovino in nakit

Policisti so v nadaljevanju preiskave ugotovili tudi, da sta neznanca uporabljala ukradene registrske tablice.

Medtem ko se je eden od storilcev pogovarjal z oškodovancem ter od njega skušal pridobiti določene osebne in druge podatke, je drugi vstopil v stanovanjsko hišo, kjer je našel in ukradel več sto evrov gotovine in več kosov zlatega nakita.

Kot so sporočili s Policijske uprave Nova Gorica, sta se po doslej zbranih podatkih do ene od stanovanjskih hiš v naselju Straža z belim osebnim avtomobilom znamke Seat ljubljanskih registrskih oznak pripeljala dva neznana moška. Občanu sta se lažno predstavila kot predstavnika enega od telekomunikacijskih podjetij in pod pretvezo izboljšanja telefonskega signala pridobila njegovo zaupanje.

Policija ob tem znova poziva k previdnosti. Storilci tovrstnih kaznivih dejanj po njihovih navedbah pogosto nenapovedano prihajajo na domove občanov, kjer se lažno predstavljajo kot predstavniki različnih podjetij ali kot izvajalci storitev. S pogovorom in različnimi pretvezami skušajo pridobiti zaupanje stanovalcev in njihovo pozornost preusmeriti stran od hiše ali stanovanja, medtem ko drugi storilec izvrši tatvino.

"Storilci si žrtve pogosto izberejo vnaprej in jih pred izvršitvijo kaznivega dejanja opazujejo. Pogoste tarče so starejše osebe, ki šele po odhodu storilcev ugotovijo, da so bile okradene. Pozna prijava kaznivega dejanja lahko bistveno oteži nadaljnjo policijsko preiskavo," so izpostavili.

Na policiji občanom svetujejo, naj neznancev in nepovabljenih oseb ne spuščajo v stanovanjske objekte. Če se osebe predstavljajo kot predstavniki podjetij ali izvajalci storitev, naj pred vstopom preverijo njihovo identiteto in razlog obiska.

"Neznance je treba ves čas imeti pod nadzorom, saj storilci pogosto izkoristijo trenutek nepazljivosti oziroma odsotnosti stanovalcev, da iz hiše odtujijo gotovino, nakit ali druge vrednejše predmete," so poudarili.

Žrtve kaznivih dejanj pozivajo, naj si poskušajo zapomniti čim več podatkov o storilcih, smeri njihovega odhoda, vozilu, registrskih oznakah in drugih okoliščinah, ki bi lahko pomagale pri njihovi izsleditvi.

Morebitne oškodovance, ki so bili v zadnjem času žrtve podobnih premoženjskih kaznivih dejanj, oziroma vse, ki bi o opisanem kaznivem dejanju ali storilcih lahko posredovali koristne informacije, na novogoriški policijski upravi prosijo, da to nemudoma sporočijo najbližji policijski postaji. Pokličejo lahko tudi interventno številko 113 ali anonimno številko policije 080 1200.