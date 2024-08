Predstavili rešitev za Kokro, eno hišo bo treba porušiti

Minister za naravne vire in prostor Jože Novak se je v Kokri srečal s preddvorskim županom Rokom Roblekom in strokovnjaki ter si ogledal stanje na terenu po neurju v noči na 20. julij. Intervencijska dela so skoraj zaključena, tako minister kot župan pa sta vesela hitro pripravljene rešitve za sanacijo in ureditev hudournika.

Občina in Direkcija RS za vode sta velik del intervencijskih del v zaselku Podlebelca v vasi Kokra, kjer je hudournik Neškarjev graben v dolino prinesel velike količine kamenja in zasul več hiš, že opravili. Večino materiala so že odpeljali, odkopali so tudi že dve hiši in nekatere druge objekte, ki so bili skoraj v celoti zasuti. "Intervencija je v zaključni fazi in bo ta mesec končana," je po današnjem ogledu povedal Novak.

Kot je pojasnil Roblek, je civilna zaščita v sodelovanju s prostovoljnimi gasilci poskrbela, da je vas praktično odprta, potrebnih je le še nekaj manjših del, da se intervencija zaključi. Hkrati se ukvarjajo še s sosednjo dolino, kjer je hudournik poškodoval občinsko infrastrukturo, ni pa ogrozil objektov.

"Že od začetka intervencije se oziramo tudi na končno sanacijo, kako vasi zagotoviti trajni mir in infrastrukturo, ki bo vzdržala primerljive dogodke v prihodnje," je dejal Roblek in spomnil, da ne gre za prvi takšen primer, temveč se težave na tem območju pojavljajo na vsakih nekaj desetletij.

Zato so se predstavniki občine takoj začeli pogovarjati z lastniki poškodovanih objektov, kakšna so njihova stališča, in s projektanti, kakšne so možne rešitve za zmanjšanje ogroženosti kraja s tehničnimi posegi. Med slednjimi so širitev struge in postavitev zadrževalnikov oziroma pregrad, s katerimi bi v prihodnje preprečili tovrstne dogodke in celo morebitne človeške žrtve, ki jih tokrat na srečo ni bilo.