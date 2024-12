Predstavitev izhodišč za obdavčitev nepremičnin v ponedeljek

Premier Robert Golob je v ponedeljek v pogovoru za Televizijo Slovenija dejal, da bo med izhodišči drugega paketa davčne zakonodaje, ki jih bo vlada obravnavala prihodnji teden, tudi nepremičninski davek za drugo in vsako naslednjo nepremičnino. O višini davka bodo še razpravljali, je dejal.

"Prihodnje leto bomo spisali tudi ustrezno zakonodajo in če bo prišlo do dovolj širokega političnega konsenza znotraj koalicije, bomo tako reformo tudi uzakonili. Mogoče je, da bo učinek nastopil kasneje, uzakonjena pa bo v tem mandatu v prihodnjem letu, to je zaenkrat načrt," je o predvideni časovnici sprejema drugega davčnega svežnja dejal Golob.